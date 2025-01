Paloma García-Pelayo señala significativas claves en la investigación a Anabel Pantoja y su pareja

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez están siendo investigados por las lesiones de su hija Alma, remitidas por parte del Hospital Materno Infantil de Gran Canarias. Y Paloma García-Pelayo ha dado algunas claves sobre el caso tras el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que apunta a una investigación por "presunto maltrato infantil".

Las últimas novedades tienen que ver con la petición del juzgado de visionar las cámaras de seguridad del centro comercial del sur de Gran Canaria donde, al parecer, se encontraban Anabel y David cuando su hija sufrió la crisis que provocó su hospitalización. Todo, a fin de aclarar lo sucedido y corroborar la versión dada por la pareja.

Paloma García-Pelayo, con información de primera mano, ha aportado relevantes datos. "Todos los detalles no se pueden dar, pero los médicos actuaron correctamente. Esta niña llega directamente a la clínica cuando la madre y el padre se encuentran en el centro comercial. Y hago un inciso: la madre es la que está en el centro comercial, el padre se queda con la bebé. Y hasta ahí puedo llegar con la información que manejo", ha señalado la periodista, aclarando que David no se situaba dentro de las instalaciones como así se ha contado.

Acto seguido, Paloma ha explicado que "el parte médico que revela lesiones pasa al juzgado de guardia y ahí, además, informan a un organismo que tiene que ver con la infancia, que es la Dirección General de Protección de la Infancia de la Familia". "Hay un diagnóstico claro, suficientemente contundente como para que se informe a la autoridad judicial", ha añadido.

"La bebe presenta un problema médico grave, en palabras textuales de un médico al que he tenido acceso. Se evidencia que ese problema puede tener una causa médica o haber sido provocado por lesiones externas, y eso es lo que se investiga (...) Por la información que tengo, nadie lo sabía del entorno porque es una información tan delicada como para regalarla", ha proseguido relatando Paloma García-Pelayo.

Entretanto, la tertuliana ha querido resaltar "dos cosas importantes porque la pareja está pasando por un momento terrible". "Primero, la conclusión diagnóstica que llega del equipo médico obliga a investigar las causas y el mecanismo de producción de esas lesiones. Es decir, se ven obligados", ha apuntado.

"Y dos, esa conclusión médica no determina legalmente que haya intención de quien la procura. La intencionalidad no la deciden los médicos, ven un diagnóstico que obliga a informar porque hay unas lesiones que pueden ser compatibles con un presunto maltrato, pero no prueba ni señala que haya intencionalidad por el causante o perpetrador", ha sentenciado Paloma García-Pelayo.