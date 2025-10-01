'La Pirámide' de Itziar Miranda tendrá una segunda vida: su inesperado regreso como relevo de este concurso

TVE se prepara para despedir definitivamente a 'El Cazador' de su programación cesando las reposiciones del concurso presentado por Rodrigo Vázquez meses después de su final oficial. Y es que, desde que el formato dio por terminada su última temporada el 19 de mayo, La 2 había continuado emitiendo dos repeticiones diarias, pero ahora han decidido apostar por un proyecto fallido de La 1 para rellenar ese hueco en la programación.

Se trata de la franja que ocupa desde las 13:50 horas hasta las 14:45 horas en La 2, que desde este miércoles pasará a estar ocupada por 'La Pirámide', el concurso conducido por Itizar Miranda que se despidió de las tardes de La 1 el pasado 8 de agosto tras menos de un mes de emisiones debido a su fría acogida en audiencias.

TVE rescata 'La Pirámide' con nuevas emisiones en La 2 para eliminar a 'El Cazador' de su programación

Cabe recordar que la gran apuesta de TVE para el verano junto a 'La Garita' (que también tuvo un corto recorrido en el prime time) se estrenó con un 9% de share y 765.000 espectadores de media, pero durante sus primeras 15 entregas bajó hasta el 5.5% de share y 380.000 espectadores de media, tocando fondo el 1 de agosto con un 4.9% de cuota de pantalla y tan solo 303.000 espectadores que precipitaron a su cancelación una semana después.

Su corto recorrido en las tardes de verano hizo que el concurso basado en el exitoso formato estadounidense 'The 100.000$ Pyramid' dejase toda una tanda de entregas inéditas en el cajón, las cuales verán ahora la luz a través de La 2, justo después de 'El western de La 2' y antes de 'Saber y ganar', con el fin atraer a nueva audiencia al canal de Televisión Española y competir en la franja de 'La ruleta de la suerte' con una oferta similar de entretenimiento familiar.

Así, el concurso conducido por Itizar Miranda recoge el testigo de 'El Cazador' como telonero de Jordi Hurtado con el fin de refortalecer la recta final de la mañana en el canal de TVE. Sin embargo, habrá que esperar para comprobar si los planes de la cadena surten efecto, pues durante su estreno en La 2 este martes, 'La Pirámide' firmó un 1.1% de cuota de pantalla y 76.000 espectadores.