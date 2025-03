'La Promesa', avance lunes 31 de marzo: Curro desafía al peligro por Jana y una inquietante noticia

Catalina se queda a cuadros cuando recibe una sorprendente visita en La Promesa que provocará un gran terremoto en su vida. Se trata de Adriano. Su inesperada e inoportuna visita no tiene en absoluto el efecto esperado en Catalina, a la que se le resucitan los fantasmas del pasado. Se molesta mucho con María Fernández y el padre Samuel. No obstante, el labriego aún desconoce que los gemelos son sus hijos.

Curro y Pía forman una alianza muy fuerte para buscar respuestas y tratar de averiguar quién acabó con la vida de Jana. El joven convence a Pía de que Cruz no fue la autora porque Jana se lo negó cuando despertó. ¿Pero quién pudo ser entonces? No será una investigación fácil y son conscientes de que se adentran en un laberinto peligroso en el que deben andarse con pies de plomo.

A Petra se le agota la paciencia con María Fernández y, sin ningún tipo de compasión, decide cumplir su amenaza de despedirla de La Promesa como doncella. Los compañeros se echarán encima del ama de llaves para frenar esta drástica decisión que supondría la estocada final para la joven.

Convencida por Alonso, Leocadia decide no moverse de La Promesa finalmente pese a sus pretensiones iniciales, así que Lorenzo busca la complicidad con la señora de Figueroa en un frente común: hacerle la vida imposible a Curro y acabar con él. El muchacho será la nueva víctima de Leocadia después de haber destruido a Cruz. Lorenzo le aconseja que se gane a Petra.

Mientras tanto, Antoñito parece desaparecido al marcharse inesperadamente del refugio del padre Samuel, pero lo cierto es que el hijo de Simona está mucho más cerca de lo que Lope se puede imaginar. Si saberlo, el cocinero se lo encuentra malherido en la puerta de salida de la zona de servicio de La Promesa.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 566 del lunes, 31 de marzo

Lope se encuentra con un hombre malherido e inconsciente en los alrededores de La Promesa y decide trasladar el cuerpo al interior de la zona de servicio. Es el hijo de Simona, pero ni el cocinero ni el padre Samuel, que le encubre, saben aún que es el hijo de la cocinera, ajena a todo. El cura instala a Antoñito en su habitación.

Para Catalina la encerrona que le hicieron María Fernández y Samuel con Adriano es inadmisible. Martina le insta a mover ficha con el campesino y contarle la verdad, pero ella se niega. Lo que sí hace es abroncar a María y al sacerdote y pedirles explicaciones.

Es todo muy extraño sobre la muerte de Jana y la desaparición del doctor Gamarra es muy inquietante. Curro quiere volver a indagar en ello y pretende comprobar que el médico no ha vuelto a Luján. Por eso, pide a Pía que le cubra. La doncella es consciente del peligro que corre, pues si finalmente no fue Cruz quien mató a Jana, el asesino estará al acecho. Así, le advierte de que tenga cuidado porque no le gusta ni un pelo los derroteros que está tomando la historia.

Alonso duda de si Manuel se ha ido realmente a Italia porque se dejó la mayoría de sus pertenencias en su habitación y Leocadia se propone para hacer averiguaciones con las amistades que tiene en común con Pedro Farré, el hombre que le había dado trabajo en Milán. Entretanto, Leocadia toma las riendas de La Promesa con el apoyo de Petra.

Martina y Jacobo se reúnen con el padre Samuel para ultimar la boda, pero entre los novios hay discrepancias. El banquete será en La Promesa pero Martina quiere algo íntimo y Jacobo aboga por algo a lo grande como habían pensado inicialmente.

La madre de Santos malmente a su hijo en contra Pía por el cambio de actitud de Ricardo y Petra comunica a María Fernández que está despedida. Ella le dice que es una insensible y una persona sin entrañas. En mitad de la refriega, interviene la madre de Santos. Petra le dice que se marche y que no se entrometa en el asunto, pero ella se planta ante el ama de llaves y se niega a que siga humillando a la criada.

Por último, a La Promesa, no solo llega una carta inquietante de Ayala, sino una inquietante noticia sobre el doctor Gamarra, que deja helada a la familia pero sobre todo a Curro, que intuye que hay algo más detrás.