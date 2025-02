Raquel Sánchez Silva ('Maestros de la Costura Celebrity'): "Como presentadora echaba de menos tener famosos a mi lado"

Este jueves, después de 'La Revuelta', La 1 de RTVE ofrece la segunda gala de 'Maestros de la Costura Celebrity', tras su estreno el domingo pasado. Este remake del concurso de moda reúne por primera vez a concursantes famosos dispuestos a demostrar su talento para el diseño y la confección tras varias ediciones de anónimos. Conducido por Raquel Sánchez Silva, esta edición promete ser una mezcla de creatividad, emoción y grandes dosis de entretenimiento, con rostros conocidos de distintos ámbitos dispuestos a enfrentarse a complejos desafíos de costura.

El jurado de lujo, compuesto por el diseñador Palomo Spain, la estilista María Escoté y el modista Lorenzo Caprile, se encargará de evaluar cada prenda con su característico ojo crítico, mientras los concursantes luchan por brillar en esta nueva temporada. Con un enfoque aún más vibrante y dinámico, esta edición quiere captar la atención de los amantes de la moda y sorprender a los seguidores con sus inesperados giros. Sin duda, la creatividad y el talento estarán al centro de cada puntada en una noche que marcará el regreso de uno de los concursos más originales de la televisión.

Llega 'Maestros de la Costura Celebrity', ¿cómo lo valoras Raquel?

Yo estaba muy ilusionada, hacía mucho tiempo que no tenía un casting de celebrities, sí que había participado como celebrity formando parte de algún casting, pero hacía ya bastantes años que no los tenía y yo tenía muy buenos recuerdos de mis trabajos como presentadora y hablé con ellos y les dije: 'Ya veréis lo felices que vamos a ser'.

¿Cómo ves la diferencia entre dirigir a anónimos y a famosos?

Trabajar con profesionales, gente que entiende la tele, el espectáculo, el entretenimiento, que decide venir y formarse... Yo sabía que todo iban a ser ventajas y ha sido incluso mucho más de lo que había imaginado. La verdad, como presentadora te digo, que lo echaba de menos. Echaba de menos tener a famosos a mi lado.

¿Vosotros, como jurado, Palomo, Lorenzo, María, cómo lo habéis vivido esto? ¿Os impone más el juzgar a alguien que es conocido?

Palomo: A mí al principio muchísimo. Yo estaba aterrado. ¿Cómo le voy a decir a estos profesionales a los que admiras que lo están haciendo mal o que esto es un churro, porque la sinceridad al final e nuestro nuestro lema no y al principio imponían no sé nos a m, por lo menos, me costó un tiempecito adaptarme, mirar adelante a nuestro taller y decir Mira toda esta gente que hay, que admiras toda la vida y están ahí. Ahora depende un poco de ti, de lo que tú les digas. Pero luego ya te acostumbras y casi que te mola más abrir un poquito de caña. Aparentemente he sido yo el malo de esta temporada, según dicen por ahí. Y nos hemos acostumbrado a decirle Oye, esto es un truño como una casa.

Lorenzo, ¿cuál ha sido tu truco para juzgar a ellos?

Lorenzo: No, yo estoy de acuerdo con Palomo. Los primeros episodios... Hombre, pues sí te pesa y tal y cual, luego te dejas llevar y yo, sobre todo, lo que destaco de esta edición es que nos lo hemos pasado muy bien, muy bien, porque al final muchos son profesionales del humor, también por un tema de edad, porque cuando son anónimos hay gente muy joven con los que hay una serie de referencias, de lenguajes que no compartes...

Aquí, yo que aquí soy como el abuelo Pedorreta, si haces una broma, sabes que te entienden y tú entiendes las bromas que te hacen ellos. Y luego, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho María a lo largo de la rueda de prensa, que creo que, paradójicamente, el público general quizás va a empatizar más en esta edición con el mensaje que queremos trasladar, que es: si todos tenemos un cuñado que nos sabe cambiar una bombilla o un enchufe o arreglar el microondas, ¿por qué para coger un bajo o estrechar una falda nos echamos todos a temblar?

En las ediciones normales se supone que es gente que ya viene preparada porque se quiere dedicar a ello, vienen de escuelas o tienen un tallercito, aunque sea pequeñín y aquí no. Es gente, cada uno con sus profesiones, que no tienen nada que ver y si se han enfrentado a la máquina de coser, a la plancha, a la cremalladora, a la bordadora y han conseguido resultados como los que hemos visto hoy, ¿por qué no voy a poder yo enfrentarme a una máquina de coser?

Entonces, yo creo que el público va a empatizar más con el mensaje que hemos querido trasladar desde el principio. La máquina de coser es un electrodoméstico más. Estaba en todas las casas.

Habéis dicho en la rueda, entre risas, que hasta un hombre hetero puede coser...

María Escoté: Tú en las casas ves pocas máquinas de coser y a hombres sentándose, a un marido. Por supuesto que en la profesión hay muchos hombres. En nuestra vida cotidiana ves a muchos hombres poniéndose un delantal y cocinar y ves tristemente a muy pocos hombres arreglándoles los uniformes a los hijos o haciéndose pantalones.

Eso es lo que yo creo que vamos a poder ver y mostrar en este programa, hacerla más accesible, darle esa democratización a la máquina de coser, que es algo que está como muy vinculada a la mujer, que ella te arregla la batita, que te arregla el pantalón, no... Cualquier chico puede tener una máquina de coser igual que tiene un taladro y creo que con ellos (los famosos) eso lo vamos a poder ver, porque al final Eduardo Soto y Canco Rodríguez, que son al mundo al que yo pertenezco y en el mundo que me muevo, que son heteros maravillosos, no están acostumbrados a hacer eso. Ese mensaje me parece súper interesante. Igual que si tiene un taladro y yo cojo en mi casa el taladro y la que lo coge soy yo, no mi marido, mi marido también puede coger la máquina de coser.

Lorenzo: Aparte que con la máquina de coser no solo se hacen prendas. Te haces unas cortinas, te haces unos manteles, te haces unas toallas. Para la vida de hoy en día... no es solo para hacerte ropa y los lookitos para ir a la fiesta. Las cortinas, las conchas, las sábanas. Todo lo de la casa.