Sorpresa absoluta en 'Maestros de la Costura Celebrity' con su tercera expulsión al concursante más querido

TVE ha emitido este jueves la tercera entrega de la primera edición de 'Maestros de la costura Celebrity' en la que se ha subido el nivel de las pruebas después de la expulsión de Rosa López de la semana pasada tras haber sido la gran decepción del programa.

Para la primera prueba, los jueces de 'Maestros de la costura Celebrity' han apostado por hacer un homenaje a una de las grandes de la historia de la moda con la ayuda de Josie. Así, los aprendices tenían que reinterpretar el icónico Skeleton Dress de Elsa Schiaparelli, cuya idea partió de un dibujo que su amigo Salvador Dalí le ofreció, con el boceto de un esqueleto femenino. Era un reto para dejar volar la imaginación pero respetando la idea del diseño original. Pero la mayor parte de los concursantes estaban muy perdidos y presentaban prendas que nada tenían que ver con lo que pedían Palomo, María Escoté y Lorenzo Caprile.

Tras ver todas las prendas que habían presentado los aprendices de 'Maestros de la costura Celebrity', los jueces y el estilista Josie elaboraban un ranking eligiendo a Carmen Farala como la mejor de la prueba, seguida de su "hermana" Pilar Rubio y en tercer lugar se quedaba Eduardo Casanova, que este jueves defendía que la hermana gemela de la presentadora era ella. Por contra, la peor de la prueba era María Esteve.

"Hay chica nueva en la oficina. Se llama Farala y es divina" AMÉN. #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/97OJ5UcrU8 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

Carmen Farala vuelve a sobresalir con su equipo en la prueba de exteriores tras hacerle la zancadilla al de Laura Sánchez

Después para la prueba de exteriores, los aprendices viajaban hasta el lejano oeste pues el reto consistía en elaborar dos diseños originales de la moda cowboy. Para seleccionar los equipos y los jefes de taller, los concursantes se enfrentaban al toro mecánico y el que más aguantara encima tendría la opción de elegir. Finalmente, era Carmen Farala la que ganaba también la prueba y decidía liderar ella el equipo naranja junto a Óscar Higares, Pilar Rubio, Edu Soto y la Terremoto de Alcorcón.

Mientras que Laura Sánchez era la jefa de taller del equipo verde que contaba con un miembro menos pues María Esteve faltaba a la prueba por estar enferma. Además, el equipo verde tenía el difícil reto de que tenían que vestir a Lorenzo Caprile mientras que el naranja lo hacía para María Escoté.

Algo que llevaba a que Laura Sánchez no dudara en criticar a Carmen Farala por haber sido estratega al dejarle con dos manos menos y con el modelo más complicado. "Hemos venido a ganar", sentenciaba por su parte la drag queen dejando claro que no había tenido ningún reparo en ir a por la victoria de la tercera prueba de exteriores de 'Maestros de la costura Celebrity'.

Y eso al final se notaba porque el resultado de la prenda del equipo verde no estaba al nivel aunque Lorenzo Caprile lo daba todo al desfilar con ella. Mientras que el vestido que le habían hecho a María Escoté en el equipo naranja le quedaba a la perfección.

Cowboy Caprile ha llegado al granero 🔫🔫#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/MkqMfLqiKH — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

Finalmente, no había sorpresas y el equipo naranja liderado por Carmen Farala era el ganador de la prueba. Y además, María Escoté no dudaba en elegir a Óscar Higares como el mejor. Por su parte, el equipo verde con Laura Sánchez, Eduardo Casanova, Mónica Cruz, Canco Rodríguez y la ausente María Esteve tendrían que jugarse la expulsión.

Los dos equipos han trabajado de maravilla, pero aunque a Caprile le ponga triste... ¡Ha ganado el equipo naranja! #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/4B1Dj2VSak — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

Canco Rodríguez, tercer expulsado de 'Maestros de la costura Celebrity'

Y pese a que tenía una bronquitis aguda y no podía casi ni mantenerse en pie, María Esteve decidía presentarse a la prueba de eliminación para poder hacer al menos algo de lo que estar orgullosa. Para tratar de salvarse, ella y el resto de mandiles negros se enfrentaban a un reto en el que tenían que diseñar una prenda para Edurne y su próxima gira.

Óscar Higares como el mejor de la prueba de exterior tenía que salvar a alguien del otro equipo y optaba porque fuera María Esteve la que se librara al estar enferma y como gesto decidía ser él el que bajara al taller para coser en su lugar e intentar mantenerse una semana más en 'Maestros de la costura Celebrity'.

Oscar Higares ha decidido sacrificarse por María Esteve y bajar él al foso a coser 🙀🙀🙀#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/lmkzt4G2YX — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 21, 2025

Al sentir que sin María Esteve el que peor nivel tenía de los mandiles negros y al haberse olvidado las cremalleras, Canco Rodríguez decidía pedir el imperdible y elegía que fuera Edu Soto el que le ayudara sobre todo a activarle y que se pudiera venir arriba para tratar de sacar adelante la prueba. Pero lejos de ayudarle, el actor la liaba al bordarle la falda entera. "Como se caiga Canco me muero, no me gustaría sentirme culpable", reconocía Edu Soto.

Al ver todas las prendas, los jueces se mostraban bastante implacables con todos los concursantes. Y el problema es que Palomo, Lorenzo y María no sabían muy bien que hacer pues para ellos las prendas de Óscar y Canco no estaban a a la altura, uno por lo mal confeccionado que estaba todo y otro porque no tenía nada que ver con el estilo de Edurne y lo que se pedía.

Finalmente, Lorenzo Caprile anunciaba que el tercer expulsado de 'Maestros de la costura Celebrity' era Canco Rodríguez. "Yo creo que ha pasado lo que tenía que pasar. La ola estaba siendo más grande que yo", confesaba. "Yo entiendo que en los momentos difíciles solo te quedan los amigos y este es un programa de tv pero las emociones las vivimos a flor de piel y yo quiero recuerdos como el trabajar con mi amigo, no ganar", defendía. "Ha sido apasionante, no quiero dejar de coser", sentenciaba.

La marcha de Canco Rodríguez dejaba completamente desolados a Edu Soto y a Edu Casanova. El primero porque se sentía culpable de no haberle sabido ayudar e incluso haberle torpedeado con el imperdible y el segundo porque sabía lo mucho que se lo estaba currando. "No sabeis lo que se lo ha currado, os lo juro, hemos hablado todas las noches", aseveraba el actor de 'Aída'. "Se va algo del alma de este programa", añadía Edu Soto, que para Canco es su ganador.

Por su parte, Canco recalcaba que "estar en Maestros de la costura no es que haya merecido la pena, es que ha creado una nueva semilla en mi vida y cuando caen semillas en tu vida empiezan a enflorecer cosas. Estoy triste porque me voy pero contento porque se ha hecho justicia, las cosas injustas duelen más y aquí se ha hecho justicia", concluía.