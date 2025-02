Paloma García-Pelayo repara en algo del caso de Anabel Pantoja que no deja lugar a dudas en 'Sonsoles'

Una tarde más, 'Y ahora Sonsoles' ha abordado la última hora en torno al caso de Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez. El espacio de Sonsoles Ónega se hacía eco de las primeras palabras de Anabel ante la prensa al igual que la última reacción de él al ser preguntado por los reporteros. Pero además, Paloma García-Pelayo ha vuelto a dar información exclusiva.

Y es que si hay una periodista que está siendo profundamente profesional al dar detalles exclusivos sobre este caso es ella. La periodista no ha parado de recabar noticias para tratar de aclarar todas las dudas que hay en torno a este suceso en el que se han visto envueltos tanto Anabel Pantoja como su pareja, David Rodríguez.

Después de que este miércoles, Paloma García-Pelayo ya hiciera referencia a que la jueza inició la investigación después de que no concordaran algunas cuestiones de las declaraciones de la pareja y los informes médicos de la pequeña, este jueves la periodista ha dado un paso más allá al relatar lo que pasó en los interrogatorios de Anabel y David ante la jueza.

"Anabel entra a declarar, la primera. Contesta a todas las preguntas que se le hacen, cuenta el episodio. Ella está en el centro comercial, recibe la llamada de su pareja y cuenta que encuentra a la bebé de una manera y que necesitan ir a la clínica. Y además añade que su hija había tenido síntomas parecidos en días anteriores, hasta ahí", empezaba explicando Paloma García-Pelayo.

"Después entra su pareja, el padre de la criatura y ofrece su declaración. Y son declaraciones diferentes. Ayer hablábamos de las contradicciones. David da todos los detalles de como interactúa con la niña en el coche y como la manipula y lo que deja de hacer. Pero introduce un detalle que no tenían hasta entonces que es que la niña ha necesitado atención médica antes del día 9 y que han estado en un centro médico", proseguía relatando.

Es entonces cuando Paloma García-Pelayo se ha detenido en ese detalle. "Anabel no refiere eso, el padre sí. Y se introduce que antes del día 9 ha pasado algo más. Parece que es el día 8. Ella en sus redes el día 8 sube cosas. Pero según lo que manejo parece que es el día anterior. ¿Por qué Anabel no lo dice y sin embargo David sí? No hay que buscarle tres pies al gato. Hay que buscar las anomalías o que no coincide el testimonio completo esto lleva a que la jueza quiera ver todos los informes médicos que existan de esta niña por si tienen relación con lo que ocurre a partir del día 9", destacaba.

Teresa Bueyes confronta a Paloma García-Pelayo por su información

Por su lado, Carlos Quílez apuntaba que Anabel y David no intercambiaron ni una sola palabra entre sus interrogatorios. "Él no sabe nada de lo que ha declarado ella, ni de por donde ha ido el interrogatorio porque la mecánica judicial impide que los dos se crucen. Es un dato que quiero poner sobre la mesa", exponía el experto en sucesos.

Tras escucharles, la abogada Teresa Bueyes exponía que daba igual que Anabel Pantoja no hablara de un ingreso previo de la niña porque si eso fue así estará en el informe médico de la bebé. "Es que no está en los informes Teresa", le aseveraba Paloma. "¿Cómo no va a estar? Es el servicio de salud de Canarias el que hace el informe forense con todo el historial clínico", le contestaba la abogada. "En el informe forense no aparece un ingreso previo al 9", recalcaba García-Pelayo.

"¿Y en los informes del hospital?", repreguntaba Teresa Bueyes. "¿Tú has tenido acceso al informe del hospital para poder decir lo contrario? Yo hablo de la información que tengo contrastada. La madre habla de que había síntomas parecidos en días previos y nada más", sentenciaba la periodista.