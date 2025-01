Isa Pantoja sentencia el caso de la hija de Anabel Pantoja y advierte del próximo paso

Tras arrancar el año con la pequeña Alma en el hospital, los problemas no parecen acabar pese a que Anabel Pantoja y su familia ya descansan en casa. La investigación judicial abierta por presunto maltrato infantil ha devuelto a la sobrina de la tonadillera y su pareja, David Rodríguez, al centro de la polémica. E Isa Pantoja no dudaba en reaccionar a la última hora de su prima este viernes en 'Vamos a ver', desvelando cómo se encuentra.

Ante todos los rumores que se desataron en los medios y redes sociales después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria haya abierto una investigación contra ellos, Anabel Pantoja rompió su silencio este jueves a través de un comunicado en Instagram. "Me duele en el alma que se nos esté acusando de algo que no hemos hecho. Esto es una pesadilla, pero confío en la justicia", subrayó la sobrina de la tonadillera. Y este viernes en el 'Club social' del matinal de Telecinco, su prima no ha dudado en reaccionar y tenderle una mano entre todo el revuelo.

Isa Pantoja sale en defensa de Anabel Pantoja en 'Vamos a ver' y carga contra la Justicia canaria: "Me parece muy cruel"

"Entiendo que esta noticia se dé, hay sitios que la han tratado con más respeto o menos. Ha habido muchas especulaciones, al final es un tiempo que no te devuelve nadie, ella tiene que tomar medidas", comenzó señalando Isa Pantoja, apoyando a su prima en la reprimenda que verbalizó a través de su comunicado, dirigida a varios medios de comunicación.

Isa Pantoja en 'Vamos a ver'

Aún así, Anabel ya subrayó en el vídeo publicado en su Instagram que su prioridad ahora mismo es la salud de Alma, y que no entra dentro de sus planes tomar medidas por ahora. "Quizás no sea el momento. No está para estar pendiente de las redes o del teléfono. Es algo que nadie le recomendaría y que la gente que le quiere lo dirá. En un futuro ella tomará medidas. Hay cosas que no debe permitir", aseguró la hija de Isabel Pantoja en 'Vamos a ver'.

Visiblemente molesta por la situación que está atravesando su prima, insinuó que la Justicia canaria no estuvo acertada al publicar el comunicado del tribunal. "Pienso que si no se hubiera dado ese comunicado por parte del juzgado, quizás no se hubiesen dado esos titulares. Moralmente me parece muy cruel… Con todo lo que ha pasado, ella se ha visto obligada a defenderse. Uno ya no sabe cómo acertar", sentenció Isa Pantoja.

"Puede ser legal, pero moralmente han hecho un daño muy cruel. Como familiar, y nos toca, es muy desagradable, me parece muy cruel. Me parece surrealista. Me parece que se den ciertos datos… Yo digo: '¿Y a mí nadie me pide permiso de exponer esos datos de mi hijo?'", añadió la colaboradora del matinal de Telecinco, incrédula por lo sucedido, pese a que todo forme parte de un protocolo.