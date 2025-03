'La Promesa', avance semanal del 24 al 28 de marzo: La marcha de Manuel y la cara oscura de Leocadia

La 1 de TVE mantiene su doble emisión de 'La Promesa' hasta el miércoles 26 de marzo. En los dos capítulos de este lunes, el 558 y 559, veremos cómo ante las supuestas exigencias de la Casa Real para mantener el marquesado, Curro se marcha forzosamente del palacio, a pesar de que todos se quedan consternados con esta decisión, excepto Lorenzo, que disfruta enormemente con perderle de vista. Distanciarse de La Promesa es un revés para las investigaciones sobre el asesinato de Jana.

La decisión de Alonso con respecto a Curro empieza a tener repercusiones en La Promesa: Manuel se siente más culpable que nunca por no haber ayudado a su hermano. Ángela se queda asombrada al enterarse del destierro, pero más aún cuando descubre que su madre estaba más que al tanto de las exigencias de la Casa Real.

Nadie parece acoger con agrado la decisión de Manuel de continuar con sus planes de irse a Italia y le piden que lo reconsidere. Catalina sufre un desvanecimiento, que provoca que tenga que ser Martina la que se vea abocada a hablar sola con los arrendatarios de La Promesa.

Alonso le cuenta a Leocadia que parece que va a vender el palacio de Cádiz y el sargento Burdina informa al marqués de que el juez ha admitido el caso de Cruz a trámite y que debe contratar a un buen abogado.

Teresa, testigo de cómo el padre Samuel intercedió en una trifulca entre dos necesitados del refugio, se lo cuenta a María Fernández. Ana consigue hablar con Ricardo para invitarle a cenar con ella y Santos por su cumpleaños.

El poder de Leocadia crece y comienza a asumir decisiones ante la ausencia de Cruz, lo que genera más de un problema entre Petra y los mayordomos. Samuel se sorprende ante el regreso al refugio del necesitado más conflictivo. Y María Fernández sigue sumida en la pena. Todos los intentos de los demás por animarla son en vano, ya que la doncella es incapaz de superar el dolor de la pérdida de su buena amiga Jana.

Avance de 'La Promesa' de los capítulos 560 y 561 del martes, 25 de marzo

Curro vuelve a La Promesa… pero hay un giro de 180 grados: vuelve como lacayo. A Leocadia no le ha gustado su regreso y así se lo hace ver a Alonso, pues están incumpliendo el trato al que llegaron con la Casa Real. Leocadia empieza a mostrar su cara más oscura y no oculta sus deseos de deshacerse del joven por alguna razón. Lorenzo se burla del muchacho y a Manuel le cuesta olvidar que son hermanos. El servicio recibe a Curro con los brazos abiertos, aunque están desconcertados y no saben cómo tratarle.

Leocadia quiere asegurarse de que tanto a Curro como Ángela les quede claro que ya no pueden ser amigos. Lo prohíbe directamente. Catalina intenta convencer a Manuel de que no se vaya a Italia hasta después de su parto. Martina le dice a Jacobo que ella se encarga de hablar con los arrendatarios y Rómulo advierte a Ricardo contra las intenciones de Ana.

Blanca Palomar se despide de Manuel, pues se va a marchar, y este le pregunta qué opina de su pretensión de irse a Italia. Samuel le cuenta a María Fernández que Adriano ha vuelto a Luján y Candela va al refugio y reconoce al necesitado conflictivo.

La nueva vida de Curro como lacayo no está siendo fácil, sobre todo para Alonso, que se siente culpable del destino de su hijo. Alonso intenta todo lo posible para retener a Leocadia en sus planes de expulsar a Curro de La Promesa. Y no duda en pedir ayuda a Ángela, que se muestra dispuesta para así no alejarse de Curro.

Candela oculta a Simona su encuentro con su hijo Antoñito. Manuel intenta ahogar su pena implicándose en la finca, pero no le será tan fácil. Un encuentro con los arrendatarios junto a Martina aviva su dolor de manera inesperada. María Fernández trata de mitigar su pena trabajando a pesar de no estar en condiciones. Una nueva bronca de Petra será la gota que colma el vaso.

Avance de 'La Promesa' de los capítulos 562 y 563 del miércoles, 26 de marzo

María Fernández se recupera en su habitación de su desvanecimiento y Petra arremete contra ella. Pero este no es el único pulso que mantiene el ama de llaves, ya que Leocadia intenta ejercer su autoridad sobre ella. Ángela le pide a Curro, que está agobiado con su desempeño como lacayo, que sigan adelante con su relación, pero este se niega después de las advertencias de Leocadia.

Catalina da instrucciones a Martina para la reunión con los arrendatarios y Jacobo se queja de que su prometida se encarga más de la finca que de su futura boda. Candela le cuenta a Lope que ha visto a Antoñito, el hijo de Simona, en el refugio. Manuel está muy afectado y arremete contra Curro, en un acto que desencadena una reacción inesperada por parte del heredero del marquesado.

Manuel se va de La Promesa. Su marcha supone otro duro varapalo para los Luján, que no saben que, en realidad, está más cerca de lo que creen. Pues el joven heredero busca el consuelo de unos viejos amigos suyos… y de Jana. Quien tampoco encuentra consuelo es María Fernández, que sigue recluida en su habitación tras el desmayo sufrido.

Sus compañeros empiezan a temer que esto pueda tener consecuencias, sobre todo, con Petra. Curro trata de marcar distancia entre Ángela y él, debido a su situación de lacayo. Sin embargo, ella no se rinde y organiza un último encuentro antes de su marcha definitiva. Y es que Leocadia tiene la firme intención de irse de La Promesa, pero eso no impide que siga ejerciendo de señora de la casa, dando instrucciones a diestro y siniestro.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 564 del jueves, 27 de marzo

Pía promete a Curro ayudarle a descubrir quién mató a su hermana. Sin embargo, el capitán no para de ponérselo difícil y el muchacho se reporta a los mayordomos, que se dan por advertidos. Manuel se desahoga con los ancianos y les cuenta los últimos momentos de su difunta esposa. Alonso convence a Leocadia de que se quede en La Promesa y ella convierte a Petra en su nueva aliada.

María Fernández no termina de encontrarse bien y se lleva una bronca de Petra, que amenaza con despedirla. Candela lamenta que Antoñito se haya ido del refugio y disimula frente a Simona. Pía se molesta con Ricardo por haber acompañado a Ana a empadronarse como si fuera su esposo y Catalina recibe una sorprendente visita.

Avance del capítulo 565 del viernes, 28 de marzo

La inesperada visita de Adriano no tiene el efecto esperado en Catalina. Curro y Pía forman una alianza para buscar respuestas y tratar de averiguar quién acabó con la vida de Jana. A Petra se le agota la paciencia con María Fernández y decide cumplir su amenaza de despedirla.

Leocadia decide quedarse en La Promesa, así que Lorenzo busca la complicidad con la señora en un frente común: hacerle la vida imposible a Curro. Antoñito parece desaparecido, pero está mucho más cerca de lo que Lope se puede imaginar.