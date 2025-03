'La Promesa', avance capítulos del miércoles 26 de marzo: Curro desata el abandono de Manuel

Tras su marcha de 'La Promesa', Curro había alquilado un cuarto en la posada de Luján pero no tenía dinero más que para pasar unos cuantos días y Ramona le ofreció quedarse con ella en su cabaña. Sin embargo, distanciarse de La Promesa era un revés para las investigaciones sobre el asesinato de Jana y, por eso, el muchacho caviló un plan desconcertante pero efectivo: volver en condición de lacayo para así sortear las supuestas órdenes de Casa Real.

Así, el muchacho vuelve a palacio. Es su treta para permanecer de nuevo entre las paredes del palacio y no cesar en su investigación sobre la muerte de Jana, aunque se meterá en un peligroso laberinto. El shock se apodera de toda la familia y del servicio también. Para empezar, a Leocadia no le ha gustado su regreso y así se lo hace ver a Alonso, pues están incumpliendo el trato al que llegaron con la Casa Real y ella no piensa faltar a la palabra.

La señora de Figueroa empieza a mostrar su cara más oscura y no oculta sus deseos de deshacerse del joven por alguna razón que iremos desentrañando. Leocadia se convierte en la mano negra del joven. Mientras, Lorenzo se burla del muchacho ahora que se ha convertido en sirviente y a Manuel le cuesta olvidar que son hermanos y le encara a él por tratarle con distancia en esta nueva etapa en La Promesa.

Por su parte, los miembros del servicio reciben a Curro con los brazos abiertos, aunque están absolutamente desconcertados y no saben cómo tratarle. Catalina intenta convencer a Manuel de que no se vaya a Italia hasta después de su parto. Y Martina le dice a Jacobo que ella se encarga de hablar con los arrendatarios y Rómulo advierte a Ricardo contra las intenciones de Ana.

Leocadia cada vez adquiere más influencia en La Promesa y busca asegurarse de que tanto a Curro como Ángela les quede claro que ya no pueden ser amigos. Lo prohíbe directamente. Primero la aborda a ella y después mantiene una tensa conversación con Curro, al que le advierte de que la relación entre él y su hija no puede ser de igual a igual bajo ningún concepto.

Por su lado, Blanca Palomar se despide de Manuel, pues se va a marchar, y este le pregunta qué opina de su pretensión de irse a Italia después de que todos se muestren en contra de su viaje: ella le aconseja que no deje La Promesa. Samuel le cuenta a María Fernández que Adriano ha vuelto a Luján y Candela va al refugio, quedándose de piedra cuando descubre que el necesitado conflictivo es Antoñito, el hijo de Simona. No obstante, por ahora, Candela oculta a Simona su encuentro con su hijo.

La nueva vida de Curro como lacayo no está siendo nada fácil, sobre todo para Alonso, que se siente muy culpable del destino de su hijo. Alonso intenta todo lo posible para retener a Leocadia en sus planes de irse de La Promesa en pocos días. Y no duda en pedir ayuda a Ángela, que se muestra dispuesta para así no alejarse de Curro.

Manuel intenta ahogar su pena implicándose en la finca, pero no le será tan fácil. Un encuentro con los arrendatarios junto a Martina aviva su dolor de manera inesperada. Y María Fernández trata de mitigar su pena trabajando a pesar de no estar en condiciones, pero una nueva bronca de Petra será la gota que colma el vaso, sufriendo un preocupante desmayo.

Avance de 'La Promesa' de los capítulos 562 y 563 del miércoles, 26 de marzo

María Fernández se recupera en su habitación de su fuerte desvanecimiento y Petra arremete contra ella sin ninguna compasión. Pero este no es el único pulso que mantiene el ama de llaves, ya que Leocadia intenta ejercer su autoridad sobre ella y eso desencadena mucha tensión.

Ángela le pide a Curro, que está agobiado con su desempeño como lacayo, que sigan adelante con su relación, pero este se niega después de las desafiantes advertencias de Leocadia, que le ha prohibido expresamente que haya un trato de igual a igual.

Catalina da instrucciones a Martina para la reunión con los arrendatarios y Jacobo se queja de que su prometida se encarga más de la finca que de su futura boda. Candela le cuenta a Lope que ha visto a Antoñito, el hijo de Simona, en el refugio, pero acuerdan callar de momento.

Manuel está muy afectado por la muerte de Jana y también por lo ocurrido con Curro. Tanto es así que, en un momento de pérdida de cordura, arremete como nunca contra su hermano, en un acto desagradable que desencadena una reacción inesperada por parte del heredero del marquesado: su súbita marcha.

Manuel ha abandonado La Promesa abruptamente. Su marcha supone otro duro varapalo para los Luján. ¿Se ha ido a Italia? Todos están en shock pero no saben que, en realidad, está más cerca de lo que creen, pues el joven heredero busca el consuelo de unos viejos amigos suyos y de Jana.

Quien tampoco encuentra consuelo es María Fernández, que sigue recluida en su habitación tras el desmayo sufrido. Sus compañeros empiezan a temer que su no incorporación al trabajo pueda tener consecuencias, sobre todo, con Petra.

Curro trata de marcar distancia entre Ángela y él, debido a su situación de lacayo. Sin embargo, ella no se rinde y organiza un último encuentro antes de su marcha definitiva. Y es que, a pesar de la insistencia de Alonso para deponer sus intenciones, Leocadia tiene la firme idea de irse de La Promesa, pero eso no impide que siga ejerciendo de señora de la casa, dando instrucciones a diestro y siniestro.