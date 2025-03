Isabel Serrano, Leocadia en 'La Promesa', dice lo que muchos creen del adiós de Eva Martín (Cruz)

Isabel Serrano, la actriz que interpreta al personaje de Leocadia de Figueroa en 'La Promesa', un papel que en la nueva etapa va a cobrar más importancia que nunca, ha hablado del triste final de Eva Martín, su compañera principal en la serie. Las escenas entre ella representando a Leocadia y la marquesa han sido realmente apoteósicas. De hecho, ella ha tenido mucho o todo que ver en la caída a los infiernos de la Marquesa.

Ante la salida de Eva Martín del reparto, justificada con la detención y encarcelamiento de Cruz al ser acusada erróneamente de la muerte de Jana, varios compañeros del elenco artístico le han querido sorprender con unas preciosas palabras de despedida.

Y entre ellos se encuentra Isabel Serrano, que como decimos es la actriz con la que Eva ha compartido más momentos de ensayos y secuencias en estos dos últimos meses. La también escritora se ha mostrado abiertamente apenada por su adiós, que, sin duda alguna, supone una gran pérdida para 'La Promesa'.

"Segundo proyecto juntas y en este sí que te he disfrutado. Y no será el último", comienza diciendo en primer lugar en referencia a 'Amar en tiempos revueltos', histórica serie diaria en la que ambas coincidieron, también en las tardes de La 1 de TVE.

"Me da mucha pena que te vayas, no quiero que te vayas porque me lo paso muy bien contigo, de verdad, pero bueno, las cosas son como son", lamenta una Isabel Serrano resignada con esta repentina marcha de Eva Martín del elenco de 'La Promesa' después de casi dos años y medio y más de 550 capítulos. Un sentir muy generalizado que representa a los promisers.

"Coincidiremos de nuevo y espero que sea muy pronto", desea por último. "Muchísimas gracias por todo", concluye la intérprete en un emotivo vídeo.