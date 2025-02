La díscola sentencia de Rosa Villacastín sobre los Goya 2025 en TVE que se sale del redil

Una gala larga y aburrida. Ese fue el comentario más repetido entre los usuarios de las redes sociales sobre la gala de los Premios Goya 2025 en TVE, que se emitió este sábado, 8 de febrero, desde Granada. Además, la elección de Maribel Verdú y Leonor Watling como maestras de ceremonias no convenció a gran parte de la audiencia. Sin embargo, como nunca llueve a gusto de todos, Rosa Villacastín opinó todo lo contrario.

A través de sus redes sociales, donde es muy asidua, la veterana periodista mostró su apoyo al cine español con un comentario que se aleja por completo de la crítica más repetida a lo largo de la noche. "Granada ha sido el escenario de la mejor gala de los Premios Goya. Ha habido agradecimientos que merecían que se leyeran en las Universidades, institutos y colegios. Debemos sentirnos orgullosos de la gente de nuestro cine. Por su profesionalidad y compromiso social", escribió Rosa Villacastín en su cuenta de X.

Y es que si hubo algo que destacó por encima de todo en esta 39ª edición de los Premios Goya fueron los discursos políticos de los ganadores. Los que destacaron por encima del resto fueron los de Salva Reina al ganar el Premio a Mejor Actor de Reparto y Clara Segura el de Mejor Actriz de Reparto por "El 47" al reivindicar la libertad de los inmigrantes dejando claro que no son ilegales. También el de Aitana Sánchez Gijón al recoger el Goya de Honor.

Pero precisamente que se politizara tanto la gala fue también otra de las quejas más repetidas en redes. Una de las que no dudó en criticarlo fue la periodista Luz Sánchez-Mellado, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'. Alguien a quién precisamente Rosa Villacastín no dudó en contestar.

"Opinión impopular: los Goya no son un mitin, con todo el respeto a los nominados", exponía Luz Sánchez-Mellado. Tras leerla, Rosa Villacastín le contestaba defendiendo que "los Goya es la fiesta del cine Luz y están en todo su derecho en decir lo que les da la gana a los premiados, igual que haces tú en tus columnas".

La anécdota de Rosa Villacastín con Richard Gere

Sin embargo, este no es el único tuit que la periodista escribió mientras veía la retrasmisión de la gala. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados fue cuando Richard Gere recogió el Goya Internacional por su extensa trayectoria. Mientras el actor hablaba, la experta en crónica social aprovechó para recordar lo que le pasó con él durante una entrevista que le hizo hace años.

"Hace años entrevisté para Antena 3 a Richard Gere. La productora me dio 10 minutos. Cuando me sentó me quedé callada hasta que me preguntó qué pasaba. Le dije en 10 minutos apenas podía preguntarle nada. Se levantó, cogió la cámara y la entrevista me la hizo él a mí. Genial", escribió Rosa Villacastín, poniendo en valor la gran simpatía y profesionalidad que siempre ha caracterizado al actor americano.