'Tardear' da cuenta del sorprendente giro en el caso de Anabel Pantoja en plena investigación

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están viviendo una auténtica pesadilla. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, después de que a su hija Alma le dieran el alta tras varios días hospitalizada, nada más lejos de la realidad. Y es que a la pareja les espera unas largas y duras semanas por delante.

Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia canario emitía un comunicado en el que anunciaba que estaban investigando a la colaboradora y a su pareja por un presunto delito de maltrato infantil a su hija. Este martes, 4 de febrero, 'Tardear' ha aportado, en exclusiva, nuevos datos que darían un giro radical al caso.

El programa vespertino de Telecinco ha hablado, en exclusiva, con el abogado Jesús A. Bethencourt, quien podría presentarse como acusación particular en el juicio. "Cuando hablamos de maltrato infantil, hablamos de una materia muy delicada. Entonces, aunque no lo parezca, quedan muchas acusaciones particulares y ya lo puedo decir, vinculadas incluso a la Iglesia católica que tienen interés en personarse y en formar acusación particular", ha informado el abogado.

Podrían personarse nuevos testigos en el juicio contra Anabel Pantoja y David

Según el letrado, esto ha ocurrido como "consecuencia de las actuaciones que han ocurrido. Y, sobre todo, dada la gravedad de los cargos. El Supremo se está planteando personarse como acusación popular. Y también el propio Gobierno de Canarias. Esto no es nuevo, ya ha pasado". Frank Blanco ha preguntado al abogado de qué dependería que se presentase como acusación particular, a lo que Bethencourt ha respondido que "va a depender de la decisión última que tomen los socios de la ONG. Están dentro de sus objetivos la protección de la infancia y del maltrato infantil. Especialmente en el ámbito de los domicilios".

El presentador de 'Tardear' también quería saber cuándo tendrán claro si dan el paso adelante. "En unos diez o doce días se habrá tomado una decisión que ya estará personada", contestó el abogado. Lo que está claro es que los próximos seis meses serán muy difíciles tanto para Anabel Pantoja como para David, como así ha explicado en el magacín vespertino de Telecinco Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas'.

Y es que, según el periodista, "la juez va a pedir la declaración de toda la familia y de los médicos que han atendido a su hija Alma" los días que estuvo ingresada. Además, también ha desvelado que "contrariamente a lo que se había dicho de que se iba a cerrar y archivar inmediatamente, la juez que va a tomar este caso ha decidido disponer de un máximo de seis meses porque va a pedir la declaración no solamente de los padres y del resto de la familia, sino de todos los médicos que tuvieron trato con ellos y con el bebé durante el tiempo que estuvo ingresada".

Luis Pliego da nuevos detalles sobre la investigación en 'Tardear'

Sin embargo, la cosa no queda ahí. Ya que, según Luis Pliego, la juez del caso Anabel Pantoja también va a pedir declaración a "todos los testigos que puedan localizar a partir de las cámaras que grabaron el episodio". Tras lo cual ha añadido que él cree que sus abogados la "habrán informado": "Es un proceso que se va a alargar porque no quieren que se deje ningún cabo suelto".

Poco después, el director de 'Lecturas' daba más detalles acerca de esta investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez. "La juez, cuando acabe este periodo de instrucción, puede optar por dos caminos. Uno, abrir un juicio oral y otro, archivarlo", explicó el colaborador de ‘Tardear’. Y es que no es casualidad el cambio de abogados por parte de la pareja: "Nos enfrentamos a un posible juicio penal que se podría abrir una vez que se acabe la instrucción de esos seis meses".

Aunque Luis Pliego dejaba claro que esto no quiere decir que ocurra nada grave, ya que, según la Fiscalía, "lo que ha pasado ha podido ser un episodio accidental". Además destacaba que el TSJ canario ha hecho una cronología de lo ocurrido desde el momento en el que Anabel y David van a declarar: "En el mismo momento en el que salen del juzgado comenzaron a recibir llamadas de periodistas. Hay un chat que tiene el departamento de comunicación del CSJC con 300 periodistas que siguen la información de ese Tribunal donde alguien pregunta sobre ese hecho, por la declaración de Anabel y David. Y ahí es cuando ellos decidieron parar, para que la bola no se hiciera más grande y emitir el famoso comunicado", concluía el director de 'Lecturas'.