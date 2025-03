Estrenos de películas en Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver el fin de semana del 28 al 30 de marzo

Llega el último fin de semana de marzo, y justo a tiempo con el buen tiempo. Porque, aunque el cambio climático nos haya arrebatado la primavera, este 2025 parece que nos va a dar una tregua. Al menos si entramos en la guerra que pronostica la UE, tendremos sol y películas para ver mientras nos encerremos en casa. Y este fin de semana hay una serie de títulos en las principales plataformas de streaming perfectos para un plan casero. Netflix, Movistar Plus+ o Filmin tienen los estrenos más interesantes, y si no pudiste ver algunas en el cine, por fin vas a tener la oportunidad de disfrutarlos en casa.

Netflix estrena 'Mi lista de deseos', una especie de 'Ahora o nunca' pero sin Jack Nicholson o Morgan Freeman. En su lugar, una madre y una hija unidas por una lista de deseos antes de morir. También tenemos la nueva película de la actriz más trabajadora del mundo, Nicole Kidman. 'Holland' es un thriller perverso con multitud de capas y que promete dar mucho que hablar. Además, podremos disfrutar al fin de la polémica 'Emilia Pérez' tanto en Movistar Plus+ como en Filmin; del regreso a la sabana africana de la mano de 'Mufasa' en Disney Plus. O si queremos algo más indie y diferente, 'Bird' con Barry Keoghan.

Mi lista de deseos

Sinopsis: Cuando su madre la envía a una misión para completar su lista de deseos de la adolescencia, una joven desvela secretos familiares, encuentra el amor y se redescubre.

Cada vez hay más adaptaciones de éxitos literarios en las plataformas de streaming. Buscan proyectos con una base de fans ya consolidadas que devorará la serie o la película en la primera semana, consiguiendo grandes números. 'Mi lista de deseos' es una de las últimas en llegar a Netflix. La película, escrita y dirigida por Adam Brooks, está basada en la novela homónima escrita por Lori Nelson Spielman en 2013. Esta historia se convirtió en un bestseller internacional, traducido a 27 idiomas en 30 países. Era de esperar que su adaptación llegara más pronto que tarde.

Protagonizada por la actriz y cantante Sofia Carson, que vimos en 'Equipaje de mano', también tiene entre su reparto a Connie Briton, Kyle Allen, Sebastian de Souza, José Zúñiga, Jordi Mollà, Dario Ladani Sánchez, Federico Rodríguez y Rachel Zeiger-Haag. "Es una historia sobre los momentos de la vida en los que necesitas evaluar quién eres, qué haces y con quién lo haces", explico su director para Entertainment Weekly.

Plataforma: Netflix

Holland

Sinopsis: Nancy Vandergroot, una profesora y ama de casa de vida aparentemente perfecta de Holland, Míchigan, comienza a sospechar de que su marido la está engañando, y se involucra en una aventura por su cuenta antes de enterarse de su verdadera y oscura vida secreta.

Nicole Kidman es una de las actrices que más trabajan en la actualidad en Hollywood. Encadena un proyecto tras otro, y el año pasado deslumbró tanto con 'La pareja perfecta' en Netflix como con 'Babygirl' en cines, con la que sonó para todos los grandes premios. Hace ya siete años, la actriz australiana-hawaiana se comprometió a trabajar con más mujeres directoras... y lo está cumpliendo a rajatabla. Desde que hiciera esa promesa, ya ha trabajado en quince proyectos dirigidos por mujeres. Mimi Cave, la directora de este thriller de Prime Video, es la número dieciséis.

La mítica actriz estará acompañada de Gael García Bernal y Matthew McFayden, que nos sonará de 'Succession'. Cave ya dirigió otro proyecto retorcido como 'Fresh', con Sebastian Stan. Y aunque la crítica no está recibiendo con mucho entusiasmo 'Holland', sí que destacan sus giros y, por supuesto, la interpretación de Kidman.

Plataforma: Prime Video

Emilia Pérez

Sinopsis: Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

¿Qué vamos a decir de 'Emilia Pérez' que no se haya dicho ya? Su carrera de premios fue casi impecable. Hasta que saltó por los aires por culpa de ciertos tuits de su protagonista, la madrileña Karla Sofía Gascón. Pero eso no impidió que la película consiguiera trascender, e incluso Zoe Saldaña se llevara su tan ansiado Oscar a Mejor Actriz Secundaria para Zoe Saldaña. Sus 13 nominaciones auguraban una noche llena de sorpresas, pero no consiguieron remontar el vuelo después de toda la polémica.

