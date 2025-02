Avance semanal 'Sueños de Libertad' del 24 al 28 de febrero: Andrés descubre toda la verdad y el fin de María

'Sueños de Libertad' cumplirá la próxima semana un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores.

Así, tras la llegada de Arturo Querejeta, este jueves se incorporaba al reparto de 'Sueños de Libertad', la actriz Marta Calvó, histórica villana de la serie 'Motivos personales'. La actriz ha llegado para dar vida a doña Clara, la madre de Pelayo Olivares dando un giro de 180 grados a la trama del personaje de Alejandro Albarracín.

En el capítulo de 'Sueños de Libertad' de este viernes, después de pillar a Jesús sobornando al falso testigo, Andrés no dudaba en preguntarle a Damián al creer que su padre estaba al tanto de todo. Tras ello, Andrés ataba cabos y descubría la verdad sobre el asesinato de Víctor. Y para obtener respuestas no dudaba en confrontar a María pero ella desviaba la culpa hacia Jesús.

En Barcelona, Luis no dudaba en pedirle matrimonio a Luz tras hablar con Alberto. Y aunque ella le decía que no pueden casarse sin que su madre y su hermano estén presentes, finalmente Luz accedía y ambos se daban el sí quiero con Alberto como testigo.

Clara se presentaba en la tienda para hablar con Fina y tratar de sonsacarle información sobre Marta porque quiere saber más cosas sobre su futura nuera. Mientras, el doctor Herrera empezaba a trabajar con Begoña en el dispensario tras la marcha de Luz. Y en la mansión, parece que la relación entre Digna y Manuela funciona a la perfección.

Tras descubrir toda la verdad, Andrés compartía con Begoña que fue María quién mató a Víctor y después fue Jesús el que puso los gemelos para culparle. Al saberlo, Begoña no dudaba en advertirle de que Jesús es capaz de todo. Mientras María le contaba a Jesús que su hermano ha descubierto todo.

Finalmente, tras asistir a una nueva pelea entre sus hijos, Damián harto de todas las traiciones de Jesús con su familia tomaba medidas drásticas con él y le pedía que se vaya para siempre de su casa. Pero el primogénito no está dispuesto a aceptarlo sin luchar.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 24 al viernes 28 de febrero:

Capítulo 252 de 'Sueños de libertad' – Lunes 24 de febrero

Después de que Jesús haya amenazado con llevarse a Julia para siempre, Damián y Begoña están desesperados y la enfermera propone a su suegro denunciar a Jesús a la guardia civil por la muerte de Clotilde y Valentín. Pero Damián opta por dejar que su hijo siga viviendo en su casa aunque no quiera saber nada de él.

Por su parte, Andrés le deja claro a María que después de lo que ha descubierto no está dispuesto a retomar su relación aunque mantendrá un buen trato con ella por el bien de su bebé. Mientras María trata desesperadamente que su marido le perdone.

En plena guerra familiar, Damián se entera de que Manuela se ha incorporado al servicio y parece que su relación no empieza con buen pie. Por si fuera poco, Manuela se encuentra con problemas para entender una receta pues no sabe leer y para terminar escucha a Damián encarándose con don Pedro.

En casa de los Merino, Digna descubre que don Pedro ha tendido una mano a Andrés. Lo que no sabe es que Carpena sigue tratando de mover los hilos en la fábrica y trata de ganarse a Tasio para ello. Por su lado, Joaquín, que se encuentra perdido, tiene otro quebradero de cabeza al ver que hay problemas con las obras del balneario.

Marta y Begoña siguen sospechando que hay algo extraño en la muerte de Víctor Zárate y en la estrategia de Jesús de inculpar a Andrés. Y la De La Reina recuerda que vio a Víctor hablando con Gema poco antes de su desaparición, por lo que la ahora dependienta podría tener la clave.

Capítulo 253 de 'Sueños de libertad' – Martes 25 de febrero

Begoña sigue sospechando que hay algo detrás de la muerte de Víctor y por ello no duda en presentarse en casa de los Merino para hablar con Gema. Sin embargo, la antigua doncella no le da ninguna pista reveladora. Tras ello, Gema no duda en avisarle a María de la investigación que está haciendo su cuñada.

Por su parte, Clara y Pelayo visitan la casa de Marta para que ella y Damián se conozcan. Pero la reunión se llena de tensión pues la madre de Pelayo no deja de hacer diferentes comentarios que pueden herir a Marta y ambos tratan de defenderse. Además, tras escuchar algunos de ellos, Damián llega a la conclusión de que Pelayo también es homosexual.

Tras la comida con los De la Reina, Pelayo le pide a su madre que le de un voto de confianza a Marta o sino sus planes de matrimonio se irán al traste y ella accede y le tiende una mano a su futura nuera. Por otro lado, pese a que don Pedro intenta ganarse de nuevo a Digna, ella se mantiene impertérrita y sigue sin perdonarle.

Paralelamente, Digna le propone a María que acuda a ver al doctor Herrera al sentir varios mareos. Y tras ello, María trata de convencer a Andrés para que le acompañe a ver al doctor. Pese a su primer desencuentro, Damián felicita a Digna por haber contratado a Manuela.

