Jordi Évole pone los puntos sobre las íes a Miguel Ángel Rodríguez por lo que insinúa de lo visto con Fernando Simón

Jordi Évole ha entrevistado este domingo en 'Lo de Évole' a Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. En un momento de la charla el responsable de la gestión de la pandemia ha lanzado una crítica a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias, que dejó la terrible cifra de 7.291 fallecidos entre marzo y abril del 2020 en las residencias de Madrid durante la primera ola de la covid.

El epidemiólogo ha valorado negativamente la decisión de Isabel Díaz Ayuso con el protocolo de las residencias durante el covid, que decía que no se trasladase a ningún residente a los hospitales si estos presentaban algún tipo de problema físico o cognitivo.

"No puedo entender que con un sistema sanitario como el que hay en España se tomen esas decisiones en esa Comunidad", ha lamentado Fernando Simón. "Es la prerrogativa de la Comunidad de Madrid, y la responsabilidad se debe exigir a quien toma la decisión de aplicar esos protocolos", ha sentenciado ante Jordi Évole. Además, 'Lo de Évole' ha mostrado los testimonios de distintos familiares, para visibilizar la herida abierta de lo ocurrido en las residencias de Madrid.

Testimonios de algo que no se debe olvidar. #LoDeSimón https://t.co/pWNdxeXuah — Jordi Évole (@jordievole) February 16, 2025

Durante la emisión del programa de La Sexta, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en duda la veracidad de los testimonios mostrados por Jordi Évole. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", ha advertido Miguel Ángel Rodríguez en su cuenta de 'X'.

"Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en 'Lo de Évole' no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto", ha publicado Rodríguez minutos después. Y la respuesta de Jordi Évole no se ha hecho esperar. "Me parece bochornoso este tuit a estas horas. Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo. Mientes Miguel Ángel Rodríguez", ha estallado el presentador de Atresmedia.

Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas.

Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo.

Mientes Miguel Ángel Rodríguez. https://t.co/otIisiE1Wm — Jordi Évole (@jordievole) February 16, 2025

Miguel Ángel Rodríguez, obligado a retractarse de su "error": "Pido disculpas"

Horas después, el asesor de la presidenta madrileña se ha visto obligado a retractarse pidiendo perdón: "Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error", ha comunicado a través de redes sociales.

Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error — MÁR (@marodriguezb) February 17, 2025

Y la réplica de Jordi Évole tampoco se ha hecho esperar: "Un tuit atacando a la hija de una fallecida durante la pandemia en una residencia de la Comunidad de Madrid es algo más que un error. El Director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un cargo pagado con dinero público, no debería caer tan bajo. El adjetivo que se me ocurre me lo reservo", ha rematado el presentador.