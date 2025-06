Películas de estreno que llegan este fin de semana a Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver del 20 al 22 de junio

Este fin de semana, las plataformas de streaming llegan cargadas de propuestas muy diferentes. Y cuando decimos diferentes, no es broma. Porque pasamos de grandes superproducciones a historias íntimas con mirada social. E incluso relatos de guerra o biopics musicales. Todo tiene cabida en los estrenos de este fin de semana, las películas más vistas en plataformas como Netflix, Disney Plus o Prime Video. Y todo lo comenzamos con la nueva apuesta de Netflix, dirigida por Tyler Perry, y que da un giro a lo que suele estrenar la plataforma: un drama social con toques de thriller. Estamos hablando de 'Harta', protagonizada por Taraji P. Henson.

Pero si tenemos un gran estreno en este fin de semana, ese es sin duda 'Una película de Minecraft', que llega al streaming después de arrasar en taquilla... y provocar unas cuantas úlceras en los críticos especializados. También podremos disfrutar de la reciente ganadora del Oscar, el drama romántico de 'Anora', dirigido por Sean Baker y protagonizado por Mikey Madison. Y hablando de nuevos talentos, encontramos a unos cuantos en 'Warfare', que llega a Prime Video, con Kit Connor o Joseph Quinn como protagonistas. Y siguiendo la corriente de esa nueva generación de actores, terminamos con 'A complete unknown', el biopic de Bob Dylan protagonizado por Timothée Chalamet, que mezcla música y mito.

Harta

Sinopsis: Un día devastador lleva al límite a una madre soltera y trabajadora, y la empuja a cometer un impactante acto de desesperación.

La idea de 'Harta' surgió cuando Tyler Perry escuchó la canción “20 Dollars”, de la cantante Angie Stone. En ella, una madre suplica ayuda para poder alimentar a su hijo. Y es que precisamente es de lo que va 'Harta', de todas esas pequeñas historias de mujeres afroamericanas que luchan por ser escuchadas, y sobre todo, por sobrevivir en una sociedad cada vez más hostil. Sí, es un thriller, pero está cargado de denuncia social. Es lo que hace de la película de Netflix un título diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. De hecho, según su director, la película “representa tres tipos diferentes de mujeres negras, que son todas la misma mujer negra". Taraji P. Henson es la protagonista junto a Teyana Taylor.

Plataforma: Netflix

Warfare: tiempos de guerra

Sinopsis: La trama sigue a un equipo de Navy SEALs que establece un puesto de observación dentro de una casa en Ramadi, uno de los epicentros más violentos de la guerra de Irak. El objetivo es monitorear las operaciones militares de apoyo, pero lo que empieza como una misión rutinaria se convierte en una pesadilla de supervivencia cuando los rebeldes locales los detectan y atacan sin tregua.

Basada en las experiencias reales del ex marine Ray Mendoza (codirector y coguionista de la película) durante la guerra de Irak. Introduce al espectador en la experiencia de un pelotón de Navy SEALs estadounidenses. Concretamente en una misión de vigilancia que se tuerce en territorio insurgente. Una historia visceral y a pie de campo sobre la guerra moderna y la hermandad, contada como nunca antes: en tiempo real y basada en los recuerdos de quienes la vivieron. D’Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor y Taylor John Smith son los protagonistas de esta nueva película de Alex Garland, director de 'Men' o 'Civil War'. "El cine posee una habilidad malsana de convertir todo en sexi, incluso la guerra", confesó en una entrevista para El Mundo.

Plataforma: Prime Video

Una película de Minecraft

Sinopsis: Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados, Garrett "El Basurero" Garrison, Henry, Natalie y Dawn, se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación.

La crítica la destrozó. Pero la taquilla la encumbró. Actualmente es la segunda película más taquillera del año (solo por detrás de la china 'Ne Zha 2'), con más de 900 millones de dólares. Protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, nos adentra en el mundo del videojuego de 'Minecraft', muy en el estilo de las últimas entregas de 'Jumanji'. Y aunque todo es bastante caótico e hiperbólico, su humor funciona, y conectó con los niños de una forma perfecta. "Hay tanta violencia, guerra y odio. Y eso es lo que me encanta de esta película: hay mucho amor y mucha creatividad. También hay algo de ira y violencia, pero al final se trata de amistad y de trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor". Así habló de la película en The Hollywood Reporter su protagonista Jack Black.

Plataforma: MAX

Anora

Sinopsis: Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

La nueva película de Sean Baker fue una de las grandes sorpresas de comienzos de año. Mikey Madison confirma que ha llegado para quedarse, y le arrebató el Oscar de Mejor Actriz a Demi Moore. Una Cenicienta moderna que ha calado muy bien entre la Generación Z, sobre todo por su valentía y su forma de ver el mundo. "Me siento personal y físicamente muy diferente a ella en todos los sentidos, pero me identifiqué un poco con su esperanza", confesó Madison para Vanity Fair. "Sentía como si estuviera constantemente esforzándome mucho para llegar a los lugares en los que ella estaba". Y es que su interpretación es lo que hace diferente a la película. Una de las mejores de este año, y que aunque puede que no tuviera tanta relevancia como 'La sustancia' o 'Wicked', sí que inició conversación acerca de la situación actual de la prostitución. Y tiene uno de los finales más poéticos de la filmografía de Baker.

Plataforma: SkyShowtime

A complete unknown

Sinopsis: Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, 'A Complete Unknown' cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxitos. Las canciones y la mística de Dylan, de nombre Robert Allen Zimmerman, se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su transgresora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival.

Chalamet volvió a confirmar que es uno de los mejores actores de su generación. Vale que, en algunos momentos, roza la caricatura, y podríamos estar ante una imitación de 'Tu cara me suena'. Pero pese a ello, él es la película. Dirigida por James Mangold, no oculta en ningún momento el tipo de persona que fue Bob Dylan. Egocéntrico, sí, pero un genio. Reinventó la música folk, e incluso el rock, en el panorama musical de los años 60. Su romance con Joan Baez es uno de los pilares de la historia, aquí interpretada con fuerza por Monica Barbaro. Quizá sea un vehículo de lucimiento para Chalamet, y solo encuentren la gracia los fans acérrimos de Dylan. Pero lo cierto es que es una muy película sobre una de las figuras más relevantes de la música del siglo XX.

Plataforma: Disney Plus