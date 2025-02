La denuncia de la Terremoto de Alcorcón ('Maestros de la Costura Celebrity'): "Los méritos se los llevan los hombres"

En la tercera entrega de 'Maestros de la Costura Celebrity', emitida el pasado jueves 20 de febrero, La Terremoto de Alcorcón volvió a destacar por su energía y dedicación en el taller. Durante la prueba por equipos, liderada por Carmen Farala, demostró sus labores de compañerismo con Óscar Higares, Pilar Rubio y Edu Soto. A pesar de los desafíos presentados, el equipo logró una coordinación notable, reflejando la evolución de La Terremoto en sus habilidades de costura.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando, tras la prueba inicial y la de equipos, varios concursantes, incluida La Terremoto de Alcorcón, se enfrentaron al temido delantal negro en la prueba de expulsión. En esta ocasión, fue otro conocido famoso el aprendiz que tuvo que abandonar el programa, dejando a La Terremoto y al resto de sus compañeros visiblemente afectados por su partida.

La participación de La Terremoto de Alcorcón en 'Maestros de la Costura Celebrity' ha sido una montaña rusa de emociones y desafíos. Desde estar al borde de la eliminación en el primer programa hasta superar pruebas complejas en las siguientes entregas, su trayectoria demuestra una constante superación y adaptación en el exigente mundo de la moda y la confección. De todo ello hemos hablado en exclusiva con la artista.

Habéis dado el paso de concursar en 'Maestros de la costura Celebrity', ¿por qué estáis aquí?

SILVIA - Porque era un reto total, vamos. Para mí por lo menos.

TERREMOTO - Porque somos celebrities. Somos celebrities. Y aparte, hemos estudiado corte y confección. Yo por lo menos cuando tenía 16 años. Es más, en la Wikipedia durante muchos años ponía que yo había estudiado corte y confección y la primera vez que yo voy de invitada a 'Maestros de la Costura', creo que en la segunda edición, me llevan a una semifinal, a una prueba de traje de novias, y cuando estoy allí, yo digo: "A ver, es que es un poco raro que me hayan llamado porque yo no sé". "Pues mi amor, yo no me he acercado a una aguja en mi vida". O sea, que mi relación con la costura era cero. Es verdad que sí que somos todos en general grandes amantes de la moda y hemos sido partícipes, bueno, de las grandes semanas de la moda de Madrid, de Barcelona. Y forma parte de nuestras vidas también. Somos personas que desde que nos levantamos todos los días estamos todos monas. Nos gusta un trapito, una cosa.

SILVIA - Nos gusta hacernos nuestros trapitos.

Nos ha dicho Lorenzo Caprile que el mensaje que lanza esta edición es que un hombre heterosexual puede y debe también coser.

SILVIA - Hombre, claro, por supuesto. En la India, los que cosen son los hombres. Además, que eso siempre me llamó bastante la atención, no cosen las mujeres. Y es que no veo por qué no pueden.

TERREMOTO - Yo empecé a estudiar corte y confección de FP, que había entonces FP. Entonces tenía 14 años cuando hacía la FP. ¿Qué pasó? Que con 14 años, a un niño en una clase llena de niñas, los amigos empiezan a decirle: '¡Ay, qué pesado!', '¡ay, no sé cuánto no sé qué!'. Y termina dejándolo. Y cuando me ve ahora coser, le da una envidia horrorosa. Y digo: 'Lo talentoso que era, fíjate...'. O sea, que tonterías como esta hacen que niños creativos y niños que podrían ser reyes de la moda... Y fíjate, ¿pero por qué? Si es que todas las profesiones son para todos. Ahora mismo, gracias a Dios.

Pero luego me llama más la atención que los nombres de diseñadores son más famosos que los nombres de mujeres.

TERREMOTO - Como siempre, los méritos se los llevan ellos, que han aprendido a coser de sus abuelas y de sus madres, y pasa igual en la cocina. ¿Quiénes son los chefs? ¿Quiénes son los que se llevan toda la estrella Michelin? Son hombres que de quien han aprendido claramente de sus madres y sus abuelas, o sea que. Sí, sí. Injusticias, pero todo va a cambiar.

Si tuvierais que diseñar el vestido de La Pedroche en Campanadas. ¿Qué pondríais entre las dos?

TERREMOTO - A ver. Yo la iba a tapar mucho, soy muy creativa. Me gustaría que estuviera tapada, porque tuve la suerte de dar las Campanadas hace unos años en Telemadrid. Sí, con un modelo precioso que me hizo Antonio Velasco, que eran unas uvas que se quitaba el ramo de uva y luego una botella de champán precioso. Y tengo que decir que se pasa muchísimo frío. Entonces, yo diseñaría algo calentito.

SILVIA - ¿Algo tipo el traje de Chewbacca en Star Wars?

TERREMOTO - Tampoco hace falta, hombre, hija, eso es algo muy tapadito. Pero puedes ir sexy y caliente también, calentita, que yo sufro con esa muchacha que digo: “Es que va a pasar mucho frío”.

SILVIA - Bueno, pero ante todo es la moda ella, ¿sabes?

TERREMOTO - Sí, pero hay moda calentita también. Y moda monísima.

¿Qué le pondrías, aparte de calentito?

TERREMOTO - Hombre, yo le pondría una pieza que vais a descubrir en este programa. Yo lo he adelantado en la rueda de prensa, puedo decir: 'Mi pieza estrella creo que va a ser la falda voltereta'. Yo le pondría la falda voltereta.

SILVIA - ¿No era vestido voltereta?

TERREMOTO - No, el vestido voltereta es para la final, pero no puedo decir nada.

¿Y eso qué es?

TERREMOTO - Para eso tienes que ver al programa, porque lo importante de la pieza es cómo funciona la falda voltereta. Es todo magia. Tiene una mecánica. No te puedes imaginar la que tengo montada.

¿Tú qué le pondrías, Silvia? ¿Qué diseñarías para Pedroche?

SILVIA - Un traje de Chewbacca o un traje hecho todo de uvas de verdad.

Y que se las fuera comiendo poco a poco

SILVIA - Y los invitados también.

Os deseamos toda la suerte del mundo en 'Maestros de la Costura Celebrity'.

TERREMOTO - Te lo digo ya: es un programón.

SILVIA - Eso es lo importante. Muchas gracias.