Se echan encima de Antonio Naranjo en 'En boca de todos' por lo que ha sucedido en plena emisión

Alta tensión en 'En boca de todos', el programa que conduce Nacho Abad en Cuatro, por un nuevo enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla. Aunque, esta vez, a ese desencuentro también se ha sumado Rebeca Marín Fraile. Y todo por la subida de 50 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El programa ha abordado el conflicto entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz, palpable en una rueda de prensa, por la decisión de cobrar el IRPF en ese incremento. "A mi me parece que el Gobierno ha enturbiado la subida del salario mínimo y, en este caso, tiene razón Yolanda Díaz. Creo que es un error y el PSOE rectificará porque no se puede exigir pagar impuestos a los que menos tienen", ha opinado en primera instancia Sarah.

"Las vergüenzas se tienen que dirimir en el vestuario. ¿Cómo se puede anunciar una medida que afecta a la gente y que cambia la reglas del juego cuando no sabes si tus propios compañeros la van a apoyar? Es un error de bulto lamentable. Yolanda está desesperada por que le hagan caso, porque no se come nada en las encuestas y tiene que ganarse un titular. Sabe que no son las formas ni el momento", ha sentenciado firme Antonio Naranjo, tachándolo de "frívolo e irresponsable".

Respecto al ascenso del SMI, el colaborador ha sido tajante: "Esto es un timo, es el timo de una subida de impuestos encubierta a todas las empresas y los trabajadores con la excusa de una subida del SMI que en realidad solo va a mejorar la recaudación del Estado". Al hilo, ha señalado que las catorce pagas anuales se traducirán en 700 euros para el empleado, 900 para la empresa y más de 500 en impuestos.

"¿Quién ha hecho esas cuentas?", le ha rebatido incrédula Sarah Santaolalla. Y Naranjo, en respuesta, ha destacado que, de esa subida de 50 euros, solo 24 o 25 ingresarán los trabajadores al mes. "A lo que hay que añadir la inflación. Es decir, solamente gana la banca, pero como aquí somos tontos y en cuanto nos ponen la zanahoria vamos detrás...", ha afeado Antonio Naranjo.

"Naranjo dice 'quiero datos', pues me gustaría añadir uno. Mira, en 2011 y 2012 el salario mínimo interprofesional era de 641 euros; hoy, en 2025, es de 1.184 euros. Este es el dato y la realidad es que el SMI sube con las políticas progresistas y sube con las políticas de izquierdas. Todo lo demás es ruido y a mi me da mucha pena que muchas de estas medidas se pierdan en el camino por la mala actuación de los políticos y de los ministros porque lo importante es legislar, no el show que den en una rueda de prensa o en un escaño", le ha confrontado Sarah con vehemencia.

Estalla la tensión con Antonio Naranjo en el programa de Nacho Abad

"Te voy a dar yo el dato: Nicolás Maduro subió en 2022 el salario mínimo interprofesional...", ha tratado de contrariar por su lado el periodista. Pero le han cortado nada más mencionar a Venezuela y se le han echado encima tanto Santaolalla como Rebeca Marín. "Qué tiene que ver Venezuela ahora", se han preguntado llevándose las manos a la cabeza. "Respetad a Naranjo", ha tenido que intervenir Nacho Abad ante semejante algarabía.

"No hacéis un esfuerzo por entender lo que se dice, ni siquiera digo por compartirlo. Es que soltáis unas chácharas tremendas y os ofenden los datos. Os lo voy a contar para que entendáis que la prosperidad no se consigue por decreto. Maduro subió un 1700% el SMI en 2022. ¿Qué provocó? Que tengamos unas de las economías más pobres del mundo. Lo que intento decir es que las cosas que se hacen por decreto no siempre funcionan", ha expuesto Antonio Naranjo.

Y ha proseguido en su discurso: "La realidad es que aun subiendo el SMI, el poder adquisitivo de los españoles está en niveles de hace 15 años porque ni la felicidad ni la riqueza se consiguen poniendo normas en el BOE, sino teniendo un país realmente rico y no un país dopado y maquillado. La realidad es que al trabajador, con estas medidas, se le han subido los impuestos vía cotizaciones y se le ha creado un impuesto nuevo. El único beneficiado de esto es el Estado que, mientras la gente se empobrece, bate récords de recaudación. El Estado y quienes firman de forma irresponsable esos decretos".

Tras oírle, Rebeca Marín se ha revuelto y le ha rebatido esa mala imagen que pretendía dar de España en lo que a economía se refiere: "Hay una cosa clara y es que el crecimiento de la UE ha venido marcado por el crecimiento en España, con más afiliados y con el paro entre las mujeres que ha descendido también". "No os interesa la verdad", ha llegado a verbalizar Antonio Naranjo como contrarréplica, acusándoles de mentir.

"Te fijas en los datos que a ti te da la gana. La economía no ha decrecido. No ha ido a peor. Ahora, el FMI y todas las instituciones económicas europeas están equivocadas pero Antonio Naranjo tiene razón", ha dicho con sorna Rebeca. "Y como te gusta tanto Venezuela, ¿sabes cuál es el salario mínimo allí? 3,5 dólares, y el de España es de 1.184 euros. ¿En serio me vas a comparas las medidas que sí que funcionan y la protección a los trabajadores entre un país y el otro?", le ha encarado Sarah Santaolalla.

"Tus datos de economía que no sé de dónde te los sacas", ha añadido, desacreditando así las intervenciones de Naranjo. "España es el ejemplo económico de Europa y del mundo", ha apostillado en la misma línea Rebeca Marín Fraile. "¿Pero cómo podéis decir esa chorrada solo porque la diga Sánchez?", ha clamado el tertuliano tras escuchar a sus compañeras. "Deja de decir eso porque yo no te digo que tu dices lo que repite Feijóo", le ha espetado Sarah. "Que lo dice el FMI, no lo dice Sánchez", ha rematado Marín Fraile.