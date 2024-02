Susanna Griso habla claro de Pilar Rubio y sorprende al confesar por qué le tenía miedo

Susanna Griso ha hablado en directo en ‘Espejo Público’ de la etapa en la que «temía» a Pilar Rubio. El programa matinal de Antena 3 se ha hecho eco de una entrevista que la presentadora y modelo ha concedido a Harpers Bazaar y en la que ha querido acallar los rumores de crisis con Sergio Ramos que tanto han circulado en los últimos meses.

En sus declaraciones manifiesta que se siente traicionada por algunos compañeros de profesión y de Atresmedia por haber amplificado esas especulaciones sobre su vida sentimental con el futbolista.

«Que hablen de mi me da igual. El 95% de las cosas que se dicen son mentira. ¿Sabes lo que me afecta? Que esos rumores vengan de mis compañeros de profesión y de cadena. Tendrían que tener un poco de respeto y no están siendo justos. Yo no soy una celebrity, soy una trabajadora como ellos», ha declarado Pilar Rubio al citado medio. Palabras que han sido reproducidas en el magacín de Susanna Griso.

«En algunas cosas tiene razón. Es verdad que por activa y por pasiva nos ha comunicado que eran mentira los rumores de crisis, pero decir que hay compañeros que no han sido justos no me parece cierto», ha comentado Lorena Vázquez tras oír esas afirmaciones. «No recuerdo que nadie le haya faltado el respeto», ha apuntado Laura Fa.

«La entiendo pero lo que no comparto es ‘soy compañera, no celebrity’ porque la vida de ella ha trascendido a un nivel en el que todo lo que pase en su vida es interesante para la prensa», ha valorado por su parte Gema López. Tras escuchar atentamente a sus colaboradoras, Susanna Griso ha tomado la palabra y ha confesado por qué sintió miedo con Pilar Rubio.

«Yo la sufrí del otro lado, porque acordaos que ella era reportera de ‘Sé lo que hicisteis’ en La Sexta, y me acuerdo que le temía porque se abalanzaba con la alcachofa y te perseguía para preguntarte», ha desvelado la presentadora de Antena 3. «Era un programa muy duro con la prensa en general, con los compañeros», ha sentenciado.

No obstante, a pesar de todo ello, Susanna Griso considera que, dentro del tono gamberro del programa, «es verdad que ella era amable». «Siempre encantadora, muy divertida y yo la verdad es que le agradezco el trato», ha añadido antes de zanjar el asunto sobre Pilar Rubio.