El nuevo fichaje de 'Mañaneros' tras convertirse en la última revelación de 'Ni que fuéramos Shhh'

Más allá de la renovación de caras en su sección de corazón, que ha culminado este martes con el fichaje de Arnau Martínez, reportero de 'Espejo Público'; 'Mañaneros' ha sorprendido este martes con la incorporación de José Manuel Díaz-Patón, el novio de Ágatha Ruiz de la Prada en su mesa de expertos.

Así, Adela González daba la bienvenida este martes a José Manuel Díaz-Patón, que como abogado, se ha incorporado a la mesa de actualidad del magacín de TVE junto a otros rostros como los periodistas Ángel Moya, Mónica González y Gema Peñalosa así como la psicóloga Ana Villarrubia y Patricia Suárez, la presidenta de Asufin.

"Hoy se suma a la mesa de especialistas una persona a la que conocéis muy bien: José Manuel Díaz Patón. ¡Bienvenido! ¿Qué tal estás?", le decía Adela González al saludarle. "¿Te has traído el Código Penal o Civil?", se interesaba la presentadora de 'Mañaneros'.

"No me he traído nada porque no sé de qué va la cosa todavía. Necesitaría el Código, pero bueno, alguna orientación podré dar", respondía algo nervioso José Manuel Díaz-Patón en su estreno como colaborador de televisión.

Tras ello, Adela González recalcaba que la labor del novio de Ágatha en 'Mañaneros' será simple y llanamente como abogado. "Le conocéis porque llevamos hablando durante semanas de su relación, pero hoy viene a esta mesa de especialistas como abogado, como tu profesión", recalcaba la conductora de 'Mañaneros'.

🔹Patón, nuevo colaborador de 'Mañaneros'



El novio de Ágatha Ruiz de la Prada, abogado penalista, se suma a la mesa de especialistas#Mañaneros4Fhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/OvSauafwHr — Mañaneros (@MananerosTVE) February 4, 2025

José Manuel Díaz-Patón, de personaje revelación de 'Ni que fuéramos' a fichaje de 'Mañaneros'

José Manuel Díaz-Patón, fichaje de 'Mañaneros'.

De esta forma, José Manuel Díaz-Patón da el salto a la televisión después del gran protagonismo que ha copado en estas últimas semanas a raíz de su defensa a Ágatha Ruiz de la Prada tras su polémica por lo que dijo de los gitanos en 'Fiesta' y que provocó un enfrentamiento entre el abogado y Lolita Flores.

A raíz de ahí, 'Ni que fuéramos' consiguió convertir a José Manuel Díaz-Patón en un personaje revelación gracias a las conexiones de Marta Riesco, que no dudó en viajar con él en autobús consiguiendo bailar con él y que le regalara unos huevos con los que hicieron una tortilla en el programa que presenta María Patiño. Y que además provocó el interés de otros programas como 'Tardear' e 'Y ahora Sonsoles' provocando incluso que Marta Riesco se colara en el programa que presentaba Ana Rosa Quintana hasta la semana pasada.

El fichaje de José Manuel Díaz-Patón por 'Mañaneros' coincide con el debut de Ágatha Ruiz de la Prada como colaboradora de la tertulia vip del nuevo 'Tardear' con Verónica Dulanto y Frank Blanco. Un estreno que se vio empañado por la aparición del propio abogado en el programa de Sonsoles Ónega dejando entrever que su relación con la diseñadora podría estar en un impass provocando que finalmente también entrar en 'Tardear' en directo.