Anabel Conde, ex representante de Eurovisión 1995 dice lo que muchos piensan de Melody y las apuestas

Hasta que Chanel se quedó en tercera posición hace tres años la representante española que mejor puesto marcó en Eurovisión fue Anabel Conde. La artista malagueña que nos representó en 1995 se quedó en segundo lugar con su "Vuelvo conmigo". Un puesto del que este año se cumplen 30 años.

Ahora treinta años después será otra andaluza la que trate de traer el micrófono de cristal. Y es que quedan menos de dos meses para la gran final de Eurovisión 2025 en la que Melody nos representará con "Esa diva".

Este viernes 28 de marzo, Anabel Conde participaba en el concierto homenaje de la Movida Madrileña que tuvo lugar en el Teatro Monumental de Madrid. Tras su actuación, la cantante malagueña no dudó en atender a una reportera de 'D Corazón' en TVE con la que habló de Melody.

"Es una artista de verdad, de raza, totalmente. Espero que quede en el top 10", recalcaba Anabel Conde sobre Melody y su propuesta para Eurovisión con "Esa diva". Una canción que ha recuperado algunas posiciones en las casas de apuestas gracias a su nueva versión.

Y hablando de apuestas, Anabel Conde ha querido darle un consejo a Melody y recordarle algo a todos los eurofans. Y es que a ella las apuestas le situaban en último lugar y finalmente quedó segunda. "Me siento muy feliz por aquella experiencia. Fue increíble. Era la última en las apuestas y, fíjate, al final tuve un segundo puesto. Es algo que no se ha vuelto a alcanzar", rememoraba.

Tras su paso por Eurovisión, Anabel siguió con su carrera y a día de hoy es profesora de música. "Seguí estudiando. Ahora mismo, soy maestra de música y de inglés", explica. "Decidí pasar a ser docente, porque siempre me había hecho ilusión, desde pequeñita. Me gustan mucho los niños y me gusta mucho cantarles. Soy muy afortunada y no lo cambiaría por nada", añadía.