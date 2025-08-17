Adiós definitivo a 'La Pirámide' de Itziar Miranda: Cancelada por completo la emisión del concurso en TVE

TVE ha decidido eliminar definitivamente 'La Pirámide' de sus programaciones. Así, tras prescindir del concurso que presenta Itziar Miranda en la tarde de La 1 sustituyéndolo por la emisión en simulcast de 'Malas Lenguas', ahora la cadena pública ha decidido también retirar el espacio de La 2.

De esta manera, esta semana, La 1 seguirá apostando por 'Malas lenguas' con el regreso de Jesús Cintora en la parrilla de La 1 justo después de 'La Promesa' en simulcast con La 2 a la espera de ver que pasa en septiembre con el estreno de 'Directo al grano', el nuevo magacín que presentará Marta Flich.

Pero más allá de quitarlo de las tardes de La 1, TVE también ha decidido que 'La Pirámide' desaparezca de la programación matinal de La 2 en la que se emitía con reposiciones formando tándem con 'El cazador' y 'Saber y ganar'.

Así, como La 1 ya no emite las nuevas entregas que hay grabadas de 'La Pirámide', La 2 no tiene más programas que repetir. Y a la espera de saber qué ocurrirá con el concurso de Itziar Miranda, TVE ha eliminado de forma drástica el programa tanto en las tardes de La 1 como en las mañanas de La 2.

Cabe decir que esta decisión coincide también con la de cancelar las grabaciones de 'La Pirámide', que tenía previsto seguir durante todo el mes de agosto. Sin embargo, fue el pasado 6 de agosto cuando se concluyó el rodaje del programa. De modo, que TVE contaría con unas 20 entregas grabadas sin emitirse y que se desconoce si verán la luz o se quedarán guardadas en un cajón.

Por si fuera poco, 'La Pirámide' también parece que desaparecerá pronto de RTVE Play pues su primer programa dejará de estar disponible este domingo mientras que el programa 15, el último emitido hasta la fecha, dirá adiós el 7 de septiembre.