Eva Martín, apenada por su forzosa salida de 'La Promesa' habla claro de lo que realmente opina

Eva Martín concedió una entrevista para RTVE Play que se ha publicado ahora una vez se ha producido su salida de la serie 'La Promesa'. En ella, la actriz hace balance de estos casi dos años y medio de aventura tras el fin forzoso -veremos si definitivo o no- del personaje de La Marquesa.

El personaje de Jana Expósito no tiene más cabida en la ficción por motivos obvios, pero el de Cruz sí podría tener opción de volver en un momento dado si los guionistas así lo quisieran. La pregunta que los telespectadores se hacen es si ese regreso se producirá o no.

De momento, aunque nada se puede descartar, el 'no' tiene más fuerza. Por un lado, Eva Martín ha desaparecido de la nueva cabecera de 'La Promesa' en la que Arturo García Sancho y Xavi Lock han ascendido. Y, por otro, la despedida con ramo de flores que se compartió en los perfiles oficiales de la serie, algo que se suele hacer cuando se asiste a un adiós definitivo.

Para más inri, algunos compañeros del reparto le dedicaron mensajes en los que hablaban de un cierre de etapa. "Es una pena que no podamos conocernos más, pero espero que en un futuro nos volvamos a cruzar", afirmó Daniel Schröder, el actor que encarna al padre Samuel. "Se acabó una etapa preciosa. Estoy seguro de que te llegarán cosas igual de maravillosas que esta o más", dijo por su parte Enrique Fortún, Lope en 'La Promesa'.

Así, con estos mimbres, todo haría indicar que Eva Martín y el personaje de Cruz no volverían. ¿Pero qué dice al respecto Josep Cister, el creador de la serie? "Ya se verá. Que estén atentos porque la marquesa va a dar mucho juego", advirtió en una reciente entrevista. De este modo, el desconcierto es máximo. Aunque, eso sí, podría "dar juego" -como dice el ideólogo de 'La Promesa'- pero sin estar presente físicamente.

Con esa gran duda en el aire, la intérprete confiesa en esa mencionada entrevista para RTVE Play estar apenada con su marcha de la ficción de TVE. "Me da mucha pena marcharme y os voy a echar muchísimo de menos", lamenta Eva Martín, que se muestra tremendamente agradecida por haber trabajado un personaje que para ella ha sido "un regalazo": "Más grande de lo que yo pensaba para mí".

Su objetivo con el papel de Marquesa despiadada "ha sido divertirme". "Parece una obviedad, pero no lo es. Creo que es muy importante disfrutar de lo que se hace y que los espectadores también lo hagan", declara la catalana, que admite haber tenido una línea roja muy clara a la hora de definir el personaje y abarcar muchas aristas: "Yo quería hacer una marquesa que, además de implacable, fuera vulnerable y tuviera sentido del humor".

Eva Martín: "Ha supuesto un reto grande y un gran aprendizaje de mis límites como actriz y persona"

Preguntada por las similitudes entre ella en la vida real y Cruz, Eva Martín responde claro: "Cruz tiene la fuerza y la fe de Eva. Esa fe de luchar por las cosas en las que cree, aunque tengamos valores diferentes". No obstante, para la actriz ha sido todo un reto porque hasta ahora no había interpretado a un personaje así de malvado: "He arriesgado, he probado terrenos que no conocía y, al mismo tiempo, he intentado pasarlo bien en cada momento. Ha supuesto un reto grande y un gran aprendizaje de mis límites, como actriz y como persona".

Tras ese sincero balance sobre su paso por 'La Promesa', Eva Martín se queda con una escena por el gran simbolismo que tiene: "El momento en el que la marquesa cae, literalmente. En el guion, ella termina arrodillada y a mí me parecía muy gráfico que cayera de cara al suelo. La imagen era lo más potente que podía haber, comparada con ese primer día en el que baja la escalera de una forma tan altiva. Fue potente sentir a la marquesa arrodillándose, por fin".