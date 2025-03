David Broncano dice 'se acabó' ante la caída de audiencias de 'La Revuelta' y apunta al verdadero culpable

Eva Soriano aterrizó por primera vez en 'La Revuelta' este martes para celebrar su cumpleaños junto a David Broncano y presentar su nuevo espectáculo 'Disfrutona'. Pero la conductora de 'Cuerpos Especiales' en Europa FM no dudó en pronunciarse sobre una de sus últimas polémicas, directamente relacionada con 'La Isla de las Tentaciones'. Y el humorista y su equipo terminaron lanzando una queja sobre el reality.

"Es el cumpleaños más raro que he tenido en mucho tiempo", señaló entre risas la invitada mientras Broncano le ofrecía un reclamo de ciervo como presente de cumpleaños. Y es que, la humorista llegó con tarta en mano para soplar las velas de los 35 con la audiencia para más tarde sincerarse en el sofá sobre sus últimos desencuentros en redes.

David Broncano teme lo peor en audiencias ante la hoguera de Montoya y Anita: "Estamos muertos"

"Voy a polémica por semana, los haters están a tope conmigo", comentó Eva Soriano con sorna antes de explicar el alegato a favor de 'La isla de las tentaciones' que hizo en su programa de radio y el aluvión de críticas que recibió. "Yo lo consumo, lo digo abiertamente", subrayó la invitada antes de ser interrumpida por David Broncano. "A ver si se acaba ya, la que nos está dando. Vaya tres meses llevamos, nos afecta mucho en audiencia...", aseguró el presentador.

"Voy a polémica por semana" "Se me ha llamado cateta, choni..."🥲



Me gustaría ver las notificaciones de Eva un día de tranquis. La gente pierde mucho tiempo en enfadarse en cosas que xd #LaRevuelta

Sin ocultar su desesperación por la apretada guerra de audiencia que libran cada lunes y miércoles, entró de lleno en el debate con la humorista. "¿Cuánto le queda ya?", preguntó el de Jaén. "Mañana es la hoguera de Montoya con Anita", anunció Soriano. "Uf, mañana estamos muertos... esto no lo va a ver ni dios", lamentó el comunicador entre risas, temiendo la llegada de una de las citas más esperadas de la temporada.

"Tío, traed a Montoya", propuso entonces Eva Soriano. "Supongo que no podrá hasta que no termine el programa...", esgrimió entonces el conductor de 'La Revuelta'. "Mañana hay hoguera y ya el programa de seis meses después, que se reencuentran. Salen las cosas de después que es lo que le gusta a la gente", continuó explicando la invitada de David Broncano. "O sea que quedan dos, ya podemos respirar", señaló el presentador entre risas.

Eva Soriano: "No sé por qué me sé toda la programación de Mediaset cuando trabajo en Atresmedia"

Y cuando le preguntó si tras el fin del reality de tentadores y parejas tendrían pista libre en audiencias, la cómica le trasladó malas noticias. "'Supervivientes' va a empezar, no sé por qué me sé toda la programación de Mediaset cuando soy de Atresmedia pero...", comentó con sorna la invitada antes de explicar a fondo su polémica por comparar 'El apartamento' con el formato estrella de Telecinco.

"Hice como un comentario y me llegaban mensajes de 'por qué ves esta mierda' e hice un pequeño apunte de que no debemos juzgar a la gente por qué tipo de contenidos ven, porque todos son válidos. Se me calentó un poco el hocico y pensaba que se iba a entender la ironía pero no", comentó Eva Soriano mientras David Bronano la justificaba. "Se me han llamado muchas cosas, cateta, choni... siendo yo todas esas, pero que te lo llamen fastidia", terminó añadiendo la humorista.