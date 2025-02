Paloma García-Pelayo detalla lo que esconde la investigación a Anabel Pantoja en 'Sonsoles'

Si hay alguien que está dando informaciones exclusivas en torno al caso en el que se han visto envueltos Anabel Pantoja y David Rodríguez es Paloma García-Pelayo. Hay que recordar que la pareja está siendo investigada por posible maltrato infantil por las lesiones que presentaba su hija Alma cuando ingresó en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Este miércoles, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' llegaba con nuevos datos sobre la investigación. "Paloma, tienes nuevos datos en exclusiva de la investigación por las lesiones de la hija de Anabel Pantoja", avanzaba Sonsoles Ónega. "Nuevos datos, importantes novedades, razones y motivos por las que entre otras cosas se está alargando la investigación", apostillaba Paloma García-Pelayo.

Una tarde más, Sonsoles Ónega conectaba con Fran Fajardo, el periodista que dio la exclusiva en el periódico Canarias 7. "Aquí seguimos a la espera de que el juzgado reciba las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro Comercial de Mogán para arrojar luz sobre lo ocurrido con la pequeña Alma cuando según declararon los padres fue cuando empezó a mostrar síntomas", aclaraba Fajardo antes de que Paloma García-Pelayo ofreciera su información.

Por otro lado, este miércoles hemos conocido que Anabel Pantoja y David Rodríguez tendrán diferentes abogados en este caso. "Tienen dos abogados diferentes, cada uno declarará y será representado por su abogado, pero no porque vayan el uno en contra del otro, sino porque es una estrategia procesal y que es habitual en este tipo de casos", exponía Pilar Vidal.

Posteriormente, 'Y ahora Sonsoles' ofrecía imágenes exclusivas de esta misma mañana en las que se ve a Anabel Pantoja junto a su madre y su hija Alma acudiendo al hospital. "Esto es necesario después de las lesiones y de la patología que presentaba la bebé, es necesario y exigible un control estricto de la evolución de la misma. Entiendo que con alguna prueba más de diagnóstico para ver cómo va la evolución", aclaraba Paloma García-Pelayo.

Paloma García-Pelayo revela la clave de la investigación: "Hay contradicciones en sus declaraciones"

Después, Sonsoles Ónega se dirigía a su compañera para conocer los nuevos detalles a los que ha tenido acceso sobre la investigación. "¿Qué es lo que mantiene viva la investigación y lo que levanta las sospechas del juez y del fiscal?", le preguntaba. "Bueno primero porque hay diligencias que practicar, esto está casi casi recién empezando pero la información que manejo es que las declaraciones de los padres, que se hicieron de manera separada, presentan alguna contradicción y no coincidirían", adelantaba.

"Es evidente que hay en momentos que están los dos juntos con la bebé cuando ocurre el episodio, pero hay momentos en los que no están hasta que la madre llega a ese coche donde está el padre con la niña según él mismo ha narrado. Contradicciones que hay que verificar, contrastar y entiendo que cotejar", recalcaba Paloma García-Pelayo.

"¿Pero esto quiere decir que alguno de los dos miente?", se preguntaba Sonsoles Ónega. "No, no tiene por qué. Se dijo lo de las contradicciones desde el principio. Los dos cuentan el episodio del coche, pero solo hemos visto la declaración de David, no la de Anabel. La declaración de David se alargó más en el tiempo porque a lo mejor por el nerviosismo o si eso debía o no decirlo empezó a hablar de problemas en la pareja y él empezó a narrar una serie de hechos que hizo alertar al juez de que oye aquí pasa algo", le contestaba Pilar Vidal.

Tras escuchar a su compañera, Paloma García-Pelayo defendía que la información que tiene ella es muy concreta. "Hay contradicciones y los detalles creo que no es prudente llegar más allá pero yo entiendo que no tienen que ver con relaciones de la pareja sino que son contradicciones que tienen que ver con los episodios que se están investigando que es la causa y el mecanismo por las que se han producido las lesiones que presuntamente están relacionadas con un maltrato infantil", sentenciaba la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.