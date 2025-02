Ágatha Ruiz de la Prada se planta en 'Tardear' tras la encerrona del programa: "Me voy a ir"

Tras la polémica que protagonizó en 'Fiesta' con sus controvertidas palabras sobre los gitanos, Ágatha Ruiz de la Prada ha debutado este lunes como colaboradora de la nueva etapa de 'Tardear', que desde este 3 de febrero se ha reformulado con la llegada de Verónica Dulanto y Frank Blanco tras la salida de Ana Rosa Quintana.

Curiosamente, mientras la diseñadora debutaba en la tertulia vip de 'TardeAR', su pareja José Manuel Díaz-Patón entraba en directo en 'Y ahora Sonsoles' donde Paloma García-Pelayo y el resto de colaboradores le preguntaban por si seguía siendo novio de Ágatha Ruiz de la Prada. Tras ver que el abogado entraba en la competencia, 'Tardear' no dudaba en ponerse en contacto con José Manuel Díaz-Patón para que entrara en directo en su programa y hablaran de su relación ambos. Sin embargo, la conexión con su pareja no gustaba nada a la nueva colaboradora del programa de Telecinco.

"Oye disculpad un segundo. Ágatha, yo lo último que podía esperar es que el día que debutas con nosotros, pasara lo que acaba de pasar. Su para nosotros hasta ahora pareja, Patón ha dado una entrevista a otro programa", advertía Frank Blanco comentándole algunos de los titulares que había dado su hasta ahora pareja al programa de Antena 3.

Al preguntarle por este asunto, Ágatha Ruiz de la Prada se escudaba en que ella no podía hablar de su vida privada porque tenía otro contrato cerrado con 'De Viernes'. "Puedo venir de colaboradora, pero no puedo hablar de líos personales", aclaraba la diseñadora antes de que el programa conectara en directo con Patón.

La cara de Ágatha al conectar con él era un poema. "Nos hemos ido Patón a publicidad con una noticia que nos ha llegado porque en otro programa has hecho unas declaraciones que no sé si has dejado en el aire que ya no sois pareja", le exponía Verónica Dulanto. "Buenas tardes, no, yo lo que he dicho es que la protagonista de todo este lío es Ágatha y que la que tiene que hablar es ella, yo no soy nadie para hablar, bueno deberíamos ser los dos, pero le concedo a ella el honor", aclaraba él.

Ágatha Ruiz de la Prada, molesta con 'Tardear' por lo hecho con Patón

Tras ello, Frank Blanco incidía en preguntarle por sus palabras en el programa de Sonsoles Ónega. Pero Ágatha Ruiz de la Prada se plantaba. "Vamos a ver, es mi primer día de colaboradora, yo tengo un contrato con 'De Viernes', bastante es que esté aquí y yo creía que los colaboradores vienen a hablar de otros, no de sí mismos", se quejaba la diseñadora. "Es verdad, pero esto es un tema que ha surgido en directo, tu pareja ha dado una entrevista en otra cadena y os convertís en un segundo de colaborador en personaje", le justificaba Verónica Dulanto.

"Pero yo en mi primer día de colaboradora quiero ser una colaboradora normal", incidía Ágatha. "Yo creo que José Manuel con todo el cariño del mundo me está defendiendo y está siendo muy simpático con toda la prensa, cosa que yo no estoy haciendo y estoy siendo antipática incluso con amigos míos", trataba de aseverar la colaboradora.

"Esto no es ninguna encerrona, nosotros no hemos podido calcular esto porque no sabíamos que él iba a estar en otro sitio", defendía entonces Frank Blanco. "Es mi primer día como colaboradora y yo no sé si voy a ser una buena colaboradora", contestaba ella sin querer entrar a contestar a la pregunta. Y entonces, Verónica Dulanto se dirigía a Patón para saber si son pareja o no. "Yo me voy a Nueva York el miércoles y él seguirá trabajando", comentaba de la Prada.

"Yo lo he dicho por activa y por pasiva en todas las entrevistas, mi relación con Ágatha corresponde a nuestra intimidad. Cuando tengamos una novedad o noticia ya la diremos", contestaba Patón. "Hombre tampoco somos la casa del Rey como para tener que dar las noticias", apostillaba Ágatha. "No somos tan importantes", aseveraba su novio.

La petición de la diseñadora a su pareja: "Para"

Después, José Manuel Díaz-Patón se defendía asegurando que "yo llevo tres años con Ágatha si hubiera querido ser famoso y haber salido en televisión lo habría hecho a los tres meses". "He salido a la palestra porque me han dicho mamarracho, patán y me han insultado mucho", añadía después de lo que le pasó con Lolita Flores.

Pero Frank Blanco y Verónica Dulanto no se daban por vencidos y seguían haciéndole preguntas a la pareja de su nueva colaboradora. "José Manuel porfa te lo pido de rodillas para", le solicitaba ella. "Pero Ágatha no te preocupes que yo no voy a contestar a ninguna pregunta...", le comentaba él. "Ya, pero como es mi primer día de colaboradora pues entonces te pido que cambies. Es que me voy a ir de aquí y no sé en qué consiste ser colaboradora", sentenciaba ella.