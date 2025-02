La exclusiva de Paloma García-Pelayo que da un giro al caso Anabel Pantoja con lo filtrado en 'Sonsoles'

Desde hace unos días, Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez se encuentran en el punto de mira después de que el Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria confirmara que se les estaba investigando por un posible delito de maltrato infantil o del síndrome del niño zarandeado. Este lunes, Paloma García-Pelayo daba más información en 'Y ahora Sonsoles'.

Tras conectar con Fran Fajardo, el periodista de Canarias 7 que fue el primer medio en sacar en exclusiva la información, Carlos Quílez aportaba novedades en torno a la investigación. "El juzgado no tiene ni por asomo ni a corto ni a medio plazo la voluntad de archivar nada, todo lo contrario. Es muy probable que dentro de poco veamos declarar a todo el equipo médico que ha tratado el caso para que acrediten exactamente qué pasó y qué tratamiento siguió la criatura", explicaba el colaborador de 'Y ahora Sonsoles'.

Asimismo, Carlos Quílez decía que no se puede descartar que la jueza llame a declarar otra vez tanto a Anabel Pantoja como a David Rodríguez. Y si hay algo que ha generado muchas críticas ha sido la actitud que ha tenido el novio de Anabel diciendo que está "todo bien". "Estupendo todo, normalidad", contestaba él a un reportero de 'Fiesta' este domingo. "El todo va bien y normalidad, a mí no me parece lo más acorde", exponía Pilar Vidal.

Pero era Paloma García-Pelayo la que daba un paso más allá sobre la verdadera situación de la pareja. "Estupendo porque está su bebe en casa, pero normalidad ninguna. La investigación sigue adelante, puede haber nuevas diligencias y la preocupación de Anabel es tremenda", empezaba diciendo la periodista.

"Sobre todo porque el episodio de presunta responsabilidad está protagonizado sobre todo por David y ha pedido ayuda porque hay que afrontar esta defensa y se está buscando y de hecho ya tienen una cita con un bufete de abogados en Madrid de las primeras firmas con un especialista en penal y que ha podido llevar casos de este tipo. Están lejos de la normalidad, muy preocupados y lo que supone contratar a un abogado puntero", sentenciaba Paloma García-Pelayo.

Una de las claves para resolver el caso son las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se encontraba David con Alma cuando la niña empezó a sentirse mal. Y es que hay que recordar que fue el 9 de enero cuando se produjeron los hechos pero no fue hasta el día 11 de enero cuando la pequeña ingresó en el Hospital Materno Infantil.

Más adelante, Nacho Gay recordaba que si la justicia sigue investigando es porque las versiones que dieron en el hospital y ante el juez no son coincidentes con los partes médicos y las lesiones que tenía Alma. "Tiene que haber un momento en el que no son coincidentes, son importantes los testimonios pero más lo son las pruebas", añadía el periodista.