'La Promesa', avance capítulo del martes 25 de marzo: La mano negra de Curro y un gran descubrimiento

Manuel toma una decisión trascendental en 'La Promesa': comunica a la familia que va a continuar con sus planes y que marchará a Italia. Nadie parece acoger con agrado la decisión del muchacho y todos le piden que lo reconsidere. Sin embargo, parece que la tiene tomada.

Tras la amenazadora carta de la Casa Real, Alonso podrá conservar el marquesado si repudia a Curro y le expulsa de La Promesa. Según Leocadia, así lo pide el Rey, pero ¿está diciendo la verdad o miente para deshacerse de Curro? Cada vez parece más evidente que Leocadia puede haber sido la asesina de Jana.

Alonso se ve en la tesitura de tener que tomar la decisión más difícil de su vida: repudiar a Curro. Esta decisión le deja abatido, pero no puede permitir quedarse sin el título nobiliario. Finalmente, ante las supuestas exigencias de la Casa Real, Curro se marcha forzosamente del palacio, a pesar de que todos se quedan consternados con esta decisión, excepto Lorenzo, que disfruta enormemente con perderle de vista.

La dramática decisión de Alonso con respecto a Curro empieza a tener repercusiones en La Promesa: Manuel se siente más culpable que nunca por no haber ayudado a su hermano y encara a su padre por la injusticia que ha cometido. Ángela se queda asombrada al enterarse del destierro, pero más aún cuando descubre que su madre estaba más que al tanto de las exigencias de la Casa Real.

Tras su marcha, Curro alquila un cuarto en la posada de Luján pero no tiene dinero más que para pasar unos cuantos días y Ramona le ofrece quedarse con ella en su cabaña. Sin embargo, distanciarse de La Promesa es un revés para las investigaciones sobre el asesinato de Jana y, por eso, el muchacho cavila un plan. Además, pide a Ramona que se aleje de Luján para que no corra peligro, pero ella se niega.

Alonso le cuenta a Leocadia que parece que va a vender el palacio de Cádiz y el sargento Burdina informa al marqués de que el juez ha admitido el caso de Cruz a trámite y que debe contratar a un buen abogado porque la situación penal de su esposa se antoja complicada y podría ser condenada al garrote vil, es decir, a la pena de muerte.

El poder de Leocadia crece y comienza a asumir decisiones ante la ausencia de Cruz, lo que genera más de un problema entre Petra y los mayordomos. Y María Fernández sigue sumida en la pena. Todos los intentos de los demás por animarla son en vano, ya que la doncella es incapaz de superar el dolor de la pérdida de su buena amiga Jana.

Avance de 'La Promesa' de los capítulos 560 y 561 del martes, 25 de marzo

Curro vuelve a La Promesa… pero hay un giro de 180 grados: vuelve como lacayo. Es su plan para permanecer de nuevo entre las paredes del palacio y no cesar en su investigación sobre la muerte de Jana, aunque se meterá en un peligroso laberinto. A Leocadia no le ha gustado su regreso y así se lo hace ver a Alonso, pues están incumpliendo el trato al que llegaron con la Casa Real.

Leocadia empieza a mostrar su cara más oscura y no oculta sus deseos de deshacerse del joven por alguna razón que iremos desentrañando. Es la mano negra del joven. Lorenzo se burla del muchacho ahora que se ha convertido en sirviente y a Manuel le cuesta olvidar que son hermanos. Mientras, los miembros del servicio reciben a Curro con los brazos abiertos, aunque están desconcertados y no saben cómo tratarle.

Leocadia quiere asegurarse de que tanto a Curro como Ángela les quede claro que ya no pueden ser amigos. Lo prohíbe directamente. Catalina intenta convencer a Manuel de que no se vaya a Italia hasta después de su parto. Martina le dice a Jacobo que ella se encarga de hablar con los arrendatarios y Rómulo advierte a Ricardo contra las intenciones de Ana.

Blanca Palomar se despide de Manuel, pues se va a marchar, y este le pregunta qué opina de su pretensión de irse a Italia después de que todos se muestren en contra de su viaje. Samuel le cuenta a María Fernández que Adriano ha vuelto a Luján y Candela va al refugio, quedándose de piedra cuando descubre que el necesitado conflictivo es Antoñito, el hijo de Simona.

La nueva vida de Curro como lacayo no está siendo fácil, sobre todo para Alonso, que se siente muy culpable del destino de su hijo. Alonso intenta todo lo posible para retener a Leocadia en sus planes de provocar la expulsión de Curro de La Promesa. Y no duda en pedir ayuda a Ángela, que se muestra dispuesta para así no alejarse de Curro.

Candela oculta a Simona su encuentro con su hijo Antoñito. Manuel intenta ahogar su pena implicándose en la finca, pero no le será tan fácil. Un encuentro con los arrendatarios junto a Martina aviva su dolor de manera inesperada. María Fernández trata de mitigar su pena trabajando a pesar de no estar en condiciones. Y una nueva bronca de Petra será la gota que colma el vaso, sufriendo un preocupante desvanecimiento.