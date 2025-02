Cuántos programas tiene 'Maestros de la costura Celebrity' y lista completa con los 12 concursantes en TVE

El taller de 'Maestros de la costura' vuelve a abrir sus puertas este domingo en TVE. Lo hará además por primera vez para recibir a doce personajes famosos que se enfundarán el mandil para demostrar sus dotes como costureros y costureras. .

Después de seis ediciones con anónimos, ahora el formato producido por Shine Iberia da un giro siguiendo la estrategia de 'MasterChef' y apostando por primera vez con la marca de 'Maestros de la costura Celebrity', que mantendrá a Raquel Sánchez Silva como maestra de ceremonias y al jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain.

Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez y Silvia Superstar serán los doce valientes que tratarán de convertirse en el mejor costurero de todos.

TVE estrena este domingo 'Maestros de la costura Celebrity' a partir de las 22:00 horas. En total serán diez entregas pero por ahora se desconoce si el talent se mantendrá en la última noche de la semana o posteriormente da el salto a otra noche, como podría ser la del jueves, siguiendo los pasos de lo que pasó con 'Bake off: famosos al horno'.

Las pruebas de esta primera edición 'Celebrity'

Los jueces pondrán a prueba el talento, la creatividad y la destreza de los aprendices con toda clase de desafíos, en los que no faltarán las risas, las emociones y los impresionantes diseños. Con ayuda de la inteligencia artificial, crearán el boceto de un diseño, usarán la técnica moulage con mantones de Manila, diseñarán un estilismo que siga las tendencias coquette y mob wife, se enfrentarán a la moda viva con tejidos cultivados, que viven, crecen y respiran, y rendirán un homenaje a grandes figuras de la moda como Roberto Cavalli, Cristóbal Balenciaga, Iris Apfel y Elsa Schiaparelli.

En las pruebas por equipos, acapararán todos los flashes en el prestigioso Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges; viajarán al lejano oeste para sumergirse en el fascinante mundo de la moda cowboy; visitarán la exposición retrospectiva sobre el modista Lorenzo Caprile en la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, y rendirán un homenaje a Lola Flores en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Por primera vez en la historia de ‘Maestros de la Costura’, los aprendices coserán a medida para dos de los jueces y tomarán el taller de uno de ellos, adentrándose en el universo Palomo Spain desde Posadas (Córdoba), cuna del ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda 2024. En todas las pruebas, el programa pone de relieve la importancia de la sostenibilidad, el upcycling y el uso adecuado de tejidos adaptados a cada reto.

Los concursantes de 'Maestros de la Costura Celebrity'

Mónica Cruz. Bailarina y actriz.

Se inició en la danza a los cuatro años y se formó en el Real Conservatorio de Danza. Al terminar sus estudios formó parte de la compañía de Joaquín Cortés durante siete años. En esa etapa, además de brillar como bailarina, debutó como actriz en la serie ‘Un paso adelante’. Desde siempre, la moda ha sido una constante en su vida.

Recuerda con cariño las visitas al taller de Armani en Milán cuando bailaba con Joaquín Cortés. Con los años, su conexión con la moda se materializó en colaboraciones con marcas como Mango y Geox, y en diseños de bolsos, joyas y lencería junto a su hermana Penélope. Aunque su abuela intentó enseñarle a coser en su infancia, no ha sido hasta su participación en ‘Maestros de la Costura Celebrity’ que ha descubierto esta pasión.

Pilar Rubio. Presentadora.

Lleva más de 20 años trabajando delante de las cámaras. Ha presentado diversos formatos, como ‘Discovering Canary Islands’, ‘Make up stars’, ‘Sí, quiero’ y ‘El Mejor’. Es uno de los rostros españoles con más seguidores en Instagram, con más de 11 millones.

Hija de modista, creció viendo a su madre hacer arreglos, incluso le ayudaba cogiendo a mano los bajos e hilvanando. De pequeña, hacía ropa a sus barbies con globos como si fuera licra, les pintaba el pelo con pasta de dientes de colores y les caracterizaba como Kiss, la banda de rock. Usa la máquina de coser desde los 30 años, pero ella es más de coger las tijeras y customizar su ropa. Sin duda, lo que más le gusta es la parte creativa y artesanal de la moda. Se ha preparado para entrar al programa con el diseñador Keperezaxiko, tercer clasificado de Maestros de la Costura 5.

Edu Soto. Actor, humorista y cantante

Es uno de los rostros más polifacéticos de la pequeña pantalla española. Su carrera despegó tras interpretar a Mario Olivetti en ‘Una altra cosa’ junto a Andreu Buenafuente. Este fue el primero de una larga lista de personajes que le catapultaron a la fama como El Neng de Castefa. Interpretó a Mortadelo en ‘Mortadelo y Filemón’ y participó en la versión española ‘Saturday Night Live’. Más tarde, descubrimos su faceta como cantante en ‘Tu cara me suena’ y ‘Cabaret. El Musical’, además formó parte del elenco de las series ‘El Ministerio del tiempo’ y ‘El Pueblo’.