En la fábrica, Joaquín les comunica a todos los problemas que ha habido en la construcción del balneario y el Merino trata de proteger su obra sin perjudicar a la empresa. Y con este problema, Jesús aprovecha para tratar de recuperar poder dentro de las Perfumerías De La Reina.

Capítulo 254 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 26 de febrero

Luz y Luis regresan de su viaje por Barcelona y anuncian que se han dado el sí quiero y ya son marido y mujer. Una noticia que deja a Digna muy dolida al sentir que la han desplazado y no han contado con ella en un día tan especial para ellos. Tras ello, Luis trata de conseguir que Digna le perdone

En la fábrica, Jesús sigue con su plan de desestabilizar a Joaquín con sus presiones provocando los nervios de su primo ahora que está preocupado por los problemas del balneario. Por suerte para el Merino, sigue contando con la ayuda de don Pedro aunque la situación de la empresa es crítica.

Después de conocer a Julia, Digna le entrega una receta a Manuela para que se la haga a la pequeña. El problema es que debido a su analfabetismo comete un error que podría haber puesto en riesgo la salud de la niña. Tras ello, la mujer tiene que reconocer que no sabe leer y le pide ayuda a su sobrina para no defraudar a Digna y a los De La Reina.

Tras haber podido escuchar el latido del bebé gracias a Begoña, María le agradece el gesto a su cuñada aunque esta le deja claro que lo hizo por Andrés. Paralelamente, María escucha hablar a Manuela y a Claudia de una mujer que practica abortos.

Finalmente, la presión de Begoña con Gema para tratar de saber qué pasó con Víctor da sus frutos y la dependienta se abre en canal con Joaquín y le revela que el bebé que espera María no es de Andrés sino de Víctor.

Capítulo 255 de 'Sueños de libertad' – Jueves 27 de febrero

Tras hablar con Irene y comprobar que don Pedro ha pasado página con Andrés, Digna cambia de parecer y decide darle una nueva oportunidad al Carpena y ambos retoman su relación. Otra que también trata de ganarse el perdón de Digna es Luz pero parece que no está muy por la labor.

En la fábrica, Jesús lanza una propuesta a Damián y Marta para conseguir salvar la empresa y que pueda seguir adelante el proyecto del balneario. La intención es venderle el 40% de las acciones a una gran compañía francesa pero su padre no está dispuesto a permitirlo.

Paralelamente, tras el incidente de la alergia de Julia, Damián consigue que Manuela se mantenga en su puesto cuando Digna pretendía despedirla. Sin embargo, la nueva cocinera y doncella consigue que la propia Julia le ayude en sus quehaceres al descubrir su secreto.

Marta y Pelayo continúan con los preparativos para su boda y Fina le ayuda a elegir el vestido perfecto para la ocasión. Tras comprobar la complicidad que hay entre ellas, Clara empieza a sospechar de que hay algo entre ellas y Pelayo alerta a Marta de que su madre podría empezar a hacer preguntas incómodas.

Joaquín convence a Gema de que le cuente la verdad a Andrés y la dependienta le revela que el hijo que espera María es de Víctor y no suyo. Tras ello, Andrés no duda en encarar a María que sigue tratando de negarlo todo con poco éxito. Finalmente, el De la Reina le cuenta la verdad a Begoña y ambos vuelven a dejarse llevar por sus sentimientos.

Capítulo 256 de 'Sueños de libertad' – Viernes 28 de febrero

María se hunde en sus propios remordimientos por lo que ha pasado con Andrés. Mientras Joaquín trata de hacer entender a Gema que ha hecho lo correcto diciendo la verdad a Andrés al ver que su mujer se siente culpable por provocar una nueva crisis en la casa de los De La Reina.

Por su parte, Damián está completamente furioso tras enterarse por Andrés de toda la verdad y por ello exige a María que se vaya de su casa y desaparezca para siempre y le propone a su hijo que la denuncie por adúltera. Mientras que Jesús asegura desconocer lo de que el hijo de María era de Víctor.

Por otro lado, Damián decide hacerles un regalo a Luz y Luis para dar un nuevo paso en la reconciliación familiar. En la tienda, doña Clara no duda en interrogar a Fina sobre su relación con Marta pues está convencida de que su intuición no le falla y ambas tienen una relación secreta.

Jesús sigue aprovechando para crear nuevas dudas en Andrés sobre lo que hacer con María tras pillarle de nuevo con Begoña. Mientras que en la fábrica Marta y Pelayo no se fían de la propuesta de Jesús de aliarse con los franceses y la De la Reina decide actuar por su cuenta y se pone en contacto con Patricia Lambert.

Tras lo sucedido con Andrés, María visita a Gema en la tienda y se encara con ella y le reprocha lo que ha hecho dejándole claro que nunca estará a su altura y que es chusma. Y en el dispensario, Begoña empieza a notar actitudes extrañas del doctor Herrera en su trato a los pacientes.