Se acaba de estrenar en Netflix y ya es la película número uno en medio mundo esta Navidad

Cuando llegan las navidades, también llegan estrenos potentes. Ya no solo en salas de cine (si no habéis visto ya 'Wicked', ¿a qué estáis esperando?), sino también en plataformas de streaming. Una de las últimas nos llegó este pasado viernes 13 de diciembre a Netflix. Un thriller que tiene lugar en Nochebuena en un aeropuerto. Y no estamos hablando de 'Jungla de cristal 2'. En este caso los protagonistas son Taron Egerton y Jason Bateman, dirigidos ambos por el español Jaume Collet-Serra en la intensa 'Equipaje de mano'.

La premisa no es muy rebuscada, y quizá ahí radique su encanto, y lo bien que funciona la fórmula. El protagonista, Ethan Kopek, trabaja en el aeropuerto de Los Ángeles, aunque su sueño siempre ha sido ser policía. En un camino de última hora con otro compañero, le toca estar en la sección de equipaje de mano. Concretamente, supervisando todo lo que pasa por los rayos X del control de seguridad. Lo que no podía esperar es que un terrorista (aunque se niegue a llamarse así) quiere obligarle a hacer la vista gorda con una maleta misteriosa. Desde ese momento, comenzará un juego de engaños y de tensión que puede acabar con la muerte inmediata de más de 200 personas.

Taron Egerton, protagonista de 'Equipaje de mano'.

Jaume Collet-Serra ya ha demostrado muchas veces lo bien que maneja el suspense en sus películas. No en vano, ya ha dirigido muchas con Liam Neeson, como 'Sin identidad' o 'Sin salida'. Y también ha trabajado con grandes estrellas como Dwayne Johnson en 'Black Adam' o grandes presupuestos como 'Jungle Cruise' para Disney. Un director resolutivo y cuyo gran aliciente es ese uso de la tensión, creciendo a cada segundo. En 'Equipaje de mano', podemos sentir la angustia del protagonista casi desde el comienzo de la trama.

También gracias a la portentosa actuación de Taron Egerton. El joven actor galés, al que vimos en 'Rocketman' o en la saga 'Kingsman', es uno de los mejores intérpretes de su generación. Y en esta película de Netflix vuelve a mostrarlo una vez más. Además, está acompañado de Jason Bateman, que da un giro de 180 grados. Sus personajes suelen ser más cómicos y algo introvertidos o superados por las circunstancias. Ahí tenemos su labor en 'Ozark', también en Netflix. O en la divertidísima 'Noche de juegos'. Pero en 'Equipaje de mano' le vemos en un registro totalmente diferente.

Un éxito perfecto para Navidad

Aunque se ha estrenado hace tan solo unos días, 'Equipaje de mano' ya está liderando todos los rankings en medio mundo. A falta de que salgan las horas visualizadas totales, la película de Jaume Collet-Serra ya está número 1 en países como España, Reino Unido o Polonia. Superando a la que, hasta ahora, estaba arrasando en Netflix: 'Nuestro secretito', la nueva película navideña de Lindsay Lohan.

"Parte de por qué quería hacer la película", explicó Taron Egerton "fue porque es un verdadero desafío. Gran parte de la película, creo que en las primeras 50 ó 60 páginas del guión, estoy sentado frente a un monitor, sin interactuar realmente con nada más que una voz. Creo que el guión es tan fuerte en términos de establecer la intriga y la tensión que realmente nunca tuve mucho miedo de hacerla".

Y es que es verdad que es muy difícil conseguir lo que consigue Collet-Serra con 'Equipaje de mano'. El terrorista habla con el protagonista a través de un pinganillo en la oreja, y no aparece en cámara hasta casi una hora de película. Pero el ritmo no se resiente lo más mínimo. Sí, es verdad que la historia está repleta de clichés y momentos bastante poco creíbles. Pero, qué más da cuando la trama te tiene pegado al asiento, ¿verdad? Además, siempre nos ha gustado una buena película de acción en medio de un aeropuerto.

El guion, aunque tiene algunos momentos tramposos, nos lleva por donde quiere, hasta un final muy satisfactorio que, obviamente, no vamos a desvelar en este artículo. Es mucho mejor verlo y sorprenderse. Eso sí, nos hace plantearnos lo mucho que no sabemos (ni vemos) cuando viajamos en avión. Es casi como ver un programa de 'Aduanas' pero llevado al límite. 'Equipaje de mano' podría incluso ser el inicio de una saga de acción como 'Venganza'. Quién sabe. Pero si algo tenemos claro, es que va a ser un auténtico éxito (ya lo está siendo).