Siempre ha visto coser a mano a su madre, pero Edu no aprendió a coser a máquina hasta los 24 años, al descubrir una en el teatro donde actuaba. Le gusta la moda colorida e incluso ha llegado a confeccionar sus propias prendas, como unos pantalones Thai patronados por él mismo. Durante años abandonó esta pasión que ahora retoma gracias a ‘Maestros de la Costura Celebrity’.

Eduardo Casanova. Director y guionista.

De pequeño soñaba con ser diseñador y rellenaba cientos de cuadernos con diseños. Aunque empezó a coser al prepararse para Maestros de la Costura Celebrity, la moda siempre ha sido su obsesión. Se inspira en los años 70 y busca "su color" en esta experiencia.

Como cineasta, alcanzó reconocimiento global con el cortometraje 'Eat my Shit'. Este éxito lo llevó a dirigir 'Pieles', su primer largometraje, estrenado en la Berlinale, reconocido en festivales como San Sebastián y Málaga, distribuido en 121 países por Netflix y que recibió tres nominaciones a los Goya. Acaba de estrenar su primer documental, 'Al Margen'. Entre el indie y el mainstream y sin perder su esencia creativa, compagina su carrera en cine con publicidad y videoclips habiendo trabajado para marcas como Bimba y Lola o artistas como Tini Stoessel y C. Tangana.

María Esteve. Actriz y empresaria.

Se formó en el Real Conservatorio de Danza y Arte Dramático de Málaga, continuando su preparación en el Piccolo Teatro de Milán, bajo la dirección del mítico director Georgio Sthreler. Ha trabajado en numerosas películas como 'Mensaka, 'Cuarteto en La Habana' o 'Días de fútbol' entre otras. Con su trabajo en 'Nada en la nevera' fue nominada a los Premios Goya, como mejor actriz revelación. Años después volvió a ser nominada a los Goya por su trabajo en 'El otro lado de la cama'.

La moda y la costura han sido parte esencial de su vida desde la infancia, inspirada por su abuela, que confeccionaba vestidos con las cortinas de casa. María considera la costura todo un desafío y una forma de evasión, es una extensión de su creatividad. Conserva con cariño especial un vestido de su madre de 'Marisol rumbo a Río' que posteriormente ella misma utilizó en 'El otro lado de la cama'.

La Terremoto de Alcorcón. Vedette y facilitadora.

Vedette y facilitadora, lleva décadas destacando por su carisma y estilo único. Se dio a conocer como autora e intérprete de versiones de grandes éxitos como 'Time Goes By con Loli', una adaptación de Hung Up de Madonna que llegó a ser el segundo video más descargado a nivel mundial.

Sus mentoras fueron Diabéticas Aceleradas, y sobre tablas ha brillado como maestra de ceremonias en The Hole o presentadora en El Molino de Barcelona. También ha escrito sus propias obras con títulos como Precios Populares, dirigida por Antonia San Juan. En televisión, ha presentado el formato 'Niquelao' en Netflix y ha participado en series como 'Arde Madrid' y 'Paquita Salas'. En la gran pantalla aparece en filmes como Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar y Truman de Cesc Gay. La Terre nunca ha cosido su propia ropa, pero le encanta experimentar con velcro y silicona. Con 15 años creó unos pantalones con la funda de un colchón y ahora sueña con diseñar su propio vestuario.

Óscar Higares. Actor y ex torero.

Torero de vocación, debutó como novillero en 1988 y tomó la alternativa en 1992 en Las Ventas (Madrid). En los 2000, diversificó su carrera, iniciándose en los negocios, la moda y la interpretación. Ha participado en más de 20 series y películas, como ‘Bandolera’, ‘Víctor Ros’, ‘Gigantes’, ‘Servir y proteger’, ‘Bosé’ y ‘Entrevías’.

Siempre se ha sentido atraído por la moda y ha trabajado como modelo, incluso desfiló en Madrid Cibeles y en Barcelona Fashion Week. Recuerda ver a su abuela coser con una máquina de pedal, la misma que heredó su madre. La primera vez que se sentó ante una máquina de coser fue con veintitantos años, cuando vivía solo y tenía que arreglarse y ajustarse su ropa. Así empezó a “jugar” con la costura. Actualmente, en casa hace muchos arreglos de ropa y diseña mucho de los trajes que lleva. En términos de estilo le encanta combinar lo clásico y lo hippie. De hecho en su fondo de armario nunca falta un pantalón hippie ancho de verano y un traje sastre.

Rosa López. Compositora y cantante.

Cantante y ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, siempre ha destacado por su naturalidad y cercanía. Gracias a su padre encontró en la música una forma de expresión y de conexión. Por ello, en la actualidad busca que su música vaya más allá del entretenimiento y promueva el cambio social.

