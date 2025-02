Frank Blanco llama así a Sonsoles desde 'Tardear' con indirecta muy directa a 'Ni que fuéramos'

Este lunes se producía algo curioso y es que mientras Ágatha Ruiz de la Prada debutaba como colaboradora en el nuevo 'Tardear' tras la salida de Ana Rosa Quintana; su novio conectaba en directo con el programa de Sonsoles Ónega donde le preguntaban si seguían siendo pareja o habían roto. Tras ver lo sucedido, Frank Blanco y Verónica Dulanto no dudaban en decirle a su nueva colaboradora lo que había hecho y dicho el abogado en 'Y ahora Sonsoles'.

Después, 'Tardear' optó por llamar en directo a José Manuel Díaz-Patón para que entrara en directo y ambos pudieran hablar sobre su relación. No obstante, Ágatha se plantó en directo ante la encerrona dejando claro que no podía hablar de su vida privada porque tenía un contrato con 'De Viernes'.

Este martes, 'Tardear' ha recuperado lo sucedido entre Ágatha y José Manuel Díaz-Patón preguntándose si la pareja ha roto su relación definitivamente o no. Y en pleno debate, Paloma Barrientos soltaba la gran bomba al asegurar que pese a que estaban jugando al despiste la diseñadora y el abogado ya no están juntos.

"Hay una ruptura total", soltaba la colaboradora. "Patón siempre ha querido tener una imagen pública y popular", incidía ella. "Decimos que ha nacido una estrella, pero no señores, le hemos hecho una estrella, si no es por las cámaras de televisión Patón no era nadie", aseveraba Verónica Dulanto. "Pero él ha hecho sus méritos", apostillaba Frank Blanco.

El recado de Frank Blanco a Sonsoles Ónega en 'Tardear'

Para tratar de confirmar la bomba que había soltado Paloma Barrientos, Verónica Dulanto proponía llamar a Patón. "Llámale tú que eres la nueva, eres la que llega aquí ayer", le decía Frank a su compañera. "Tendrás valor, ¿yo qué he hecho?", le replicaba Verónica por el golpe que le había lanzado su compañero.

Era entonces cuando Frank Blanco no se cortaba nada y mencionaba a Sonsoles Ónega. "No, la culpable es Sonsoles porque fue Patón el que entró en Sonsoles y luego Patón entró aquí. ¡Madre mía Sonsoles la que has liado!", soltaba el presentador. "Claro por eso el programa de enfrente se llama 'Y ahora Sonsoles', añadía con sorna utilizando el calificativo con el que 'Ni que fuéramos' se refiere a Telecinco al llamarla "la cadena de enfrente".

Y para seguirle el juego a su compañero, Verónica Dulanto ironizaba con que "pues ahora Frank y Vero". Tras ello, la presentadora no dudaba en escribir en directo a José Manuel Díaz-Patón para preguntarle por si era verdad que había roto con Ágatha Ruiz de la Prada. Y el abogado, que se estrenaba este martes como colaborador de 'Mañaneros' le contestaba confirmándole lo que había dicho Paloma Barrientos. "Es cierto y dice estamos en plan conciliador", era el mensaje que le contestaba Patón.