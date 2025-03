'La Promesa' afronta un sorprendente fichaje y un revolucionario regreso ante las pérdidas de Jana y Cruz

'La Promesa' introduce nuevas incorporaciones en los próximos capítulos tras el fallecimiento del personaje de Jana (Ana Garcés) y la marcha de Cruz (Eva Martín) con motivo de su encarcelamiento y su posible pena de muerte al ser acusada de su asesinato.

En primer lugar, tenemos a Antoñito, el hijo de Simona, al que por fin ponemos cara. Este personaje, que dará que hablar en las próximas semanas, está interpretado por Álvaro Quintana. Se trata de un fichaje sorprendente: un actor recordado por el público gracias principalmente a 'Acacias 38', donde curiosamente dio vida a un p que también se llamaba Antoñito.

Con varios trabajos en cine y teatro, Quintana ha pasado por otras importantes producciones de televisión como 'El Ministerio del Tiempo', 'El secreto de Puente Viejo', 'Centro Médico', 'La que se avecina', 'Cuéntame cómo pasó' o 'Amar en tiempos revueltos'. A partir de ahora, también se suma a la familia de 'La Promesa'.

Su primera aparición en el serial de Bambú se produjo el pasado viernes. Antonio ha llegado al refugio del padre Samuel hace tan solo unos días, aunque no era la primera vez que estaba allí. Ha estado entrando y saliendo del lugar continuamente. Sin embargo, su conflictiva personalidad le coloca en el punto de mira del sacerdote.

Tras un sermón de Samuel, Antonio ha abierto su corazón y hemos podido descubrir la razón de su controvertido comportamiento ayer lunes en su primer gran diálogo: "Nunca antes me habían tratado así. Ni siquiera mi madre. Ella me abandonó cuando yo era muy pequeño. Y ahora también me ha abandonado mi mujer. El mundo entero me desprecia".

Sin saber aún que es hijo de Simona, la cocinera de La Promesa, Samuel le ayudará a encontrar trabajo y le dará refugio hasta que lo necesite. Pero, en el episodio de este martes, durante una inoportuna visita de Candela a las instalaciones, ésta le reconoce y se mostrará muy sorprendida al verle en un estado decrepitud absoluto. En principio, optará por guardar silencio y no contarle nada a Simona.

Por otro lado, esta semana también se producirá el esperado regreso de Adriano a Luján, y visitará La Promesa después de haberse enterado por la lenguaraz María Fernández de que Catalina se encuentra embarazada de gemelos. Lo que desconoce es que él es el padre. Piensa que son hijos de Pelayo. ¿Se lo acabará confesando?

En los capítulos del jueves y viernes, 27 y 28 de marzo, Catalina se verá las caras con el labriego y ya avisamos de que esa visita no va a tener el efecto esperado en Catalina, pues los fantasmas del pasado se resucitarán. Su vuelta revolucionará la vida de la muchacha. Un papel -recordamos- interpretado por el actor Ibrahim Al Shami, al que ya hemos visto en series diarias como 'Mía es la venganza' en Telecinco o 'El secreto de Puente Viejo' en Antena 3.