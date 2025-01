TVE presenta 'Maestros de la Costura Celebrity' con el objetivo de ser "motor de la industria audiovisual"

TVE ha iniciado 2025 con un claro objetivo, seguir sumando audiencia y luchar por el liderazgo tras haber sido la segunda cadena más vista en 2024 por delante de Telecinco. Y para ello, la cadena pública lo quiere apostar todo al entretenimiento con apuestas como la segunda edición de 'Bake Off: famosos al horno' y la primera temporada de 'Maestros de la costura Celebrity'.

Precisamente, este jueves, TVE ha organizado la presentación de la nueva era del talent de costura producido por Shine Iberia ('MasterChef') en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con un auténtico desfile de modelos que llevaban algunas de las prendas diseñadas por los concursantes, al que ha acudido El Televisero.

Al comenzar la presentación de 'Maestros de la costura Celebrity', María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación ha destacado que TVE quiere ser el "motor de la industria audiovisual" y para ello "paso a paso está construyendo una parrilla para una audiencia plural".

Ana María Bordas, directora de originales de TVE ha recalcado que "le hemos querido dar una vuelta con personalidades diversas en todos los sentidos para que salgan de su zona de confort y se enfrenten a un jurado tan exigente". "El programa tiene tensión, emoción y diversión, y va a ser un programa destacado en esta temporada de TVE", apostillaba la directiva.

Por su parte, Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia se ha mostrado feliz con este nuevo reto. "Estoy muy agradecida a TVE por apostar por esta versión, porque el hecho de que haya 12 valientes que se pongan frente a la máquina de coser es brutal. No es lo mismo hacer un sofrito que un vestido. Además de coser, nos han divertido, van a sorprender con todo lo que van a hacer, lo han pasado como niños pequeños. Y el jurado igual, ahora solo quieren hacer celebrities, ya no quieren más de anónimos", aseguraba la productora ejecutiva.

Raquel Sánchez Silva, encantada con 'Maestros de la costura Celebrity': "TVE ha demostrado un firme compromiso con la moda"

Raquel Sánchez Silva, que se mantiene como la maestra de ceremonias de 'Maestrosd e la costura Celebrity', reconocía durante la rueda de prensa que "nos estábamos muriendo por hacer un celebrity, TVE ha demostrado un firme compromiso con la moda". "Lo más importante de este programa es el trabajazo que ha hecho el casting, el regalo ha sido tenerlos, su compromiso con la moda española y todo lo que han trabajado", añadía la presentadora.

Una de las favoritas de todo el casting es Carmen Farala. La drag queen y ganadora de 'Drag Race España' se mostraba feliz por haber participado ene sta aventura. "Muchos me veían favorita, pero también soy humana, me tropiezo... Y esa es la magia", comentaba. Mientras Mónica Cruz que vuelve a probar suerte en un talent tras 'El desafío' aseveraba que "yo no me llevaba bien ni con las máquinas ni con el tiempo, pero nos hemos acabado entendiendo".

Quien debuta como concursante en 'Maestros de la costura Celebrity' es Pilar Rubio. La también jurado de 'El desafío' explicaba que "creía que estaba preparada para todo, trabajar horas, bajo presión, pero estoy ya es otro nivel". Por su parte, la modelo y colaboradora de 'TardeAR', Laura Sánchez hacía referencia a que "tenía presión porque mi madre es costurera y antes de no defraudarme a mí, quería no defraudar a mi madre".

Eduardo Casanova se mostraba orgulloso de poder volver a TVE de la mano de la productora de 'MasterChef' y ponía en valor que "este es un lugar donde además de moda se hace comedia y entretenimiento, y juntar todo esto es un sueño". Un humor que no sabemos si habrá podido aportar Edu Soto, pues como ha revelado el actor y cómico "he tenido una mudanza y una ciática en plena grabación del programa".