Se arrepiente de no haber hecho caso a su abuela, quien siempre intentó enseñarle a coser. Ella, en cambio, solo soñaba con ser modelo. Para Rosa, la ropa es otra forma de reflejar su personalidad. Le gusta mucho lo cómodo, atemporal y duradero, además de buscar siempre tejidos naturales y vegetales. No pueden faltar en su armario las americanas, prendas con hombreras y le encanta marcar mucho la cintura. Su mayor ilusión es lanzar su propia línea de ropa, Código Rosa, con prendas que se adaptan a todos tipo de cuerpos.

Laura Sánchez. Modelo y empresaria.

Modelo y actriz, ha triunfado en pasarelas de todo el mundo. Ahora, quiere conocer la moda desde una nueva perspectiva, aprendiendo el oficio detrás de las prendas que han definido su carrera y estilo. Comenzó su carrera en los años 90, trabajando para diseñadores como Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Duyos y Custo Barcelona.

Su éxito en las pasarelas la llevó a la televisión, donde destacó con su papel de Pepa en 'Los hombres de Paco'. Además de su faceta artística, Laura ha combinado su carrera con proyectos empresariales como la creación de la marca Bloomers&Bikini y la dirección agencia GO! Eventos. Considera la moda flamenca como la alta costura española, una conexión que inició en su infancia viendo a su madre, costurera, confeccionar prendas. Laura encuentra paz leyendo patrones y confeccionando sus propias prendas, como hacía de niña confeccionando para sus muñecas. Define su estilo personal a través de su prenda favorita, el esmoquin, y en piezas especiales que conserva como un vestido de Narciso Rodríguez de la época de Loewe.

Carmen Farala. Drag Queen y cantante.

Drag queen y referente en el mundo del espectáculo, es conocida por su creatividad y sentido de la estética. Acostumbrada a diseñar y confeccionar sus propios looks, se enfrenta al reto de perfeccionar su técnica y aprender de los mejores. Su talento, profesionalidad y elegancia han hecho de ella una artista que lleva más de 12 años sobre los escenarios. Es la primera ganadora de Drag Race España y su éxito la ha llevado a brillar en eventos internacionales como ‘RuPaul’s DragCon’ en Los Ángeles, Texas y el Reino Unido, a parte de girar por Latinoamérica.

Empezó en el mundo drag porque la moda es una de sus pasiones. En su infancia ya jugaba con los trozos de tela que caían al suelo mientras su abuela cosía. Es autodidacta en el mundo de la moda y la costura, aprendió gracias a tutoriales de YouTube. Hoy en día diseña su propio vestuario y también confecciona para otros, como hizo para Chanel en la primera edición del Benidorm Fest. Carmen Farala entra en ‘Maestros de la Costura Celebrity’ para mostrarnos el drag como una forma más de explorar la riqueza de la moda.

Canco Rodríguez. Actor.

Canco es uno de los rostros más queridos de la televisión gracias, entre otros, a su papel en ‘Aída’ o en ‘Cuerpo de élite’. Fuera de la pantalla ha formado parte del elenco de ‘Smoking Room’, ‘La comedia de las mentiras’ y ‘El jurado’, además de protagonizar musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘The Hole 2’ y ‘The Hole Zero’. En cine, ha participado en ‘Fuga de cerebros’, ‘Operación Camarón’ y ‘Sevillanas de Brooklyn’. También protagoniza su propia obra, ‘El rock and roll ha muerto’, dirigida por Víctor Conde, un recorrido que une su vida con la historia del rock.

Canco define la costura como un “oficio matemático con infinitas posibilidades” y explora esta nueva pasión inspirado por su madre. Su estilo caótico, con inclinación hacia lo gótico, se mezcla con su amor por la música y el humor. Con los diseños de Alexander McQueen descubrió la vinculación de la moda con el arte. Una de sus prendas más especiales es una chaqueta de ante color camel heredada de su padre.

Silvia Superstar. Actriz y cantante.

Cantante, actriz y empresaria, combina su espíritu rebelde con una marcada pasión por la moda. Inició su carrera en los años 90 como cantante en Aerolíneas Federales para después liderar The Killer Barbies, la banda de punk rock que la catapultó a la fama. Ha sido musa del cine de terror gore de Jess Franco y ha realizado cameos en las series 'Arde Madrid' y 'Mareas Vivas'. Desde hace años gestiona el bar Lucky Dragon y también tiene su propia marca de ropa: Exótica by Silvia Superstar, que plasma su admiración por el glamour de Hollywood clásico y lo mezcla con lamé, lentejuelas y animal print.

Siempre ha destacado por su modernidad, tanto que su profesora de corte y confección la acusó de copiar patrones y la echó del curso. Recuerda con especial cariño la primera falda que hizo con una sábana de su madre, inspirada en Audrey Hepburn; para luego pasar a customizar su ropa con imperdibles o telas adhesivas.