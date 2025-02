El Gran Wyoming sentencia como nunca a Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez tras pasarse de frenada en 'El Intermedio'

Miguel Ángel Rodríguez ha saltado al centro de la polémica por sus ataques a Jordi Évole y su espacio en La Sexta tras su última entrega sobre las víctimas de covid-19 en las residencias de Madrid. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso tomó sus redes sociales para impugnar los testimonios recogidos en 'Lo de Évole', y el Gran Wyoming no ha dudado en contestar alto y claro desde 'El Intermedio' con un contundente recado.

El espacio de Jordi Évole puso el foco durante la entrega de este domingo en dar voz a los familiares de todas esas personas de avanzada edad que perdieron la vida en las residencias durante el punto álgido de la pandemia en Madrid por el conocido como "protocolo de la vergüenza" de Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez no dudó en comentar la entrega.

El Gran Wyoming carga de lleno contra los tuits de Miguel Ángel Rodríguez: "Debería hacer el protocolo de la vergüenza"

"Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", escribió Miguel Ángel Rodríguez en su perfil de X durante la emisión del programa, poniendo en duda la veracidad de los testimonios. "Se ha pasado de frenada una vez más", comento el Gran Wyoming desde 'El Intermedio' tras repasar las publicaciones del jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

El Gran Wyoming y Miguel Ángel Rodríguez

Y es que, Rodríguez aseguró que había "comprobado" que el primer testimonio no había tenido a ningún familiar en una residencia de la Comunidad de Madrid. "La madre de la señora a la que se refería murió en una residencia de Getafe en Madrid el 12 de abril de 2020 como consecuencia de los protocolos de la vergüenza", remarcó el presentador antes de recordar la gestión de Ayuso.

"Estos protocolos fueron los que puso en marcha el gobierno de Ayuso para restringir que los residentes fueran trasladados a hospitales... porque total, se moría. Aunque igual debería hacer el protocolo del sinvergüenza, para reaccionar cada vez que Miguel Ángel coja el móvil", sentenció entonces el presentador.

Sobre Ayuso: "De sus declaraciones más mezquinas"

Sandra Sabatés explicó entonces la posterior rectificación de Rodríguez, que tuvo que reconocer más tarde en la misma red social la veracidad del testimonio. "Miguel Ángel Rodríguez arrepintiéndose de lo que hizo la noche anterior...", añadió con sorna el Gran Wyoming. "Eso ya es un clásico", sentenció.

"En cualquier caso él ha pedido disculpas por su error, ahora estaría bien que el Partido Popular pidiese perdón por el suyo. Mantener contratada a una persona que tiene los pocos escrúpulos de atacar y banalizar el testimonio de una víctima que perdió a su madre... tiene tela", subrayó el conductor de 'El Intermedio' de forma tajante.

Pero el repaso del Gran Wyoming no acabó ahí, ya que el espacio de La Sexta también recuperó las controvertidas declaraciones de Ayuso durante una conferencia en Ribadela el pasado viernes. "¿Ya han visto como la aplauden no? Igual están entre nosotros", señaló entre risas el comunicador tras ver la intervención de la líder del Partido Popular.

"Haga con ese tono soberbio lo que haría con un anciano en pandemia, abandónelo"

"De primeras he pensado que es de las declaraciones más mezquinas que le he oído a Ayuso, pero es que... es complicado. Porque luego me he acordado del 'se iban a morir igual'... En cualquier caso si la presidenta no sabe de dónde sale el dato de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid, aquí estoy para recordárselo", señaló entonces el presentador.

"Sale de un gobierno malvado que solo quiere perjudicarla... el suyo. Porque 7291 fue el dato que ofreció la Comunidad de Madrid, obligada por la ley de Transparencia. ¿Cómo lo ven? Venga, a aplaudir todo el mundo. Así que tengo un consejo para la señora Ayuso: revise sus datos y declaraciones y haga con ese tono soberbio lo que haría con un anciano en pandemia, abandónelo", sentenció finalmente el Gran Wyoming.