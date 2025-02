Rosa López emprende un "camino nuevo" tras cambiar de registro en 'Maestros de la Costura Celebrity'

La nueva edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' ha arrancado con gran expectación en La 1, trayendo consigo una mezcla explosiva de talento y popularidad. Por primera vez, el programa cuenta con la participación de famosos que se ponen al frente de la aguja para demostrar sus habilidades en el mundo de la moda.

Entre los concursantes se encuentran la cantante Rosa López, el extorero Óscar Higares, Pilar Rubio, la actriz Mónica Cruz y el actor Canco Rodríguez, entre otros, quienes, con gran entusiasmo, se lanzan a un reto lleno de creatividad y sorpresas. Todo ello presentado por Raquel Sánchez-Silva, quien en la nueva temporada promete mantener a la audiencia pegada a la pantalla cada jueves por la noche.

Los aprendices, acostumbrados a los focos de otras disciplinas, ahora tendrán que enfrentarse a pruebas de diseño y confección que pondrán a prueba su destreza y su capacidad de adaptación. 'Maestros de la Costura Celebrity' se emite cada jueves después de 'La Revuelta', y hemos hablado en exclusiva con Rosa López, Óscar Higares y Mónica Cruz de su experiencia en el concurso.

¿Cómo ha sido trabajar en este taller?

Óscar Higares: Pues muy muy guay. Ha sido muy guay, ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy estresante, un aprendizaje brutal en tiempo récord en el que había que resolver sobre la marcha miles de cosas, en el que te sorprendías cada día como cómo vamos a hacer esto. Y al final, mejor o peor salían las cosas y yo creo que todos hemos disfrutado del viaje muchísimo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti misma, Rosa?

Rosa López: ¿De mí misma? Bueno, me he dado cuenta que no, que tengo muchas cosas todavía que limar y sostener, pero bueno. He aprendido mucho, he descubierto un camino nuevo, diferente, que no sea ni deporte, ni la historia, ni música. Bueno, pues vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces todos los que estamos aquí somos muy resilientes. Nuestra vida está continuamente prejuzgada por todo lo que hacemos, decimos o cómo nos movemos. Entonces, en el mundo de la costura se ve también tu personalidad. Y en este caso, como decía Óscar, que estamos todo el rato en circunstancias llenas de tensión, maravillosas, porque es precioso el proyecto y por que estemos todos los compañeros, gente que nos entendemos los unos con los otros y estoy deseando que cuando todo esto ya termine pues ya me puedo coser mis cositas. Mi ropa para cantar, para salir al escenario.

Mónica, ¿tú qué personalidad has sacado en tus diseños?

Mónica: Bueno, a veces era una creación libre y evidentemente sale la tuya, pero la mayoría eran réplicas de cosas. No sabías qué tenías que hacer hasta en el momento que te lo decían y se tenía que hacer. Todo eso bajo la presión de 90 minutos y bajo la presión de la ignorancia y la incertidumbre y la inseguridad, el no saber de esta profesión te hace estar mucho más inseguro, pero al final te colocaba en un sitio donde dices: "Lo que tengo que hacer es tomármelo como una masterclass continua, donde cuando meta la pata y haga algo horrible voy a aprender". Entonces, ha sido un viaje increíble.

Si tuvierais que diseñar el vestido de la Pedroche en campanadas, ¿cómo lo haríais? ¿Qué le pondríais?

Mónica: Bueno, no te puedo contestar así de repente, porque sería un proceso de pensar, de hablar con ella, de trabajar. Me gustaría escucharle a ella de qué le gustaría y buscar un concepto. Evidentemente siempre pensar en algo nada sencillo, pero que tenga que ver con ella y que ella es la que lo va a defender y lo va a mover.

Óscar: Yo creo que al final, como siempre ha sido tan criticada por la poca ropa que lleva, yo la vestiría con algo muy despampanante, pero que sí fuera muy tapada para que fuera realmente lo que luciera, su vestido, que no fuera porque lleva poca ropa,

Rosa: Bueno, con ella siempre han dado en el clavo. Este pasado año ha sido con la leche materna de sus niños. Me parece, sabiendo que es una mujer tan atrevida, pero sabiendo que es una tía tan divertida, que se toma la vida con tanto humor, tanta alegría, yo la llenaría de colores y de vida y no sé si tapada o no, pero el hándicap este que lleva siempre de ponerse algo por encima para aparecer con la sorpresa, pues eso estaría ver también qué siente ella en ese año y hacia dónde lo quiere tirar. Pero sí, la llenaría de colores y de vida como es ella.