El actor Antonio Velázquez no se muerde la lengua con lo que piensa de la muerte de Jana en 'La Promesa'

Han pasado dos días desde que TVE emitió en prime time el capítulo especial de 'La Promesa' con la muerte de Jana, su protagonista. Son muchos los actores que se han pronunciado al respecto de la salida de Ana Garcés como es el caso de Arturo García Sancho o María Castro. Otro que también se ha manifestado es Antonio Velázquez, quien fuera también protagonista de la serie de TVE en sus inicios.

Cabe recordar que Antonio Velázquez interpretó a Mauro Moreno durante los primeros 260 capítulos de 'La Promesa'. Tras ello, el actor dejó la ficción y se dejó ver en otra de las series diarias de La 1 como fue '4 estrellas'.

Sin embargo, aunque ya no forma del reparto de 'La Promesa', en la revista Lecturas han aprovechado que le han entrevistado para preguntarle por la muerte de Jana y que piensa él de este giro de guion en la serie líder de las tardes.

"A veces, es necesario este giro en una historia y más si es en una serie de largo recorrido como es 'La promesa' que los personajes... Por ejemplo, tenemos el caso de mi personaje, Mauro, que también salió aunque en este caso se puede recuperar en cualquier momento, si quisieran. Es necesario dramáticamente para la historia y yo ceo que también para el espectador", asegura el intérprete.

Asimismo, Antonio Velázquez defiende que lo mejor es no estirar las historias. "Es un personaje muy querido. También es verdad que hay cosas que de alguna forma es mejor no estirarlas. Un buen final pues me parece que siempre es mejor", recalca.

Eso sí, cuando le preguntan si cree que la marcha de su gran protagonista puede afectar a las audiencias de 'La promesa', Antonio Velázquez no lo duda. "No, sin duda. 'La Promesa' en sí no es un actor, sería un error pensar eso y se echará de menos, es lógico, porque es un personaje muy importante como todos los que saldrán. Unos salen y otros entran, pero 'La Promesa' en sí es ese castillo y ese marquesado, y ni los marqueses están impunes. 'La Promesa' es mucho más", sentencia.

Por último, cuando le cuestionan si le gustaría volver a 'La Promesa, el actor deja la puerta abierta. "Por supuesto y no descarto volver a 'La Promesa'. No es un secreto. No está a la vista en los próximos meses, pero no lo descarto. Además, es una promesa que le hice a Josep que tenía que cerrar mi personaje y volveré a 'La Promesa'", concluye.