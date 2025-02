Pilar Rubio confiesa lo más duro de 'Maestros de la Costura Celebrity' y cómo se ha preparado

El taller de 'Maestros de la Costura' ha abierto sus puertas por primera vez con una edición 'celebrity', y doce famosos dispuestos a demostrar su destreza con la aguja y el hilo. Bajo la conducción de Raquel Sánchez Silva, celebrities como Mónica Cruz, Pilar Rubio, Eduardo Casanova, Silvia Superstar, Edu Soto, María Esteve, La Terremoto de Alcorcón, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala y Canco Rodríguez se enfrentaran cada semana a desafíos que ponen a prueba su creatividad en el mundo de la moda.

El jurado, compuesto por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo (Palomo Spain), se enfrenta en esta ocasión a unos concursantes de renombre, juzgando con rigor cada creación presentada por los concursantes. Entre los participantes, destaca Pilar Rubio, conocida por su faceta como presentadora, modelo y actriz. Ahora, la también mujer de Sergio Ramos ha decidido sumarse a esta aventura para explorar su pasión por la moda y demostrar su versatilidad más allá de las cámaras.

Su concurso promete momentazos, especialmente tras el incidente en el que Eduardo Casanova confundió a su esposo, Sergio Ramos, con el futbolista Guti, situación que Pilar manejó con humor y elegancia. Hablamos con la presentadora, con Canco Rodríguez y con Edu Soto en exclusiva en El Televisero. ¿Qué vestido le diseñarían a Cristina Pedroche para la próxima Nochevieja?

'Maestros de la Costura Celebrity'. Pilar, Canco, Edu, ¿llegabais con ideas al taller de antes o fue llegar allí y meteros en la aventura?

PILAR RUBIO - No, a ver, realmente tienes que prepararte igual que si vas a un programa de cocina o cualquier otra cosa, tienes que tener una preparación previa porque si no, ¿qué haces? No sabes ni enhebrar una aguja.

CANCO RODRIGUEZ - Claro, es verdad que en mi caso, por ejemplo, y en el de muchos, nunca habíamos enhebrado una aguja y desde que nos dijeron que íbamos a entrar en el programa hasta que empezó, que pasaron muchos meses, ahí ya horario laboral era desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, cosiendo todos los días.

EDU SOTO - Se volvió loco. Canquito se nos volvió loco.

CANCO - Sí, sí, sí. O le echas horas, porque no solo la teoría en la cabeza que te lo enseña, es que las manos tienen que responderte. Para hacerlo rápido.

¿Qué es lo más duro del concurso?

CANCO - El tiempo. Tú puedes acabar una prueba y decir: "Es que esto con tiempo lo hubiera hecho mejor", pero es el tiempo que tienes.

PILAR - Y sobre todo que nunca es suficiente. Que por muchas horas que le eches no puedes aprender una profesión en unas pocas semanas.

EDU - Es que una máquina necesita un tiempo, o sea, tú un coche para dominarlo necesitas unas horas, para dominar un violín, necesitas unas horas. Y para dominar una máquina de coser, necesitas unas horas que no hemos tenido nadie. Hemos hecho lo que hemos podido, pero es que te estamos contando esto y tú ves el pase de modelos que te han hecho aquí y dices: "Joder, esto está guay. Realmente lo hemos hecho. Lo hemos conseguido".

Bueno, hay mucho trabajo y a nosotros nos ha fascinado ver la prenda que hemos hecho, verla ahí nos ha fascinado, pero porque parece mentira que en tan poco tiempo hemos hecho un sprint de tres pares de narices porque hemos conseguido hacer un traje de un Balenciaga, que dices: “¿Cómo voy a hacer yo esto?” Y lo hemos hecho.

CANCO - Decía María Escoté que es como una especie de cursos intensivo master class, que lo que harías en dos años, pues lo haces en meses. Evidentemente, el resultado tiene muchísima carencia, claro, pero hemos absorbido todo esto y hemos podido presentar looks que nos hemos sorprendido nosotros mismos. Esperamos sorprender a la audiencia.

PILAR - Y también te digo una cosa, viendo el resto de ediciones anteriores, yo creo que a la nuestra se les ha ido la olla. Ha sido muy difícil. La pruebas eran muy difíciles.

CANCO - Caprile empezaba desde el primer día diciendo: “Porque seáis celebrities no vamos a hacerlo fácil”. Ya, chico, pero tampoco más difícil, yo pensaba.

PILAR - Muy difícil, ha sido muy difícil.

Habéis estado en otros concursos. Te hemos visto recientemente en 'Pekín Express', Canco...

EDU - Sí, y yo he estado en 'Masterchef', en 'Tu cara me suena'... Y me había jurado no hacer más concursos, porque es un estrés. Realmente somos gente muy comprometida que yo me meto en algo y quiero ganar. No de una manera insana, pero todos queremos ganar, todos queremos ir y ser los mejores. Si no, no te metes. Y ya se te mete el veneno en el cuerpo y ya te metes en una vorágine que dices: “No quiero más esto en mi vida”. Y he vuelto a hacerlo.

CANCO - Abandono familiar. "¿Dónde está mi papá, dónde está mi mamá?" Se han ido a comprar tabaco y no han vuelto.

En tu caso, Pilar, ¿era el primer talent con más famosos?

PILAR - Era la primera vez que concursaba en un programa de televisión. Siempre me he visto en el otro lado, con otro registro. Y la experiencia, pues yo nunca había querido hacerlo porque digo: "Si es que yo no soy nada competitiva. ¿Yo qué hago ahí concursando? Si es que yo quiero disfrutarlo”. Pero es verdad que ya compites contigo mismo y dices: “Bueno, pues quiero ser el mejor, quiero hacerlo mejor, quiero ver si un día hago un pantalón en una hora, pues a ver si lo puedo hacer en media”. Al final es un reto que te pones tú así.

Si tuvierais que diseñar el vestido de La Pedroche en campanadas, ¿cómo lo haríais?

CANCO - Yo creo que un cuello vuelto le quedaría muy bien.

¿Tú qué añadirías, Pilar, al cuello vuelto?

PILAR - Yo es que creo que ella ya desprende luz, no necesita mucho más, pero una bota de malla. Me encargaría de ponerle los zapatos de tacón. Con una suela térmica para que no pase frío. Porque es amiga mía.

EDU - Yo le haría un vestido rollo Balenciaga muy sobrio, con una campana. Una campana, que ella misma fuera una campana y diera ya ella misma las campanadas.

CANCO - Buena idea. Muy bien. ¿Ves? Y los cuartos también. Tenemos un artista.

Os deseamos muchísima suerte en 'Maestros de la Costura Celebrity'

TODOS - Muchas gracias