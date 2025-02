Iñaki López lanza la pregunta que muchos se hacen de Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso

La entrevista de Jordi Évole a Fernando Simón ha dado mucho que hablar sobre todo a raíz de la reacción de Miguel Ángel Rodríguez, el director del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, cuestionando lo que contaron los familiares de las víctimas de las residencias de Madrid durante la pandemia. Un asunto sobre el que Iñaki López ha sido contundente en 'Más vale tarde'.

Así, el espacio de Iñaki López y Cristina Pardo se hacía eco de los tuits que puso Miguel Ángel Rodríguez cuestionando que de verdad los que aparecieron en 'Lo de Évole' para denunciar las muertes de 7.291 personas en las residencias d ela Comunidad de Madrid durante la pandemia fueran familiares e incluso dejara caer que si lo eran no visitaban a sus mayores.

Unos lamentables y reprochables mensajes a los que tanto Jordi Évole como Mamen Mendizábal no dudaban en contestar. Tras esta polémica, Iñaki López y Cristina Pardo conectaban con el propio Évole para hablar con él sobre las palabras del director del gabinete de Díaz Ayuso.

"Vamos a aclarar antes de nada que la madre de Maite estaba en una residencia pública madrileña, en Getafe. Y que además Maite prestó declaración en fiscalía cuando se produjeron las primeras denuncias por las asociaciones de familiares de fallecidos durante la pandemia por los llamados protocolos de la vergüenza", empezaba diciendo Iñaki López.

"Lo digo también para que le quede claro al principal implicado, a Miguel Ángel Rodríguez. Que llama mucho la atención que a esas horas, antes de comprobar ningún tipo de información se dedique ya a lanzar infundios. No sé si este es el papel de un jefe de gabinete, pero como él es un jefe de gabinete tan exótico", se preguntaba el presentador.

Iñaki López, claro y rotundo sobre Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso

Tras ello, Jordi Évole reconocía que le sorprendió que se lanzara al vacío sin comprobar nada. "Me parece suicida. Primero estás calumniando a una víctima, a la hija de una de las señoras que murieron en una residencia de la comunidad de Madrid. Y luego por la parte que me toca estás diciendo que nosotros hemos hecho mal nuestro trabajo, que puede ser, pero el testimonio de Maite era un testimonio que te encogía el corazón. Y no entiendo cómo se puede llegar a esos grados de degradación política y a ese fango", sentenciaba el catalán.

Por su parte, Cristina Pardo recalcaba que lo que más fuerte le pareció a ella es que Miguel Ángel Rodríguez se atreviera a cuestionar que en caso de ser familiares a ver cuántas veces fueron a ver a su familiar. "A mi también me parece chocante y que en otro tuit nos pidiera los DNI que él haría las comprobaciones no sé muy bien amparándose en no sé que ley de protección de datos", respondía Évole. "Es que me parece incluso que para alguien como Miguel Ángel Rodríguez que suele bajar al barro lo hace con bastante tiento. Le reconozco una inteligencia política y lo de ayer era un acto de inhumanidad", sentenciaba.

Pero Iñaki López lanzaba una pregunta que muchos también se harán. "Por cierto que si él pretendía comprobar las visitas de los pacientes tendría que haber tirado de datos personales que no sé hasta qué punto, los datos personales de los madrileños en manos de quién están. ¿Los puede ver Miguel Ángel Rodríguez cuando quiera? Es otra pregunta que le haríamos a la presidenta", cuestionaba el presentador. "No tiene pinta que se la podamos hacer porque llámame imprudente pero no parece que Ayuso vaya a atender a Jordi", soltaba Cristina Pardo.

"No creo, pero además creo que se equivocan en eso. Se equivocan cuando les damos la posibilidad de hablar sobre el tema. Hubiese estado muchísimo mejor una respuesta de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso y no ese tuit a deshoras, a destiempo y sin ninguna base de su jefe de gabinete. Me han pasado muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero algo tan degradado no me lo había encontrado nunca", añadía Jordi Évole.