Una película diferente, rara, con decisiones un tanto cuestionables y el surrealista acento de Selena Gómez. Aunque lo cierto es que hay grandes números musicales en el film, y su propuesta lleva todo a un nuevo nivel. ¿Esperpento o película de culto? Solo el tiempo lo decidirá. Y ahora que Karla Sofía Gascón vuelve a 'El hormiguero', la película vuelve a estar en boca de todos. La actriz madrileña está aprovechando su pico de fama, y ha sabido reírse de sí misma. Pero aún quedan en el imaginario colectivo esos polémicos tuits repletos de racismo y negacionismo. Por fin vuelve a tener el altavoz para defenderse, para disculparse y para seguir hacia delante. Y por el camino (parafraseando a la famosa canción de la película) tenemos esa obra tan discutida que es 'Emilia Pérez'.

Plataforma: Movistar Plus+

Mufasa: El rey león

Sinopsis: Rafiki, Timón y Pumba le cuentan la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala. La historia se cuenta en flashbacks y presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino. Y sus vínculos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para escapar de un enemigo amenazador y letal.

Disney volvió a confiar en Barry Jenkins para su secuela de 'El rey león', que se centra en la adolescencia de Mufasa, y su 'hermano', que terminará convirtiéndose en Scar. No tuvo la misma aceptación que la primera película, y las canciones fueron ampliamente criticadas. Pero pese a ello, consiguió hacer casi 700 millones en la taquilla, y dejó algunas escenas para el recuerdo. No es el mejor live action del estudio, pero tendrá una nueva vida en el streaming que le dará mucho mayor éxito.

“La elección de hacer 'Mufasa' es la primera decisión verdaderamente divertida que he tomado en mi vida. Hay, por supuesto, un legado real adjunto al material, pero desde mi punto de vista es una elección divertida. Quería pasármelo bien rodando una película”, explicó en una conversación con Cinesa. Y es que aunque es una secuela de una película de éxito (una de las más taquilleras de la historia), todo queda un poco a medio gas. Quizá por la ausencia de canciones icónicas. O por la falta de expresividad de sus animales creados por CGI. Es una película entretenida y perfecta para toda la familia, pero le falta algo de empuje, algo de riesgo para hacerla diferente...

Plataforma: Netflix

Bird

Sinopsis: Bailey, de 12 años, vive con su padre soltero Bug y su hermano Hunter en una casa ocupada del norte de Kent. Bug no tiene mucho tiempo para sus hijos y Bailey, que se acerca a la pubertad, busca atención y aventuras por su cuenta.

Nominada en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Actor en los Premios del Cine Europeo, y en la de Mejor Película Británica en los Bafta, 'Bird' tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes. Sexto largometraje de la siempre interesante directora británica Andrea Arnold, y cuenta con Barry Keoghan, uno de los actores de moda, como protagonista. “Ni siquiera soy consciente de que estoy trabajando en un género. Simplemente hurgo en esa imagen inicial y veo qué surge de ahí”, explicó la directora en Cannes. 'Bird' es un coming of age atípico sobre una joven niña, y con toques de realismo mágico que hacen de la película una historia completamente diferente y fresca.

Plataforma: Filmin

Número uno en los créditos

Sinopsis: Con un acceso sin precedentes y entrevistas a corazón abierto, nos lleva en un viaje íntimo con algunos de los hombres y mujeres negros más extraordinarios de Hollywood, que arrojan luz sobre las alegrías y los desafíos de ser un intérprete negro.

Los entrevistados comparten sus momentos más decisivos, hablan sobre una posible receta del éxito y homenajean a las leyendas, al tiempo que reconocen el enorme potencial de la próxima generación. Estas leyendas del cine nos cuentan cómo vivieron sus grandes oportunidades y cómo se abrieron paso en la industria de Hollywood para reclamar el papel que les correspondía. Entre los protagonistas tenemos a Denzel Washington, Viola Davis, Halle Berry, Will Smith o Dwayne Johnson.

Dirigida por Reginald Hudlin y Shola Lynch, se centra en todos estos intérpretes que han abierto paso, y que muchas veces, han dejado en evidencia a un sistema que les aparta, que les margina. Recordemos el porcentaje tan ínfimo de ganadores en los premios Oscar. Un documental en dos partes que nos ayuda a reflexionar sobre el racismo sistémico en Estados Unidos y en Hollywood.

Plataforma: Apple TV+