Rayden impugna la victoria de Melody y señala a la organización en RTVE: "Raro que ganase"

El cantante Rayden se desvincula definitivamente del Benidorm Fest. Así, tras dejar caer después de la victoria de Melody que dejaría de ser uno de los asesores externos de RTVE, ahora ha anunciado finalmente que dejará de colaborar con la preselección de Eurovisión.

Y es que Rayden no está muy de acuerdo con la victoria de Melody con "Esa diva" y con lo que ha pasado con el Benidorm Fest. Por ello, ha decidido desvincularse. "No me compensa. Cuando al sector eurofán no les gusta algo lo viven de manera nociva. Sentía que cada vez tenía menos mano y que mi idea de festival estaba sepultada por la de otras personas", asegura en una entrevista en El País, señalando sin dar nombres al comité de selección de canciones del Benidorm Fest en RTVE.

Cuando le preguntan el motivo por el que no se presentan artistas ni grupos consolidados al Benidorm Fest tal y como piden muchos de sus seguidores, Rayden lo tiene claro. "España es un país inseguro. En Francia, el top 50 es música francesa. En Italia, el top 20 son italianos. Aquí hay un batiburrillo y lo que menos se escucha es música española. Cualquier persona que viene de fuera es "¡Bienvenido Mr. Marshall o bienvenida Mrs. Taylor Switf!", asevera.

"Hay mucho complejo con lo nuestro y estamos esperando a tirar por la borda el trabajo de un artista. Como te presentes a Benidorm Fest y no lo hagas bien, puedes dinamitar tu carrera", concluye.

La opinión de Rayden sobre la nueva versión de "Esa diva" de Melody

Si hay algo que ha quedado claro es que Rayden no era partidario de que fuera Melody nuestra representante en Eurovisión 2025. Por eso, no tiene reparos en reconocer que no ha escuchado la nueva versión de "Esa diva". "Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo", destaca el cantante cuestionando así que Melody fuera la ganadora con una propuesta que en el fondo no convencía y que se ha tenido que reformular para tratar de modernizarla.

Por otro lado, en la entrevista, Rayden no se lo piensa cuando le preguntan por cuál hubiera sido su favorito para ganar el Benidorm Fest 2025. "Viendo cómo fue el festival y lo que estaban llevando los otros países, hubiese estado entre Kuve, Mel Ömana, J Kbello o Daniela Blasco", sentencia.