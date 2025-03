'El cazador' entrega el mayor bote de su historia antes de su cancelación en TVE

Este lunes, 'El cazador', el concurso que presenta Rodrigo Vázquez ha entregado el mayor bote de su historia justo cuando el programa se encuentra en su recta final antes de despedirse para siempre tras cinco años acompañando a la audiencia en sus tardes.

Nuria, Pedro, Andrea y Juan formaban el equipo que luchaba este lunes contra 'El cazador'. En concreto, los concursantes se enfrentaban en este programa a uno de los cazadores más temidos, Erundino Alonso, quien formara parte de Los Lobos en '¡Boom!'.

Pese a pasar algunos apuros, Nuria conseguía llegar hasta el final y ganar los 500 euros que había logrado en la primera ronda. Después, era Pedro, un burgalés jubilado que también se aseguraba 500 euros al no ser cazado por Erundino. La siguiente en enfrentarse al cazador era Andrea, que participaba en su tercer programa. En su caso luchaba por asegurarse 800 euros y lograba completar su ronda.

El último concursante en batirse en duelo con Erundino era Juan, un valenciano que decidía luchar por 1.100 euros. Y al igual que sus compañeros lograba completar su ronda sin que el cazador le cazara y se asegurara su propio dinero.

Con ello, los cuatro concursantes llegaban a la caza final para luchar por el bote de 'El cazador' de 185.000 euros. De ganarlos, su parte Nuria la dedicaría en dejarla guardada para poder crear un centro de terapia ocupacional cuando acabe la carrera. Mientras que Pedro el dinero lo iba a repartir en sus dos hijos y después a una ONG de Burgos.

Por su parte, Andrea quería pagarles un viaje a su familia a París mientras que Juan comentaba que ayudaría a su pareja a abrir una clínica de podología y a abrir un refugio de animales.

Los cuatro conseguían acertar 24 preguntas consiguiendo así esa distancia para que Erundino tratara de cazarles en dos minutos. "Ha sido una ronda estupenda, me parecen muy buenos concursantes. Me han caído muy bien los cuatro, cada uno con lo suyo, pero bueno yo voy a intentar que su bote sea de fabada que también está muy bien", reaccionaba Erundino. Y aunque estuvo cerca, 'El cazador' no fue capaz de completar su ronda quedándose solo a dos respuestas y dos casillas de cazar al equipo.

Con ello, Nuria, Pedro, Andrea y Juan hacían historia en el concurso de TVE al llevarse el bote más alto de la historia del programa: 185.000 euros. "No me lo creo", comentaba Andrea. "Estoy en shock", aseveraba Nuria. "Chicos creéroslo, acabáis de hacer historia en 'El cazador', el premio más grande nunca repartido en este plató. Enhorabuena os lo habéis ganado y felicidades", les anunciaba Rodrigo Vázquez. "Hoy sí, hoy los sueños se cumplen en TVE", añadía el presentador.