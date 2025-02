Rosa Villacastín no puede ser más clara al decir lo que piensa de la entrevista de Évole a Fernando Simón

Este domingo, 16 de febrero, laSexta emitirá una nueva entrega de 'Lo de Évole'. En ella, Jordi Évole charlará con Fernando Simón, quien reaparece en televisión años después de haberse convertido en la cara visible de la pandemia del coronavirus. Una entrevista muy esperada sobre la que se ha pronunciado Rosa Villacastín en sus redes sociales.

Y es que la periodista, muy asidua a X, ha dejado claro que no piensa perderse el programa por nada del mundo. Además, no duda en alabar la labor que Fernando Simón hizo durante los peores meses de la pandemia y que le acarreó no pocas críticas por parte de ciertos sectores.

"El domingo Jordi Évole entrevistará a Fernando Simón, el portavoz de la pandemia. Un trabajo difícil pero solidario, a quien algunos malditos insultaron, vejaron, en un intento por desprestigiar al gobierno. No me lo perderé porque le admiro por su trabajo en momentos difíciles", sentencia Rosa Villacastín en su cuenta de X.

El domingo @jordievole entrevistará a Fernando Simón, el portavoz de la pandemia. Un trabajo difícil pero solidario, a quien algunos malditos insultaron, vejaron, en un intento por desprestigiar al gobierno. No me lo perderé porque le admiro por su trabajo en momentos difíciles. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) February 14, 2025

Jordi Évole reúne a Salvador Illa y a Fernando Simón para recordar la pandemia

Durante la charla con Jordi Évole, Fernando Simón reflexiona sobre las decisiones más difíciles que se tomaron durante aquellos terribles meses. También se pronuncia sobre las críticas que recibió, así como sobre la tensión política que se vivía y el papel de los medios de comunicación durante la crisis. "En algunas reuniones salió esa parte fea de la política que no entendía bien por qué ni cómo personas, en principio respetables, eran capaces de hacerlo", asegura Simón.

Además, Jordi Évole le pregunta sobre cómo afrontó tener que decidir el confinamiento de España. Una decisión que no fue nada fácil. "Qué momento cuando se tiene que decidir algo que no había sucedido jamás", recuerda el periodista. "Ni te lo crees cuando lo estás haciendo. Estás diciéndolo y da la sensación de que es otra persona la que lo está diciendo. Te ves desde fuera pensando, 'qué dice ese', y ese eres tú", reconoce Fernando Simón.

En un momento de la charla, el presentador sorprende a su entrevistado con la visita de Salvador Illa, ministro de Sanidad cuando estalló la pandemia y actualmente, president de la Generalitat de Catalunya. Un reencuentro de lo más emotivo en el que recordarán los momentos tan duros que tuvieron que vivir.

Dio la cara a diario en el momento más complicado. Mientras, otros se dedicaban al barro, a "esa parte fea de la política que no entendía". pic.twitter.com/4r3C086dGa — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 13, 2025