Ana Garcés ('La Promesa') habla en estos sorprendentes términos de Eva Martín y su relación sin cámaras

Eva Martín se ha despedido de 'La Promesa' tras la detención del personaje de la marquesa, otro de los pilares fundamentales de la serie. Y algunos compañeros del reparto, como Ana Garcés, su máxima antagonista en la ficción, le han sorprendido con unas palabras.

Isabel Serrano, la actriz que interpreta a Leocadia, abre esa emotiva dedicatoria: "Eva, compañera, el segundo proyecto juntas y en este sí que te he disfrutado". "Me ha hecho muchísima ilusión volverte a encontrar en otro proyecto más y todos los que nos quedan", apunta Andrea del Río (Teresa). Para Manu Imizcoz, Santos en la serie, "ha sido un gusto" conocerle. "La verdad es que no hemos podido grabar prácticamente nada pero hemos tenido muchos momentos muy simpáticos", declara el joven.

"Es una pena que no podamos conocernos más, pero espero que en un futuro nos volvamos a cruzar. Que vaya muy bien de todo corazón", afirma Daniel Schröder, el actor que encarna al padre Samuel. Con estas palabras reconfirma que la salida de Eva Martín es definitiva. Del mismo modo que lo hace Gonzalo Ramos (Jacobo) con los términos que usa: "Ha sido un placer trabajar contigo, ha sido breve pero me ha encantado; y espero que nos veamos en otra y a disfrutar de todo lo que viene, que seguro que te vienen cosas maravillosas".

Por su lado, Guillermo Serrano, que da vida a Lorenzo, asegura que " te admiro muchísimo": "Te quiero, te respeto y doy gracias al universo de que nos hayamos cruzado". "Se acabó una etapa preciosa. Estoy seguro de que te llegarán cosas igual de maravillosas que esta o más", añade Enrique Fortún, Lope en 'La Promesa', constatando igualmente el fin definitivo de Eva Martín y el papel de la marquesa.

Ana Garcés, a Eva Martín: "Has sido un gran apoyo para mí en esta serie"

Y entre todas estas despedidas a la intérprete, destaca la de Ana Garcés, su archienemiga en 'La Promesa' y cuya salida, con la trágica e inesperada muerte del personaje de Jana Expósito, se ha producido al unísono. La vallisoletana hace balance de estos más de dos años de intenso rodaje y sorprende al revelar lo estrecha que era la relación fuera de cámaras.

"Eva, quería decirte que rodar contigo para mí ha sido maravilloso, que he aprendido muchísimo contigo, que has sido un gran apoyo para mí en esta serie", cuenta Garcés, dejando ver que entre bambalinas esa relación era diametralmente diferente a la que tenían sus respectivos personajes.

"Haber coincidido contigo en este rodaje es una de las cosas más bonitas que me ha dado la vida", sentencia. "Espero que te vaya genial mucho más allá de esta serie", culmina Ana Garcés.