José Manuel Soto no tolera lo ocurrido en su entrevista con Nacho Abad y se planta: "No dices la verdad"

José Manuel Soto ha acudido al plató de 'En boca de todos' con Nacho Abad para hablar de la polémica que le sitúa en el ojo del huracán sobre la adjudicación de un contrato por parte de la Junta de Andalucía sobre el que pesa la sombra de las irregularidades. De hecho, la oficina andaluza de antifraude pide anularlo porque ha detectado presuntos vicios de nulidad.

"¿Lo has hecho mal?", le ha preguntado sin dilación el presentador de Mediaset. "Siempre hay errores, pero cometí el error de facturarlo a través de una sociedad con un objeto social que no tiene nada que ver con ese tipo de trabajos", ha respondido el cantante en su descargo. Y es que el objeto social de su única sociedad son las actividades musicales y los espectáculos, pero facturó por una actividad relacionada con la promoción turística.

"No es ningún fraude y los impuestos se pagaron, la única irregularidad es que el objeto social no es el correcto", ha defendido José Manuel Soto ante las directas preguntas de Nacho Abad, que, acto seguido, ha repasado con su equipo de 'En boca de todos' los chascos en los que se ha metido por su impulsividad manifiesta en las redes sociales.

José Manuel Soto: "No saquéis eso, yo ya pedí perdón"

"Decías que has sido polémico y bocazas y vamos a repasarlo", ha introducido el comunicador. "No, hombre, no, no saquéis eso. Yo ya pedí perdón y ya no sé que más hacer. Una vez en mi vida me calenté y se me fue la olla", ha reaccionado el artista, que no quería que su entrevista fuera por esos derroteros y que se recordaran esas polémicas. "Hay más de una", le ha rebatido Nacho. "No, grave una nada más", ha replicado tajante Soto.

Entre todos los ejemplos de sus manifestaciones sin calma y sin prudencia, se encuentra ese post en el que llamaba "hijo de p***" al presidente Sánchez y se cagaba en su madre y en todos sus electores. José Manuel Soto ha admitido que perdió la compostura y que no estuvo bien, pero ha justificado que "está dentro de nuestra forma de hablar, desde la época de Cervantes". "Pedí perdón y lo sigo pidiendo todos los días", ha añadido.

En ese momento, Sarah Santaolalla ha entrado en acción, tratando de acorralarle en directo. "Tú crees que ha sido una cacería contra ti, pero, por recordarte un poco, tú dijiste que el colectivo LGTBI y el movimiento feminista vivía del cuento de la subvención. Algo que, según tú, acabaría cuando gobernase la derecha. Tengo una pregunta: tú has recibido 275 mil euros públicos por parte del gobierno de Juanma Moreno que luego llega a alcanzar los 500 mil euros", ha expuesto.

"Espera, Sarah, lo ha explicado ya. Es para una fundación que le ha costado 30 mil euros hacerla, que él no ha ganado un duro", le ha frenado Nacho Abad, saliendo en defensa del cantante. "Te ha costado 30 mil euros, pero has recibido 500 mil", ha insistido Sarah en su argumento. "Yo no, mi fundación", le ha corregido Soto. "Pero tu fundación, es tu fundación", ha reiterado la colaboradora.

"Si, para desarrollar un proyecto", ha defendido José Manuel Soto. "Un proyecto que no se ha presentado en el año 2023", le ha replicado Sarah. "¿Que no se ha presentado el qué? Métete en la página web", le ha respondido el andaluz. "La oficina antifraude lo que dice es que ha detectado vicios de nulidad en todas las adjudicaciones", ha subrayado la periodista.

"En todas no, en todas no, es que no estás diciendo la verdad", se ha plantado José Manuel. "Han detectado vicios de nulidad en un contrato menor de 14 mil euros, un contrato que no requiere concurrencia y que solo me podían adjudicar a mi porque soy el inventor de la idea", ha explicado.

"Entonces, ¿esos 500 euros subvencionados de la Junta de Andalucía son una paguita o no son una paguita, es un chiringuito o no es un chiringuito? Porque como lo eran los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, pregunto si esto también", le ha soltado Sarah Santaolalla.

"Ya sé que tú vas tirando para lo tuyo y me parece perfecto. Yo he criticado mucha subvenciones que se dan porque conozco muchas subvenciones que se dan y son chiringuitos, lo conozco y lo he denunciado. Y la mía, a ver el chiringuito que he montado... Estoy trabajando desde hace cuatro años en un proyecto maravilloso que le va a dar trabajo a muchísima gente y yo no tengo sueldo, no tengo nada, es puro amor al arte. Y encima me están dando lo más grande, me están anulando conciertos, me están vetando en muchos sitios", ha refutado José Manuel Soto.

Por último, antes de despedirse, ha entonado el mea culpa por sus salidas de tono: "Muchas gracias y pido perdón por todos los errores que he comido a lo largo de mi vida que han sido muchos, por las faltas de educación". "No hace falta eh", le ha cortado Nacho Abad.

"Yo quiero que nos quedemos con lo bonito de la vida. Y todas las personas cometemos errores", ha comentado Soto. Todas, empezando por mi. El error es inherente al ser humano. Lo tenemos todos encima", ha apostillado el presentador. "Claro que sí, y cuando una persona se equivoca porque está encendidamente yo creo que tenía que tener un atenuante", ha rematado el cantante.