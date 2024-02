El agrio desencuentro de Gema López con Luis Pliego en ‘Espejo Público’: «Os voy a multar»

‘Espejo Público’ se ha hecho eco de la nueva portada de Semana, que repite por segunda semana consecutiva con el supuesto romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia desvelando fotos inéditas de una nueva cita secreta entre ambos. Y Gema López ha aprovechado la colaboración de Luis Pliego, el director de Lecturas, para crear una rivalidad entre revistas.

«Tu portada es buena, ¿pero te ha gustado más esta portada y la de la semana pasada (de Semana)? ¿Tú la hubieses dado?», le ha preguntado directamente la excolaboradora de ‘Sálvame’. «Sí, claro, pero yo tengo fotos dentro también de ellos, pero a mi es que me parece que dos semanas consecutivas ya es una lata», ha apuntado Pliego, restando valor así a la exclusiva de su máximo competidor.

«¿Cuántas veces has llevado tú en portada y portadilla temas consecutivos? ¿Y lo de Antonio Tejado no es una lata y aquí seguimos?», le ha rebatido Gema López. «¿Tú tienes fotos tan buenas como estas (las de Alejandra y Carlo en Semana) y no las llevas en portada porque consideras que es una lata?», se ha preguntado al mismo tiempo Susanna Griso. «A mi me parece que ya están vistos, ahora queremos más», ha replicado él.

«Pues te voy a decir una cosa: tú has metido en la portada de Lecturas a la infanta Cristina y, con todos mis respetos, me parece un coñazo», ha cuestionado sin rodeos Gema. «Oye, esa palabra…», le ha reprochado la presentadora. «Aquí está prohibida desde el primer día», ha apostillado Miquel Valls. «Os voy a poner una multa cada vez que lo digáis», ha advertido Susanna Griso.

«Me parece un desgaste de portada teniendo en cuenta los dos grandes temazos ahora, pero esto es una opinión súper personal mía», ha insistido Gema López. «No solo es personal, sino que además es una opinión desde fuera del negocio. Yo, desde dentro del negocio en el que estoy desde hace 20 años, te puedo decir que una portada repetida dos semanas no te vende. Ahora, que a ti te parezca esa palabra fea que has dicho la portada…», le ha respondido tajante Luis Pliego.

«Él no utiliza palabras feas», ha dicho con sorna Gema. «Sí, pero no en directo», se ha defendido él. No obstante, aquí no se ha quedado ese cruce de dardos entre ambos tertulianos. «El que no repite saca todas las semanas a Terelu hablando en su blog de sus cosas y nosotros lo sacamos aquí», le ha endiñado la periodista.

«Y te sale gratis, porque tú de lo que yo le pago a Terelu también vives, cariño», le ha espetado sin tapujos el director de Lecturas. «¿A mi que me has dado? Pero si nadie te publicita más tu portada y tu revista que yo. Deberías estar encantado», ha zanjado Gema López.