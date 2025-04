'Maestros de la Costura Celebrity' convierte a Pilar Rubio en su previsible ganadora en presencia de Sergio Ramos

Tras diez semanas, 'Maestros de la costura Celebrity' ha celebrado este miércoles gran final de su primera edición en TVE. Pilar Rubio, la Terre, Edu Soto y Carmen Farala llegaban ilusionados y orgullosos al taller después de haber superado todas las pruebas a las que se habían enfrentado hasta la fecha.

La final arrancaba con la visita de Naty Abascal, la primera modelo internacional española y la coronada en muchas ocasiones como la mujer más elegante de España. Lo hacía para formar parte del jurado junto a Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain en una prueba en la que se homenajeaba a Iris Apfel, figura imprescindible de la alta sociedad neoyorkina e icono y musa de esta industria.

En el penúltimo reto antes del duelo final, los cuatro aprendices finalistas de 'Maestros de la costura Celebrity' tenían que replicar cuatro grandes diseños que Iris lució a lo largo de su vida para conseguir el puesto en el duelo final todo por suerte pues cada uno elegía unas gafas que representaban a cada uno de los vestidos.

Pilar Rubio, primera duelista de la final

Y los cuatro conseguían sacar adelante la prueba presentando unos diseños a la altura de una gran final. En cuarta posición se quedaba la Terremoto de Alcorcón, a quienes los jueces felicitaban por su gran trabajo. En tercer lugar se situaba Edu Soto que también se llevaba la felicitación de Lorenzo, María y Palomo y de Naty Abascal.

De modo, que la primera chaquetilla era cosa de dos. Y el resultado estuvo muy ajustado tal y como recalcaban los jueces. Pero finalmente optaban por darle la chaquetilla a Pilar Rubio tras hacer el trabajo más perfecto de los cuatro. Así, la presentadora cumplía el sueño de convertirse en duelista de 'Maestros de la costura Celebrity', algo que le hacía romperse por la ilusión de conseguir su gran objetivo.

Carmen Farala gana la prueba de exteriores y la segunda bata blanca

Después, Carmen Farala, Edu Soto y la Terremoto de Alcorcón se enfrentaban a la última prueba de exteriores para conseguir la segunda bata blanca. Un año más, los aprendices tenían que confeccionar un vestido de novia. Eso sí, no un vestido cualquiera. Y es que en esta ocasión se trataba de hacer una prenda típica de la moda nupcial más chic: las bodas campestres. Para ello se trasladaban hasta la finca El Pendolero en plena Sierra de Guadarrama.

Allí, tenían que replicar tres vestidos diseñados por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain. Y si en 'Maestros de la costura' son famosos los que ayudan a los aprendices, en la versión 'Celebrity' han sido los tres últimos ganadores del formato (Ancor, Lluis y Ana) quienes han sido los compañeros de taller de cada finalista. Así, Carmen Farala elegía coser con Ancor y ambos tenían que sacar adelante el vestido de Palomo Spain. Por su lado, Edu Soto escogía a Lluis y ambos confeccionaban el vestido de María Escoté mientras que la Terremoto de Alcorcón junto a Ana replicaba el diseño de Lorenzo Caprile.

Era una prueba más complicada de lo que podía parecer y todos terminaban exhaustos. Y tras concluir su trabajo, los tres aprendices veían como sus diseños desfilaban gracias a tres modelos. Pero antes cada uno de los jueces le dedicaba un mensaje al aspirante que había confeccionado su vestido a modo de reflexión sobre su paso por el concurso.

Después llegaba la valoración de cada uno de los vestidos y Lorenzo Caprile anunciaba que la segunda duelista de la final de 'Maestros de la costura Celebrity' y por tanto la que se llevaba la segunda bata blanca era Carmen Farala, sumándose así a su 'hermana' Pilar Rubio cumpliendo así con todos los pronósticos. "Carmen tenía que estar ahí, hubiese sido muy injusto ya no solo por la prueba final sino por la trayectoria", aseguraba Edu Soto.

Por su parte, Carmen Farala comentaba muy emocionada que "antes de ser conocida y de entrar en otros programas siempre me decían que me presentara a Maestros de la costura y yo decía que no porque sentía que no estaba al nivel de un programa como este y llegar aquí es como una vez más decir si puedes y es importante".

Enhorabuena a nuestra reina @CarmenFarala, eres la segunda duelista de #MaestrosDeLaCostura 😍 pic.twitter.com/fl2IYqVhbS — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 16, 2025

Pilar Rubio se corona como ganadora de 'Maestros de la costura Celebrity'

Y ya de vuelta al taller, Pilar Rubio y Carmen Farala se enfrentaban en el gran duelo final en el que los jueces les pedían hacer un homenaje al diseñador italiano Roberto Cavalli, fallecido en abril de 2024. En este reto, la presentadora y la ganadora de 'Drag Race España' tenían que poner a prueba su creatividad, imaginación y fantasía para diseñar un vestido de gala para una alfombra roja.

Pero la gran sorpresa de la noche llegaba cuando entraba al taller Sergio Ramos, el marido de Pilar Rubio para apoyarla en una fecha tan especial como ha hecho ella miles se veces en los partidos de fútbol.

Pilar Rubio optaba por un doble vestido, una parte que representaba la piel de la persona confeccionada a mano con una tela de red para representar como la mejor versión de uno mismo es el cuerpo. "Pilar el diseño es ideal, es un muy buen vestido para resumir tu trayectoria", aseveraba Palomo Spain mientras que María Escoté resaltaba como había utilizado todas las técnicas que han aprendido en el programa. "Una gran prueba y un triunfo absoluto", sentenciaba Palomo.

"Nuestra mejor versión es cuando nos quitamos el vestido de gala. Somos brillo, somos fuerza y eso es de lo que tenemos que hacer gala" 👏@PilarRubio_ #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/QQtQ2gw9bq — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 16, 2025

Por su parte, Carmen Farala elegía hacer un homenaje a las drag queens con un vestido de color blanco en el que había una parte diseñada con silicona. "Me parece que has hecho un trabajo espectacular y extraordinario, estás en un sitio donde están los grandes diseñadores, está hecho con mucho mimo y me tiene fascinado esa pieza central", le confesaba Palomo. "Es un trabajo impresionante", apostillaba Lorenzo Caprile mientras que Nieves Álvarez aseguraba que era una obra de arte y que le encantaría que le diseñara un vestido de silicona. "No eres una diseñadora, eres una artista", concluía María Escoté.

"Este vestido lo podría replicar mil veces y mil veces sería diferente. Es un reflejo de lo que he hecho toda la vida, con tres duros hacer cosas increíbles. Lleva toda mi alma. Cuando perdemos los prejuicios podemos descubrir cosas maravillosas" 🥹@CarmenFarala… pic.twitter.com/Vt2mHyQYpo — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 16, 2025

Tras valorar los dos vestidos, la modelo Marta Aguilar era la encargada de desfilar por la alfombra roja del taller de 'Maestros de la costura Celebrity' con el vestido ganador. Así, Lorenzo, María y Palomo decidían que la ganadora de la primera edición de 'Maestros de la costura Celebrity' fuera Pilar Rubio cumpliendo así su gran sueño. Y como ganadora, la presentadora entregaba los 50.000 euros de premio a la asociación Debra dedicada a las personas con la enfermedad de la piel de mariposa.