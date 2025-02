'Maestros de la Costura Celebrity' ya tiene a su segunda expulsada tras ser la decepción de la edición

Tras su prometedor estreno el pasado domingo y despedirse de su primera aspirante, Silvia Superstar, TVE ha emitido este jueves la segunda gala de 'Maestros de la costura Celebrity' en el que hemos vivido una nueva expulsión.

En la primera prueba de la noche, los jueces pedían a los concursantes que realizaran una prenda que representara a la tendencia coquette u otra que fuera representante de la tendencia mob wife. Antes de empezar a trabajar, Raquel Sánchez Silva les sorprendía al pedir que se pusieran por parejas. Al ser impares, Rosa López se quedaba sola. Y por eso era la granadina la que tenía que elegir quién hacía cada tendencia.

Para valorar este reto, Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain recibían en el taller de 'Maestros de la costura Celebrity' a la actriz Adriana Ugarte como jueza invitada. Era una prueba en la que pasaba de todo con una Carmen Farala que volvía a dejarse el hilo o con una Rosa López que estaba completamente perdida y una Mónica Cruz que sufría porque no lograba hacerse con la máquina de coser.

Y es que si hay algo que destacaba de la primera prueba es que Rosa López era la que peor nivel tiene y que tampoco estaba muy integrada en el grupo. "La adoramos todos porque es Rosa de España y es adorable, pero estamos en una competición y si nos toca coser con ella, va a ser más complicado. Es una realidad, aquí nos hemos preparado todas mucho, pero Rosa no se ha visto ni el programa", soltaba Edu Casanova en un momento dado.

Tras ver las once prendas que presentaban los aspirantes, los jueces del talent de costura elaboraban su propio ranking dejando a Rosa López y Mónica Cruz en las últimas posiciones. Mientras que los que lideraban al ser los mejores eran Laura Sánchez y Edu Soto. Por su parte, el jurado decidía castigar a Carmen Farala por haber derrochado tela y le entregaban el mandil negro con lo que pasara lo que pasara en la prueba por equipos iría a expulsión.

El primer mandil negro de la noche va para @CarmenFarala 😥#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/lOo3hCpsP6 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 13, 2025

Pilar Rubio se rompe en la prueba de exteriores y el equipo de Carmen Farala se convierte en el ganador

Después, los aspirantes de 'Maestros de la costura Celebrity' se quedaba en Madrid para replicar dos looks diseñados por la firma española Is Coming y para ello era Cristina Ordovás, su cofundadora y directora creativa la que se encargaba de recibirles en su showroom.

Como la mejor aspirante de la prueba anterior, Laura Sánchez podía seleccionar a las dos jefas de taller seleccionando a Pilar Rubio y Carmen Farala. Por su parte, Edu Soto tenía el privilegio de formar los equipos decidiendo irse al equipo de la que fuera reportera de 'Sé lo que hicisteis' y que fuera el que tuviera seis miembros.

Mientras Pilar Rubio la liaba al elegir las telas con las que iban a replicar su look, dos de los miembros de su equipos, Rosa López y la Terremoto de Alcorcón rajaban contra ella por haberles dejado sin apenas trabajo. Por su parte, aunque Carmen Farala acertaba con la elección de telas, su equipo se venía abajo y se producía algún percance.

Antes de la valoración, Lorenzo Caprile no dudaba en recriminarle a Pilar Rubio su actitud como jefa de taller al dejar a la Terremoto de Alcorcón y Rosa López sin apenas trabajo y haberla liado completamente en la selección de las telas. Algo que llevaba a que la presentadora se viniera abajo. "No sé quien de los dos lo está pasando peor porque tenemos los dos un defecto que es el perfeccionismo y eso a veces nos juega malas pasadas", le decía el diseñador. "Es verdad que me ha jugado una mala pasada y no he aprovechado el capital humano de mi equipo por ejemplo con Rosa y la Terre que podrían haber hecho más cosas", reconocía ella.

Finalmente, tras las valoraciones de los jueces, Lorenzo Caprile anunciaba que el equipo ganador de la prueba de exteriores era el naranja, o sea el liderado por Carmen Farala. La capitana no podía salvarse pero sus compañeros sí que conseguían mantenerse una semana más en 'Maestros de la costura Celebrity'. Además Lorenzo no dudaba en destacar el trabajo de Laura Sánchez.

Hoy es tu día Laura, estás imparable querida🔥💥#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/xD4gtnjB95 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 13, 2025

Rosa López, segunda expulsada de 'Maestros de la costura Celebrity'

De vuelta al taller, los mandiles negros se enfrentaban a una nueva prueba de expulsión. En esta ocasión, los aspirantes tenían que enfrentarse a un reto en el que podían ayudarse de la Inteligencia Artificial para elaborar el boceto de su diseño. Y el reto consistía en dar una segunda vida a prendas ya usadas, es decir tenían que utilizar el upcycling. Laura Sánchez al ser la mejor de su equipo tenía el privilegio de poder ver una prenda por cada baúl y así poder elegir con cuál se quedaba ella y cuál le entregaba a cada uno de sus compañeros.

Al sentirse perdida y nerviosa durante la prueba, Rosa López decidía pedir el imperdible para que Eduardo Casanova le ayudara a elaborar su prenda. Y el director y actor trataba de aconsejarle pero la granadina no tenía muy claro lo que iba a hacer y servía de poco su ayuda. Mientras el resto de compañeros parecía que tenían muy claro lo que querían hacer con su prenda antigua.

Después de haber conseguido sacar adelante su prenda pese a lo perdida que estaba al principio, Rosa López la liaba al olvidarse bordar sus iniciales en la etiqueta, que es algo indispensable en 'Maestros de la costura Celebrity'. Pero además al presentar su prenda, María Escoté le desmontaba lo que había hecho al advertirla que tenía que ser funcional y tal y como estaba presentada no se podía poner.

Y por ello, Lorenzo Caprile era rotundo y contundente al decir que no tenían nada que deliberar porque en el programa hay dos reglas: una que es poner la etiqueta y otra que las prendas sean ponibles. Así, Rosa López se convertía en la segunda expulsada de 'Maestros de la costura Celebrity'.

"Rosa nos da muchísima rabia que justo en la prueba que mejor has hecho en este taller y te hayas ido por un desastrillo de despiste", le reconocía Lorenzo Caprile. Tras ello, Rosa López decía irse feliz porque gracias al programa se llevaba una gran herramienta para su trabajo. "Con la ansiedad que provoca la música, algo como la costura que tienes que concentrarte es una herramienta", recalcaba.