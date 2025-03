David Broncano tiene que pedir perdón públicamente por el fallo en 'La Revuelta' que ha provocado quejas

El pasado jueves, 27 de febrero, David Broncano recibió en 'La Revuelta' al actor estadounidense Chris Patt. Lo hizo para promocionar su última película, 'Estado eléctrico', la más cara de la historia de Netflix. Sin embargo, durante la entrevista ocurrió algo por lo que este lunes, el presentador se ha visto obligado a entonar el mea culpa.

Al igual que hizo durante su entrevista a Norman Reedus ('The walking dead'), Broncano demostró sus buenas dotes con el inglés, hablando en este idioma con el invitado y traducir simultáneamente la entrevista, sin incluir subtítulos para que los espectadores pudieran entenderla. Tras las críticas recibidas, el cómico ha reconocido su error, y no ha dudado en pedir perdón a la audiencia.

Fue durante la sección de Jorge Ponce, cuando ambos recordaron la charla con Chris Patt. "La última vez que ha entrado alguien sudando y tal fue el otro día que todavía no me ha recuperado, Chris Patt", comenzaba diciendo el presentador. "Guapo y gracioso. A lo mejor es tonto. Aquí no dio la impresión", comentó el colaborador de 'La Revuelta'.

💎 @prattprattpratt flipa con Sevilla. Y quién no, Sevilla es la hostia. Y una maravilla, sí. #LaRevuelta pic.twitter.com/84VFnmP29T — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 27, 2025

Broncano entona el mea culpa por su entrevista a Chris Patt

En ese instante, Broncano reconoció el gran fallo cometido: "Luego vi el programa cuando llegué a casa y me di cuenta de que no traduje nada". "Quiero disculparme con las personas que no saben inglés, porque no entendieron nada, vieron el programa y dijeron pasarlo muy bien", bromeó el presentador.

"El próximo día traduciré más", prometió. Y es que, según reconoció: "En mi cabeza había ido traduciendo, pero luego eran 5 minutos y nada". Entre otras cosas, durante su entrevista con el actor americano habló sobre los incendios que han asolado Los Ángeles. E incluso el invitado se atrevió a responder a las preguntas clásicas de 'La revuelta' sobre el sexo y el dinero.

Respecto al dinero, no se mojó con exactitud como sí lo hizo con las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes. Chris Patt aseguró que está felizmente casado y que en este último mes habría tenido nueve encuentros con su mujer. Tras responder a las preguntas, antes de acabar la entrevista, el actor tuvo unas palabras para el programa de La 1: "Es el mejor programa de entrevistas. El público tiene una energía increíble, eres un presentador increíble… Estoy realmente sorprendido. Volveré", sentenció.