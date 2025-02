El Gran Wyoming clama lo que muchos piensan sobre Ayuso en 'El Intermedio' tras las últimas informaciones

Este jueves, 20 de febrero, ha tenido lugar uno de los plenos de la Asamblea de Madrid más broncos que se recuerdan. El motivo fueron las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus. Unas declaraciones que provocaron la indignación de El Gran Wyoming, como así lo puso de manifiesto esa misma noche en 'El Intermedio'.

Todo empezó con una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre si pensaba destituir a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por poner en entredicho los testimonios de los familiares de los ancianos fallecidos en el programa 'Lo de Évole'. Ante esto, la presidenta madrileña ha espetado "siempre están criticándonos con lo mismo, siempre con las mismas mierdas". Además, ha arremetido contra la oposición asegurando que "la ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo como ustedes".

Wyoming carga contra Isabel Díaz Ayuso por sus últimas declaraciones

Tras emitir estas irrespetuosas palabras de Ayuso, Wyoming ha cargado duramente contra ella: "Sí, es justo lo que habéis oído. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha definido como 'las mismas mierda' a las legítimas explicaciones que piden las familias de aquellos a los que dejaron morir en las residencias abandonados. Este es el nivel moral".

Asimismo, el presentador de 'El Intermedio' asegura que a Díaz Ayuso "ya le da igual todo". "Hace unos meses habría disimulado con ese estilo que tiene diciendo 'no me han escuchado, me han escuchado mal, digo que me traen ustedes las mismas piedras'", ha añadido, de forma irónica, Wyoming.

Por su parte, Sandra Sabatés ha recordado que la política del PP también ha cargado contra la izquierda acusándola de usar a las víctimas de las residencias en su contra. "Ayuso lleva tantos días callada que hoy ha decidido soltarlo todo", espeta el presentador, antes de mandarle un contundente mensaje. "Señora presidenta, sobrevalora usted a la izquierda madrileña. Para poner a las víctimas en su contra no hace falta manipularlas, basta con ponerles sus propias palabras", sentencia.