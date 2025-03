David Broncano se la juega a Marcelo al destapar en 'La Revuelta' su traición con 'El Hormiguero': "Siempre pasa"

Como ha sucedido en incontables ocasiones desde que 'La Revuelta' comenzó sus emisiones en septiembre, este lunes uno de los últimos invitados de 'El Hormiguero' pasó por el espacio de David Broncano. El humorista recibió a Marcelo Vieira semanas después de su entrevista en el espacio de Antena 3, y el presentador no dudó en lanzarle un inesperado reproche por su traición nada más recibirlo.

"He visto jugadores de mucha categoría, de mucha clase... Y soy un afortunado porque siempre dicen que he sido una leyenda. Yo no me veo así", confesó el brasileño nada más plantarse en el escenario de 'La Revuelta' después de que Broncano le anunciase como uno de los mejores lateral izquierdo de la historia.

David Broncano explica cómo Marcelo le traicionó con Pablo Motos: "Me dijiste que tenías lío"

Pero poco después, David Broncano aparcó los halagos para confesar al público como conoció al ex futbolista y una traición de lo más reciente por la que aún guarda rencor. "Por la noche, por el centro de Madrid, me viniste por detrás encapuchado y dije 'a ver cuidado'...", explicó el presentador entre risas. "Sí, la verdad es que me miraste un poco...", señaló rápidamente el invitado.

El ídolo de @MarceloM12 no podía ser otro que su padrino en el Real Madrid #LaRevuelta Vaya banda izquierda pic.twitter.com/39JdKnNQKV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 3, 2025

"Bueno es que vinisteis tres o cuatro encapuchados a las 2 de la mañana, me giré y ya nos conocimos", terminó de relatar el humorista antes de increparle por una promesa que no cumplió. "Te acuerdas que te dije 'vente mañana' y me dijiste 'es que tengo un par de cosas", señaló el de Jaén revelando que hace poco menos de un mes le invitó a acudir al espacio de La 1.

"¡Y lo que tenías es que ibas a 'El Hormiguero' al día siguiente!", exclamó David Broncano dejando avergonzado al exfutbolista mientras el público comenzaba a abuchear. "No, no pasa nada a ver... ya he visto varias veces el programa", comentó Marcelo algo apurado. "Lo vi al día siguiente y dije 'claro, tenía lío, efectivamente'....", insistió el rostro de TVE con sorna.

Algo presionado, el brasileño trató de quitarle hierro al asunto. "¿Cómo te digo a ti que voy a 'El Hormiguero'?", preguntó entre risas el invitado. "Me lo imaginaba, siempre pasa. Lo vi un rato y te lo pasaste bien", comentó Broncano antes de mostrar imágenes de su visita al espacio de Pablo Motos en pantalla. "Estoy muy contento de que estés aquí", terminó esgrimiendo el humorista antes de arrancar la entrevista.