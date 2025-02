Mercedes Milá denuncia justo lo que muchos han visto del lanzamiento de Jesús Calleja en Telecinco

Mercedes Milá ha estallado en directo en Telecinco durante la cobertura especial que ha hecho la cadena del lanzamiento en directo de Jesús Calleja al espacio. Un transmisión que ha resultado decepcionante para muchos, pues solo se han visto imágenes con baja calidad del despegue y del aterrizaje y con escasa emoción en plató.

"Vamos a ver, porque yo tengo algún pero que poner a los americanos. Nos han destrozado el espectáculo porque no hemos escuchado el sonido cuando el cohete salía hacia arriba, ni hemos visto las llamas ni el humo. O nos tenían engañados o nuestro cohete no ha salido como los demás", ha sentenciado sin cortapisas la comunicadora, en conexión telemática con el programa especial en calidad de amiga del aventurero.

"Y luego, en la imagen es que no se ha visto cuando los dos elementos se sueltan", ha añadido Mercedes Milá en alusión a la separación de la cápsula del propulsor. Algo que no se ha presenciado con nitidez. "Y yo no sé si es que nuestro astronauta Miguel López-Alegría es un poco soso, pero yo he echado en falta emoción en el plató. Menos mal que estaba María Casado porque tú también Franganillo es que, claro, como eres el presentador del informativo, es imposible que le pongas emoción", ha proseguido, criticando en este caso al presentador del telediario al que ha soltado un grueso palo.

Imágenes del vuelo de la 'New Shepard' llegando al espacio: "Están ya sin gravedad" > https://t.co/GPMFMNKsPN | #CallejaEnElEspacio pic.twitter.com/6a8U6dKKNV — Informativos Telecinco (@informativost5) February 25, 2025

Mercedes Milá se despacha contra la retransmisión

"Es que no se veía. Estaba muy lejos y no se veía con tanta precisión", se ha justificado Carlos Franganillo tras un ataque que se ha tomado con humor. "Yo creo que nos reservan esas imágenes para que de aquí a unos días podamos disfrutarlas", ha aclarado María Casado, prometiendo que las imágenes desde el espacio, grabadas por Jesús Calleja con una cámara incorporada en la muñeca, se verán en los próximos días.

🗣️ Mercedes Milá diciendo que ha faltado emoción en el directo: "Menos mal que estaba María porque vamos, Carlos, tú, callado. Además, no hemos visto cómo se soltaban las dos partes..." 😅 #CallejaEnElEspacio pic.twitter.com/BZ3f0pXmnO — Pablo (@pablochimeno16) February 25, 2025

Respecto al retraso de casi 20 minutos en el despegue por unos chequeos rutinarios, Mercedes Milá también se ha quejado: "Cómo se puede tener esa falta de humanidad, con los nervios que les han hecho pasar a toda la familia y a todos los amigos". Finalmente, Carlos Franganillo y María Casado le han cortado abruptamente para seguir con la retransmisión.